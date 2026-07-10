Ryanair lansează un avertisment înainte de vara aglomerată: ce problemă pune presiune pe zboruri

Ryanair a cerut schimbări la conducerea Serviciilor Naționale de Trafic Aerian (NATS), după o defecțiune tehnică ce a provocat întârzieri pentru zeci de mii de pasageri și a afectat programul mai multor zboruri.

Compania aeriană low-cost solicită demisia directorului executiv al NATS, Martin Rolfe, înainte de perioada aglomerată a călătoriilor de vară. Cererea vine după un incident tehnic care a perturbat activitatea de control al traficului aerian și a generat noi critici privind funcționarea sistemelor utilizate pentru gestionarea zborurilor.

Aproximativ 30.000 de pasageri Ryanair au fost afectați de întârzieri care au ajuns până la trei ore în nopțile de 6 și 7 iulie. În total, 155 de zboruri ale companiei au fost perturbate după ce NATS nu a mai putut accesa temporar date meteorologice necesare operațiunilor de trafic aerian.

NATS a precizat că problema a fost provocată de o defecțiune tehnică la Met Office, instituția britanică responsabilă de furnizarea informațiilor meteo. Potrivit companiei aeriene, incidentul reprezintă un nou semnal privind dificultățile întâmpinate în gestionarea sistemelor de trafic aerian.

Reprezentanții Ryanair susțin că defecțiunea recentă arată că problemele identificate în ultimii ani nu au fost rezolvate complet. Compania aeriană a făcut referire și la o întrerupere majoră a sistemului NATS din august 2023, care a dus la anularea unor zboruri și la întârzieri prelungite pentru pasageri.

Neal McMahon, directorul de operațiuni al Ryanair, a declarat: „Câte defecțiuni de sistem vor mai trebui să sufere pasagerii înainte ca Martin Rolfe să își asume responsabilitatea și să demisioneze?”

Acesta a adăugat: „La aproape trei ani de la prăbușirea catastrofală a sistemului NATS din 2023, pasagerii din Marea Britanie sunt din nou întârziați din cauza defecțiunilor sistemelor NATS. Pana de ieri a întârziat 155 de zboruri Ryanair și a perturbat aproape 30.000 de pasageri Ryanair.”

Directorul de operațiuni al companiei aeriene a mai afirmat: „Familiile care călătoresc în vacanță, oamenii care călătoresc în interes de serviciu și miile de vizitatori în Regatul Unit au plătit încă o dată prețul eșecului NATS.”

Un purtător de cuvânt al NATS a explicat situația generată de întreruperea temporară a datelor meteorologice. „O problemă tehnică la Met Office, survenită peste noapte, în perioada 6/7 iulie, a însemnat că nu am primit informații meteo vitale în sistemele noastre NATS pentru o perioadă scurtă de timp.”

Reprezentantul companiei a precizat că datele meteorologice au un rol important în desfășurarea operațiunilor de zbor: „Informațiile meteorologice precise sunt vitale pentru controlorii de trafic aerian și piloți în gestionarea în siguranță a zborurilor. Drept urmare, au fost introduse și eliminate la scurt timp după aceea unele restricții de trafic aerian.”

NATS a transmis că menține legătura cu Met Office pentru remedierea completă a situației: „Continuăm să colaborăm cu Met Office, care lucrează pentru a rezolva complet problema.”

Un purtător de cuvânt al Met Office a declarat că defecțiunea care a afectat transmiterea datelor a fost remediată: „O problemă pe care am avut-o, care a întârziat temporar livrarea unora dintre datele noastre, a fost acum remediată. Știm că clienții se bazează pe datele noastre și ne pare rău pentru întreruperea cauzată de acest lucru.”