SUA bombardează din nou Iranul. Strâmtoarea Ormuz pierde tot mai mult trafic maritim

SUA au desfășurat în noaptea de duminică spre luni un nou val de atacuri asupra Iranului, vizând obiective militare din mai multe regiuni ale țării. Escaladarea are loc în contextul în care situația din Strâmtoarea Ormuz continuă să se deterioreze, iar atacurile reciproce amplifică tensiunile din Golf. În paralel, traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz s-a redus semnificativ, pe fondul riscurilor de securitate.

Noile operațiuni militare ale SUA au avut loc în cursul nopții de luni și au vizat mai multe obiective din sudul și vestul Iranului, inclusiv zone aflate în apropierea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol.

Presa de stat iraniană a relatat că loviturile americane au vizat insula Qeshm, Bandar Abbas, precum și provincia Khuzestan, situată la granița cu Irakul. În același timp, sirenele de alertă au fost activate luni dimineață în Bahrain, unde este staționată Flota a 5-a a Marinei Statelor Unite.

Armata americană a anunțat că noua ofensivă a început duminică, la ora 21:00 GMT. Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a precizat pe platforma X că operațiunea a urmat unui alt val de aproximativ 140 de atacuri desfășurate în noaptea precedentă.

Potrivit CENTCOM, ultimele lovituri au vizat „zeci de ținte”, inclusiv „sisteme militare iraniene de apărare aeriană, stații radar de coastă, capabilități de rachete și drone și ambarcațiuni mici”.

Reprezentanții armatei americane au explicat că obiectivul operațiunii a fost „degradarea capacității Iranului de a continua să atace navele maritime internaționale care trec prin Strâmtoarea Ormuz”.

În urma bombardamentelor, agenția oficială iraniană IRNA a relatat că pe insula Farur, situată la est de Qeshm, un lucrător din telecomunicații și-a pierdut viața, iar alte persoane au fost rănite.

„În urma atacului inamicului american de luni dimineață… o persoană a fost ucisă, iar alte patru au fost rănite”, a relatat agenția oficială de știri IRNA.

Ulterior, presa iraniană a informat că Gărzile Revoluționare au lansat atacuri asupra Iordaniei, Bahrainului și Kuweitului.

Autoritățile din Kuweit au anunțat că trei puncte de frontieră din nordul țării au fost avariate în urma unui atac, iar o platformă offshore de foraj a fost lovită de o dronă, incident soldat cu rănirea unei persoane.

În Bahrain, Ministerul de Interne a confirmat că sirenele de raid aerian au fost activate din nou și le-a cerut locuitorilor să se adăpostească.

„Sirena a fost declanșată… cetățenii și locuitorii sunt îndemnați să rămână calmi și să se îndrepte către cel mai apropiat loc sigur”, a transmis Ministerul de Interne pe platforma X.

Escaladarea militară a urmat atacului iranian de duminică asupra unei nave comerciale aflate în Strâmtoarea Ormuz, incident în urma căruia echipajul a abandonat vasul după izbucnirea unui incendiu.

După acel atac, Gărzile Revoluționare iraniene au anunțat că „strâmtoarea Ormuz va fi închisă până la o nouă notificare și până la sfârșitul intervențiilor americane în această regiune”, potrivit agenției IRNA.

De cealaltă parte, CENTCOM a transmis că navigația prin Strâmtoarea Ormuz rămâne deschisă și că forțele americane sunt pregătite să garanteze libertatea de tranzit.

„Iranul nu controlează strâmtoarea. Traficul este fluid”, au transmis reprezentanții comandamentului militar american.

În pofida declarațiilor CENTCOM potrivit cărora traficul prin Strâmtoarea Ormuz se desfășoară în condiții normale, escaladarea confruntărilor dintre SUA și Iran începe să se reflecte în transportul maritim. Datele de monitorizare arată că numărul navelor care tranzitează această rută strategică a scăzut la cel mai redus nivel din ultimele cinci săptămâni.

Potrivit datelor companiei de analiză Kpler, doar șase nave au traversat duminică strâmtoarea, cel mai redus nivel înregistrat în ultimele cinci săptămâni. Scăderea vine pe fondul intensificării atacurilor asupra navelor comerciale și al riscurilor tot mai mari pentru siguranța navigației.

Datele de monitorizare arată că printre petrolierele care au părăsit Golful s-au aflat Very Large Crude Carrier Humanity, încărcat cu aproximativ două milioane de barili de petrol iranian, și petrolierul Capetan Andreas, care transporta aproximativ 500.000 de barili de produse petroliere din Kuweit. În sens invers, trei petroliere goale au intrat în Golf pentru a încărca țiței.

Majoritatea navelor comerciale și-au dezactivat transponderele în timpul traversării Strâmtorii Ormuz, o practică întâlnită frecvent în zonele cu risc ridicat de securitate. Totodată, în weekend nu au fost identificate petroliere de gaze naturale lichefiate care să fi intrat în strâmtoare și să fie vizibile în sistemele de monitorizare.

Datele Kpler mai arată că un petrolier controlat de Abu Dhabi National Oil Co a traversat Strâmtoarea Ormuz în perioada 10–12 iulie și se îndreaptă către portul Dahej din India.

În același timp, Comandamentul Central al SUA a confirmat că forțele americane au finalizat duminică un nou val de lovituri asupra unor obiective militare iraniene, folosind muniție de precizie împotriva mai multor ținte.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat duminică faptul că Strâmtoarea Ormuz rămâne deschisă traficului comercial, deși autoritățile iraniene susținuseră anterior că au închis ruta maritimă după ce o navă ar fi urmat un traseu neaprobat și a fost atacată.

Luni, Gărzile Revoluționare iraniene au anunțat că forțele navale au interceptat două nave în Strâmtoarea Ormuz în cursul nopții precedente, după dezactivarea sistemelor acestora de identificare. Autoritățile iraniene nu au precizat identitatea vaselor implicate.