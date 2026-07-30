Consumatorii reduc alte cheltuieli, dar păstrează aceste produse. Categoria care rezistă presiunilor economice

Procter & Gamble estimează o creștere mai lentă a veniturilor în anul fiscal 2027, după ce rezultatele trimestriale au fost sub așteptările pieței, iar marjele companiei au fost afectate de costuri mai ridicate și de un „mediu geopolitic și economic foarte dificil”.

Inflația persistentă și majorarea prețurilor la produse alimentare și carburanți au determinat consumatorii cu venituri mai mici să limiteze cheltuielile. În același timp, producătorii de bunuri de larg consum, în special cei de pe piața americană, se confruntă cu dificultăți în adaptarea ofertelor pentru categorii diferite de cumpărători, pe măsură ce diferențele dintre consumatorii cu venituri ridicate și cei cu venituri reduse devin mai vizibile.

Câștigurile pe acțiune ale P&G au înregistrat o scădere de 3%, ajungând la 1,43 dolari în perioada aprilie-iunie, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Rezultatul a depășit însă estimările analiștilor, care indicau un nivel de 1,41 dolari pe acțiune.

Reducerea marjelor operaționale a continuat pentru al treilea trimestru consecutiv, pe fondul creșterii costurilor materiilor prime și al cheltuielilor mai mari pentru activități de marketing.

Vânzările nete din trimestrul al patrulea, de 21,20 miliarde de dolari, nu au atins estimările, rezultatele fiind influențate de condițiile comerciale din Statele Unite și de creșterea cheltuielilor de producție, potrivit declarațiilor directorului financiar Andre Schulten.

Acțiunile Procter & Gamble au scăzut cu 2,7% după publicarea rezultatelor, iar titlurile companiei au avut o evoluție mai slabă decât indicele sectorului bunurilor de consum de bază în ultimii trei ani.

Producătorul brandului Tide estimează că vânzările nete totale pentru anul fiscal 2027 vor crește cuprins între 1% și 3%, după o creștere de 3,3% în anul fiscal 2026. Nivelul mediu al prognozei este ușor sub estimarea analiștilor, de 2,7%, potrivit datelor compilate de LSEG.

„P&G nu își propune o creștere semnificativ peste ratele de creștere ale categoriei”, a declarat Joe Abbott, analist senior de cercetare la Johnson Investment Counsel, companie care deține acțiuni P&G.

Potrivit acestuia, rezultatele pozitive raportate pentru anumite produse nu au dus până acum la îmbunătățiri importante la nivelul întregii companii. Abbott a precizat că investitorii se așteptau ca măsurile de reorganizare, inclusiv eliminarea a aproximativ 7.000 de poziții din afara zonei de producție, să contribuie mai rapid la creșterea cotei de piață. „Nu vedem încă asta”, a spus Abbott.

Procter & Gamble și-a menținut estimarea privind un impact de aproximativ 1 miliard de dolari asupra profitului în anul fiscal 2027, ca urmare a costurilor mai mari generate de conflictul american din Iran, inclusiv prin scumpirea materiilor prime, energiei și transporturilor.

Compania a precizat că prognozele anuale iau în calcul continuarea războiului din Iran și menținerea unor prețuri ridicate ale petrolului.

„Incertitudinea privind intervalul de previziuni, în opinia noastră, se datorează în întregime creșterii economice din Orientul Mijlociu, petrolului și creșterii consumatorilor”, a declarat directorul financiar Andre Schulten într-o conferință organizată după prezentarea rezultatelor financiare.

Alte companii orientate către consumatori, precum PepsiCo, au indicat la rândul lor presiuni mai mari asupra costurilor de producție pentru a doua jumătate a anului.

Presiunile financiare apar într-o perioadă în care P&G își crește cheltuielile pentru marketing și dezvoltarea de produse noi, cu obiectivul de a atrage mai mulți consumatori. Compania a redus, de asemenea, prețurile pentru anumite produse, inclusiv scutecele adezive, segment în care concurența pe criteriul prețului a devenit mai puternică, potrivit reprezentanților companiei.

Pentru anul fiscal 2027, P&G estimează un câștig ajustat pe acțiune cuprins între 6,89 și 7,11 dolari, valoarea mediană fiind ușor sub estimarea analiștilor de 7,04 dolari. Volumele organice totale au rămas stabile în trimestrul al patrulea, însă au scăzut în trei dintre cele cinci segmente raportate, inclusiv în domeniile îngrijirii personale și sănătății.

Produsele premium din zona de îngrijire a părului și a pielii au continuat să reprezinte un segment performant pentru companie. Volumele din categoria frumusețe au crescut cu 3%, chiar dacă prețurile au rămas în mare parte neschimbate în ultimul trimestru.

Produsele de frumusețe și bunăstare au resimțit efectele reducerii generale a cheltuielilor consumatorilor, însă interesul pentru articolele de îngrijire personală de necesitate permite companiilor să ajusteze prețurile pentru lansări noi, inclusiv pentru șampoane și produse destinate îngrijirii pielii.