Prețul petrolului crește puternic după atacul Iranului asupra unei baze americane. Tensiunile din Strâmtoarea Hormuz sperie piețele globale

Prețul petrolului crește accelerat după escaladarea conflictului dintre Iran și SUA, iar cotația Brent se apropie rapid de pragul de 100 de dolari pe baril. Piețele internaționale reacționează la atacul anunțat de Iran asupra unei baze americane, investitorii temându-se de perturbarea transporturilor prin Strâmtoarea Hormuz, rută strategică pentru exporturile globale de energie.

Piața internațională a petrolului a reacționat imediat la noile tensiuni militare dintre Iran și Statele Unite, după ce autoritățile iraniene au anunțat un atac asupra unei baze americane. Investitorii se tem că escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu ar putea afecta grav transporturile de petrol prin Strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante rute energetice din lume.

Cotația petrolului Brent a crescut cu peste 3%, apropiindu-se rapid de pragul de 100 de dolari pe baril, în timp ce petrolul american WTI a înregistrat, de asemenea, un salt important. Creșterea vine într-un moment extrem de sensibil pentru economia globală, deja afectată de inflație ridicată și volatilitate energetică.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, Gărzile Revoluționare iraniene au confirmat lansarea unui atac asupra unei baze militare americane, descriind operațiunea drept un răspuns direct la acțiunile desfășurate de armata SUA în apropierea aeroportului Bandar Abbas.

Oficialii iranieni au transmis că orice nou atac asupra teritoriului iranian va fi întâmpinat cu măsuri „mai ferme și mai decisive”, semnal care a amplificat rapid temerile privind extinderea conflictului militar în regiune.

La rândul său, armata americană ar fi efectuat noi lovituri asupra unor obiective considerate amenințări pentru securitatea militară și pentru traficul comercial din Golful Persic. Washingtonul urmărește protejarea rutelor maritime utilizate pentru exporturile globale de petrol și gaze naturale.

Analiștii din sectorul energetic avertizează că orice blocaj sau risc militar în Strâmtoarea Hormuz poate provoca șocuri majore pe piața petrolului. Aproximativ o cincime din consumul mondial de petrol tranzitează această zonă strategică dintre Iran și Oman.

În ultimele luni, traderii și marile companii petroliere au urmărit cu atenție evoluția conflictului din Orientul Mijlociu, iar fiecare incident militar a avut efect direct asupra cotațiilor internaționale.

Specialiștii în piețe energetice susțin că investitorii includ deja în prețurile actuale un „premium de risc geopolitic”, pe fondul temerilor legate de posibile atacuri asupra infrastructurii petroliere sau asupra navelor comerciale, scrie Reuters.

Pe lângă tensiunile geopolitice, piața petrolului este influențată și de reducerea rezervelor de țiței din Statele Unite. Datele preliminare publicate de Institutul American al Petrolului indică o scădere de aproximativ 2,8 milioane de barili în ultima săptămână.

Este a șasea săptămână consecutivă în care stocurile americane de petrol înregistrează scăderi, semn că cererea rămâne ridicată, în timp ce oferta globală continuă să fie vulnerabilă.

Investitorii așteaptă acum raportul oficial al Administrației pentru Informații în Energie din SUA, document care ar putea influența semnificativ direcția pieței în următoarele sesiuni de tranzacționare.

Experții avertizează că volatilitatea ar putea continua în următoarele zile, mai ales dacă tensiunile dintre Iran și Statele Unite se amplifică. În cazul unor noi atacuri în regiunea Golfului Persic, analiștii nu exclud o nouă creștere accelerată a petrolului Brent peste pragul psihologic de 100 de dolari pe baril.

Evoluția conflictului are implicații directe nu doar pentru sectorul energetic, ci și pentru prețurile carburanților, costurile de transport și inflația globală. Pentru consumatori și economii dependente de importurile energetice, orice dezechilibru în aprovizionare poate genera noi valuri de scumpiri.