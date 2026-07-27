O schimbare neașteptată pe piețele europene: petrolul a pierdut teren, iar acțiunile au urcat

Acțiunile europene au început săptămâna pe creștere, după ce reducerea temporară a confruntărilor dintre SUA și Iran a îmbunătățit sentimentul investitorilor și a determinat scăderea prețurilor petrolului. Evoluția a susținut apetitul pentru activele cu risc, într-o perioadă în care piețele urmăresc rezultatele financiare ale marilor companii de tehnologie din Statele Unite.

Indicele paneuropean STOXX 600 a urcat luni cu 0,7%, până la 648,9 puncte, la ora 08:50 GMT, atingând cel mai ridicat nivel înregistrat după 7 iulie. Investitorii au reacționat pozitiv la semnalele privind o posibilă pauză a operațiunilor militare dintre Washington și Teheran, în condițiile în care conflictul din regiune a generat anterior îngrijorări privind aprovizionarea cu energie și presiunile asupra inflației.

Contractele futures pentru petrolul Brent au coborât cu aproximativ 6%, până în apropierea nivelului de 90 de dolari pe baril. Scăderea a venit după ce Statele Unite au oprit campania de bombardamente pe fondul preocupărilor legate de eliminarea arsenalului, iar Iranul a transmis că ar proceda la fel dacă SUA ar face acest lucru.

Sectorul turismului și al agrementului a înregistrat unele dintre cele mai mari creșteri de pe bursele europene. Acțiunile companiilor din domeniu au avansat cu 2,3%, pe fondul perspectivelor îmbunătățite pentru transportatorii aerieni după reducerea costurilor cu energia. Titlurile Lufthansa, IAG și Ryanair au câștigat fiecare aproximativ 3%, potrivi celor relatate de euronext.com.

În contrast cu evoluția pozitivă a majorității sectoarelor, acțiunile companiilor energetice au scăzut cu 2%, fiind cea mai slabă categorie de pe indicele STOXX 600. Investitorii au reevaluat perspectivele sectorului după reculul prețurilor petrolului și după semnalele privind o posibilă reducere a tensiunilor geopolitice.

„Nu este clar cum va evolua situația, iar riscul unei escaladări suplimentare rămâne ridicat… Nu se poate exclude o reluare a prețurilor maxime ale petrolului de la începutul acestui an în cazul în care acțiunile militare se intensifică”, au declarat analiștii UBS într-o notă.

În același timp, piețele internaționale au reacționat favorabil la perspectiva unei dezescaladări. Bursele asiatice și contractele futures pentru indicii de pe Wall Street au înregistrat creșteri, după ce reluarea recentă a confruntărilor sporise temerile legate de inflație, în special în economiile dependente de importurile de energie, precum cele din Asia și Europa.

Investitorii acordă atenție și următoarei decizii de politică monetară a Rezervei Federale din SUA, programată pentru miercuri. Declarațiile oficialilor instituției sunt urmărite pentru indicii privind direcția viitoare a ratelor dobânzilor.

Piețele anticipează că banca centrală americană va menține dobânzile neschimbate la această ședință. În același timp, estimările indică o posibilă majorare cu 25 de puncte de bază până la finalul anului 2026, cu o probabilitate de peste 60% pentru o a doua creștere, potrivit datelor compilate de LSEG.

Rezultatele financiare ale unor companii importante din industria tehnologică americană, precum Microsoft, Meta Platforms, Amazon.com și Apple, vor fi analizate de investitori pentru a evalua dacă avansul susținut de inteligența artificială continuă.

Indicele tehnologic STOXX 600 a crescut luni cu 2,4%, iar compania SAP și-a continuat evoluția pozitivă după câștigurile înregistrate vineri, cu o creștere suplimentară de 5,5%.

„Piețele au stabilit prețurile IA destul de complet… capitalul nu se concentrează acum doar pe nucleul IA, ci trece și la următoarele niveluri, deoarece, sperăm, acest lucru va atenua puțin din presiunea așteptărilor. Piața este atât de tensionată încât orice reacție creează o creștere semnificativă în loc să fie puțin mai absorbită”, a declarat Claire Trachet, fondatoare și CEO al Trachet.

În Europa, acțiunile AstraZeneca au urcat cu 1,3%, după ce producătorul de medicamente a raportat un profit trimestrial peste estimările analiștilor și și-a menținut prognozele pentru anul 2026.

Titlurile Vodafone au avansat cu aproximativ 4%, după ce compania de telecomunicații și-a îmbunătățit perspectivele ca urmare a acordului cu Safaricom și a anunțat că se așteaptă să atingă limita superioară a intervalului său revizuit de rezultate.

În schimb, acțiunile companiei poloneze Zabka au înregistrat cea mai slabă performanță de pe indicele STOXX 600, cu o scădere de 10,5%. Evoluția a venit după ce grupul japonez Seven & i Holdings a decis să nu continue cu o posibilă investiție în compania de magazine de proximitate.