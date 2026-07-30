Ce a determinat Banca Angliei să oprească schimbarea dobânzilor, deși inflația a scăzut

Banca Angliei a decis să mențină rata dobânzii de politică monetară la 3,75%, în pofida încetinirii inflației din Regatul Unit în luna iunie. Decizia vine într-un moment în care instituția urmărește evoluțiile economice și efectele tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu, care pot influența din nou prețurile la energie.

Banca centrală britanică a păstrat joi nivelul actual al dobânzii pentru a cincea oară de la începutul anului. Reducerea mai accentuată decât estimările analiștilor a ratei inflației în luna precedentă le-a oferit factorilor de decizie un interval suplimentar pentru evaluarea riscurilor economice generate de reluarea confruntărilor dintre Iran și Statele Unite.

Nivelul actual al dobânzii este cel mai redus din ianuarie 2023. Analiștii anticipau menținerea ratei la 3,75%, chiar dacă datele recente au indicat o diminuare a presiunilor inflaționiste.

Evoluțiile din Orientul Mijlociu au complicat însă perspectivele economice. Reluarea ostilităților dintre Iran și SUA a alimentat temerile privind o posibilă creștere a prețurilor la energie, ceea ce ar putea afecta ritmul de reducere a inflației.

Comitetul de Politică Monetară al Băncii Angliei a votat cu șase voturi pentru și trei împotriva menținerii dobânzii la 3,75%, rezultat care a fost în linie cu estimările majorității economiștilor. Rata a rămas la acest nivel din decembrie, după patru reduceri succesive ale dobânzilor în 2025.

Votul divizat reflectă diferențele de opinie privind direcția politicii monetare, într-un context în care băncile centrale analizează modul de reacție la o inflație care continuă să depășească nivelurile dorite și la riscul unor noi creșteri de prețuri provocate de conflictele internaționale.

În Statele Unite, Rezerva Federală a menținut miercuri rata dobânzii de referință într-un interval cuprins între 3,5% și 3,75%. Președintele Fed, Kevin Warsh, a declarat că instituția „nu va ezita să acționeze” pentru a menține inflația sub control.

„Piața preconizează cel puțin o creștere a ratei dobânzii în Regatul Unit în acest an, iar având în vedere că trei membri au votat astăzi pentru o creștere, iar evenimentele din Orientul Mijlociu nu dau semne că ar reduce presiunea, acest lucru nu se va schimba”, a declarat Richard Carter, șeful diviziei de cercetare a dobânzilor fixe de la Quilter Cheviot, într-o notă prin e-mail.

Richard Carter a mai afirmat: „Noul guvern a făcut din costul vieții prioritatea numărul unu, iar anunțurile inițiale vor contribui la reducerea marginală a inflației, dar nu suficient pentru a schimba cu adevărat ratele dobânzilor.”

Datele Oficiului Național de Statistică arată că inflația prețurilor de consum din Regatul Unit a coborât la 2,6% în cele 12 luni până în iunie, comparativ cu 2,8% în luna precedentă. Scăderea a depășit așteptările economiștilor, însă rata inflației s-a menținut peste obiectivul de 2% al Băncii Angliei pentru a 21-a lună consecutiv.

Presiunile asupra prețurilor sunt influențate și de situația internațională. Reluarea atacurilor dintre Statele Unite și Iran a contribuit la majorarea prețurilor petrolului, pe fondul preocupărilor privind posibile perturbări ale transporturilor prin Strâmtoarea Hormuz.

Înainte de conflict, prin această rută trecea aproximativ o cincime din consumul mondial de petrol și comerțul cu gaze naturale lichefiate. Evoluțiile din zonă au determinat piețele să urmărească atent impactul asupra aprovizionării energetice.

Prețul petrolului Brent, utilizat ca reper pentru piața mondială a petrolului, a depășit 100 de dolari pe baril la 23 iulie, după ce cu trei săptămâni înainte se situa sub nivelul de 71 de dolari. Creșterea a avut loc după încălcarea armistițiului dintre SUA și Iran. Joi, țițeiul Brent era tranzacționat la aproximativ 91 de dolari pe baril.

Economiștii din Regatul Unit analizează și măsurile fiscale și de cheltuieli anunțate de noul prim-ministru Andy Burnham. Atenția este îndreptată asupra modului în care politicile destinate protejării consumatorilor de creșterea costurilor și susținerii economiei ar putea influența evoluția inflației.

Decizia Băncii Angliei reflectă echilibrul dintre datele interne privind scăderea inflației și incertitudinile externe legate de energie și evoluțiile geopolitice.