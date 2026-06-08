Anunțul făcut de Wizz Air ar putea redefini experiența zborurilor low-cost

Compania aeriană low-cost Wizz Air a anunțat că va implementa serviciul de internet prin satelit Starlink pe întreaga sa flotă începând cu anul 2027. Decizia transformă operatorul într-unul dintre primii transportatori aerieni europeni din segmentul ultra-low-cost care oferă această tehnologie pasagerilor săi.

Reprezentanții companiei susțin că proiectul marchează un pas important în modernizarea experienței de zbor și în extinderea accesului la servicii de conectivitate de ultimă generație pentru milioane de călători.

Potrivit Wizz Air, internetul de mare viteză disponibil la bord a fost asociat mult timp cu segmentul premium al industriei aviatice. Noua strategie urmărește să ofere această facilitate și pasagerilor care aleg zboruri la prețuri reduse.

Anunțul făcut de companie este considerat un moment important atât pentru companie, cât și pentru evoluția serviciilor aeriene accesibile, într-o perioadă în care conectivitatea a devenit o cerință tot mai importantă pentru pasageri.

Ian Malin, director comercial al Wizz Air, a declarat că introducerea tehnologiei Starlink reprezintă o continuare a strategiei companiei de a face serviciile moderne accesibile unui număr cât mai mare de persoane.

„În 2027, ducem această filozofie în era spațială. Clienții noștri nu ar trebui să fie nevoiți să aleagă între tarife accesibile și internet fiabil la bord pentru a rămâne conectați cu oamenii, munca și momentele care contează cel mai mult. Suntem mândri să producem această schimbare colaborând cu Starlink pentru a aduce beneficii maxime”, a afirmat Ian Malin.

Compania precizează că procesul de instalare va începe din 2027, iar aeronavele de nouă generație ale operatorului sunt programate să fie echipate cu sistemele Starlink. Pasagerii vor avea acces la conexiuni de internet cu viteză ridicată, latență redusă și acoperire constantă pe durata zborului, indiferent de destinația aleasă.

Wizz Air estimează că implementarea tehnologiei va permite transformarea timpului petrecut în aer într-o perioadă în care călătorii pot rămâne conectați permanent la activitățile personale și profesionale.

Jason Fritch, vicepreședinte pentru vânzări Starlink Enterprise la SpaceX, a declarat că parteneriatul cu Wizz Air va contribui la extinderea utilizării serviciului de internet prin satelit în aviația comercială.

„Suntem încântați să aducem Starlink la bordul Wizz Air și să transformăm experiența de călătorie pentru milioane de clienți ai săi. Menținerea pasagerilor și a echipajului conectați perfect la 9.000 de metri este exact scopul acestei tehnologii. Așteptăm cu nerăbdare să oferim internet fiabil, de mare viteză, de la plecare până la sosire”, a declarat Jason Fritch.

Anunțul companiei aeriene vine într-un moment important pentru SpaceX, compania fondată de Elon Musk și proprietara rețelei Starlink, care se pregătește pentru noi etape de dezvoltare ale afacerii sale.

Wizz Air susține că obiectivul proiectului este eliminarea compromisului dintre costurile reduse ale biletelor și accesul la servicii moderne de conectivitate. Potrivit companiei, experiența de călătorie trebuie să faciliteze apropierea dintre oameni, nu întreruperea comunicării.

Introducerea internetului prin satelit la bord a fost analizată și de alți transportatori aerieni low-cost, însă costurile ridicate au reprezentat unul dintre principalele obstacole. Companii precum Ryanair și EasyJet au atras atenția în trecut asupra provocărilor financiare asociate implementării serviciilor Starlink pe scară largă.

Michael O’Leary, directorul Ryanair, estima anterior că utilizarea tehnologiei Starlink ar putea genera costuri anuale de până la 250 de milioane de dolari pentru compania sa, inclusiv cheltuielile suplimentare cu combustibilul.

În paralel, Starlink și-a extins prezența în sectorul aviatic prin acorduri cu mai mulți transportatori din Statele Unite, printre care American Airlines, Southwest Airlines, United Airlines și Alaska Airlines. Rețeaua de parteneriate include și operatori de curse lungi precum Singapore Airlines și Emirates.

În luna mai, Wizz Air a anunțat că estimează atingerea pragului de rentabilitate sau obținerea unui rezultat financiar ușor pozitiv pentru exercițiul financiar 2026, încheiat la 31 martie.

Compania a raportat o creștere de 26% a numărului de pasageri transportați în luna mai și a prognozat venituri în creștere pe parcursul sezonului estival.

Potrivit reprezentanților operatorului aerian, politica de prețuri mai redusă contribuie la menținerea cererii într-un context marcat de incertitudini în comportamentul consumatorilor, influențate de evoluțiile geopolitice și de conflictul din Iran. Wizz Air urmează să își prezinte rezultatele financiare anuale în cursul acestei săptămâni.