PMB scoate la licitație o expertiză de 1,5 milioane de lei: Clădirea Primăriei nu are autorizatie ISU la incendiu! Este important pentru siguranță!

PMB a anunțat luni lansarea unei licitații pentru expertizarea lucrărilor executate la sediul Primăriei Capitalei, reabilitat între 2010 și 2016. Deși lucrările au fost finalizate în 2017, acestea nu au fost recepționate nici până în prezent. Din acest motiv, clădirea în care își desfășoară activitatea sute de angajați și care este frecventată zilnic de numeroși cetățeni nu deține autorizație de securitate la incendiu.

PMB a demarat procedura de achiziție a serviciilor de expertiză tehnică pentru sediul instituției, în încercarea de a debloca o situație administrativă care persistă de aproape un deceniu. Expertiza este necesară atât pentru finalizarea recepției lucrărilor de reabilitare, cât și pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu.

Potrivit informațiilor transmise de Primăria Municipiului București, clădirea instituției a fost reabilitată în perioada 2010-2016, iar lucrările au fost încheiate în 2017. Cu toate acestea, recepția investiției nu a fost realizată, ceea ce a făcut imposibilă obținerea autorizației ISU.

„Nu doar Pasajul Basarab stă nerecepţionat de 15 ani, ci şi clădirea #PMB! A fost reabilitată în perioada 2010-2016, lucrările au fost finalizate în 2017, dar nu au fost şi recepţionate. Astfel că nu are autorizaţie ISU la incendiu! Au trecut nouă ani de atunci şi, pentru a intra în legalitate, este nevoie ca întreaga clădire să fie expertizată şi apoi să demarăm procesul de autorizare”, au transmis reprezentanții Primăriei Municipiului București.

Instituția precizează că în sediul administrativ lucrează zilnic 844 de angajați. Imobilul are o suprafață de peste 3.000 de metri pătrați, include subsol, trei etaje și o mansardă open space, peste 200 de birouri și trei săli de ședință.

Reprezentanții Primăriei explică faptul că expertiza tehnică va stabili dacă lucrările executate în urmă cu aproape zece ani respectă cerințele tehnice necesare pentru finalizarea recepției și pentru obținerea avizelor legale. În același timp, documentația va evidenția starea actuală a clădirii la aproape un deceniu de la încheierea lucrărilor de reabilitare.

Firma care va câștiga licitația va avea și responsabilitatea întocmirii documentației necesare obținerii autorizației ISU, urmând să ofere asistență instituției pe întreaga durată a procedurii, până la emiterea autorizației.

„Este important pentru siguranţă! Iar primarul general Ciprian Ciucu s-a implicat pentru a finaliza ceea ce ar fi trebuit să se întâmple de un deceniu! Am scos la licitaţie achiziţia de Servicii de expertiză tehnică a lucrărilor”, au precizat reprezentanții Primăriei Municipiului București.

Valoarea estimată a contractului este de 1,5 milioane de lei, iar firmele interesate pot depune ofertele până la data de 23 iulie, ora 15:00.

Primăria București amintește că o încercare de recepționare a lucrărilor a avut loc și în anul 2023, însă procedura a fost suspendată. Potrivit instituției, comisia constituită atunci a considerat că este necesară realizarea unei expertize care să confirme că lucrările executate au fost conforme și că respectă cerințele necesare pentru obținerea avizului ISU.