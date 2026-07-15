Acțiunile SpaceX, sub prețul din IPO pentru prima dată. Investitorii reevaluează compania după debutul spectaculos de la bursă

Acțiunile SpaceX au scăzut sub prețul de listare pentru prima dată de la debutul bursier din luna iunie. Evoluția vine într-un moment în care investitorii analizează mai atent evaluările companiilor din tehnologie și perspectivele reale de creștere.

Miercuri, acțiunile SpaceX au scăzut cu aproximativ 2%, până la un minim de 132,75 dolari, coborând pentru prima dată sub prețul de 135 de dolari stabilit în oferta publică inițială.

Comparativ cu maximul de 225,64 dolari atins la scurt timp după listarea din iunie, titlurile companiei au pierdut aproximativ 41% din valoare.

Debutul bursier al SpaceX, din 12 iunie, a fost unul dintre cele mai importante din acest an. Compania a atras 85,7 miliarde de dolari, iar capitalizarea sa de piață a depășit temporar pragul de 2.000 de miliarde de dolari, potrivit Business Insider.

Încă din momentul ofertei publice inițiale, opiniile investitorilor au fost împărțite. Susținătorii companiei au argumentat că SpaceX merită o evaluare ridicată datorită poziției dominante pe piața lansărilor spațiale și dezvoltării rețelei Starlink.

Pe de altă parte, criticii au atras atenția asupra nivelului ridicat al evaluării, structurii de guvernanță și faptului că investitorii plătesc în prezent pentru rezultate care ar putea apărea abia peste mai mulți ani.

Scăderea acțiunilor SpaceX are loc într-o perioadă în care investitorii analizează mai atent unele dintre cele mai mediatizate listări bursiere din acest an.

Pe Wall Street există dezbateri privind nivelul evaluărilor companiilor asociate dezvoltării inteligenței artificiale și dacă entuziasmul investitorilor a depășit perspectivele financiare pe termen scurt.

Într-o situație asemănătoare se află și producătorul sud-coreean de memorii SK Hynix, ale cărui acțiuni listate în Statele Unite au pierdut o mare parte din câștigurile înregistrate după debutul bursier.

Declinul SpaceX vine și înaintea expirării primelor perioade de restricție privind vânzarea acțiunilor deținute de investitorii existenți.

Odată cu ridicarea acestor restricții, numărul acțiunilor disponibile la tranzacționare ar putea crește dacă deținătorii eligibili vor decide să își vândă participațiile.

În pofida scăderii recente, majoritatea analiștilor de pe Wall Street continuă să recomande cumpărarea acțiunilor SpaceX.

Există însă și voci care consideră că societatea trebuie să demonstreze că poate transforma așteptările în rezultate financiare.

Analistul Keith Snyder, de la CFRA Research, a declarat că și-ar reconsidera opinia dacă ar vedea dovezi clare privind accelerarea creșterii companiei sau o strategie bazată pe rezultate concrete, nu doar pe estimări privind viitorul.

Acesta menține o recomandare de vânzare pentru acțiunile SpaceX și consideră că, în prezent, investitorii se bazează în principal pe așteptări privind evoluția companiei în anii următori.