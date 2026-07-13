PepsiCo avertizează asupra creșterii costurilor. Compania americană va reduce prețurile pentru a atrage consumatorii

PepsiCo avertizează că se va confrunta cu costuri mai mari pentru materiile prime în a doua jumătate a anului. În același timp, compania reduce prețurile unor produse și investește mai mult pentru a atrage consumatorii afectați de inflație.

PepsiCo avertizează că se așteaptă la o creștere a costurilor materiilor prime în a doua jumătate a anului, într-un context în care reduce prețurile și majorează investițiile pentru a atrage consumatorii afectați de inflație. Deși și-a menținut prognoza financiară pentru întregul an, compania a raportat o scădere de 2% a vânzărilor diviziei de produse alimentare din America de Nord.

Directorul financiar, Steve Schmitt, a declarat că PepsiCo anticipează o accelerare a inflației costurilor de producție în semestrul al doilea. Totuși, impactul acestei evoluții va fi parțial compensat prin recuperarea unor taxe vamale plătite anterior și prin măsuri de eficientizare a activității.

Pentru a recâștiga consumatorii sensibili la preț, compania a redus în America de Nord prețurile unor mărci precum Lay’s și Doritos cu până la 15%. În același timp, clienții se orientează tot mai frecvent către produse mai accesibile și ambalaje de dimensiuni mai mici, pe fondul presiunilor inflaționiste.

Directorul general Ramon Laguarta a precizat că rezultatele din al doilea trimestru au fost susținute de performanța operațiunilor internaționale, însă cererea din America de Nord a fost afectată de bugetele tot mai restrânse ale consumatorilor și de inflație. Potrivit companiei, prețurile ridicate ale carburanților au redus consumul într-o măsură mai mare decât se anticipase inițial.

PepsiCo continuă să își adapteze portofoliul de produse pentru a răspunde cererii în creștere pentru o alimentație sănătoasă. Astfel, compania a lansat variante fără coloranți și arome artificiale, precum Gatorade Lower Sugar, dar și produse bogate în proteine, cum sunt Propel Powder și Quaker Protein Rice Crisps.

Compania estimează în continuare, pentru anul 2026, o creștere organică a veniturilor cuprinsă între 2% și 4%, precum și o majorare a profitului ajustat pe acțiune, la curs valutar constant, de 4%–6%.

În al doilea trimestru, veniturile PepsiCo au crescut cu 6,4%, până la 24,18 miliarde de dolari, depășind estimările analiștilor. Totodată, profitul ajustat pe acțiune a urcat la 2,20 dolari, față de 2,12 dolari în aceeași perioadă a anului trecut.