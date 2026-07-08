Elon Musk a pierdut peste 50 de miliarde de dolari. Mișcarea care a schimbat situația SpaceX

Averea netă a lui Elon Musk a înregistrat o scădere de peste 50 de miliarde de dolari marți, după ce acțiunile SpaceX au pierdut teren în urma unei vânzări masive. Evoluția a avut loc într-o perioadă în care mai multe instituții financiare de pe Wall Street au evidențiat potențialul de creștere al companiei producătoare de rachete.

Analiștii au prezentat perspective favorabile pentru dezvoltarea SpaceX, una dintre evaluările recente descriind rolul companiei ca având un posibil impact major asupra industriei globale. Un articol de analiză a apreciat că influența pe termen lung a firmei lui Musk ar putea fi „mai mare decât al oricărei companii pe care am văzut-o vreodată”.

Analistul JPMorgan Rajat Gupta a analizat și posibilitatea unei fuziuni între Tesla și SpaceX. Potrivit acestuia, o astfel de operațiune ar fi „coerentă din punct de vedere strategic pe hârtie”, deoarece cele două companii ar putea avea activități complementare. Totuși, Gupta a precizat că obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților de reglementare ar putea reprezenta un obstacol important.

„Așa cum căile ferate, rețelele electrice și internetul au remodelat erele economice anterioare, credem că SpaceX construiește platforma fundamentală pentru următoarea generație de capacitate industrială”, a scris el.

Mai mulți brokeri au publicat estimări privind evoluția acțiunilor SpaceX, cu obiective de preț diferite. Raymond James a stabilit o țintă de 800 de dolari pentru acțiunile companiei, ceea ce ar reprezenta o creștere de aproximativ 500% față de prețul IPO și ar putea conduce la o evaluare de piață de peste 10 trilioane de dolari.

Arete Research a stabilit un preț țintă de 401 dolari pentru acțiunile SpaceX, Morgan Stanley a indicat o valoare de 300 de dolari, iar Goldman Sachs a estimat un nivel de 205 dolari. Media estimărilor oferite de brokeri indică un preț de aproximativ 236 de dolari pentru acțiunile companiei.

Scăderea valorii SpaceX a influențat direct averea estimată a lui Elon Musk, care a pierdut peste 500 de miliarde de dolari față de nivelul record de 1,45 trilioane de dolari atins luna trecută. Evoluția averii sale a fost afectată de reducerea valorii acțiunilor SpaceX după oferta publică inițială record și de modificarea estimărilor privind participația sa la Tesla.

Forbes a redus temporar cu 116 miliarde de dolari valoarea acțiunilor restricționate Tesla incluse în calculul averii lui Musk, ceea ce a influențat poziția acestuia în clasamentele celor mai bogați oameni din lume. Ulterior, Musk a trecut de mai multe ori peste și sub pragul de un trilion de dolari în ultima săptămână.

În paralel cu scăderea valorii de piață, mai mulți analiști au continuat să ofere evaluări pozitive privind direcția de dezvoltare a SpaceX. Dan Ives, analist la Wedbush Securities și unul dintre susținătorii constanți ai companiei Tesla, a descris SpaceX drept „unul dintre cele mai diferențiate active de pe piața tehnologică”.

Ives a afirmat că firma lui Musk este „bine poziționată pentru a deveni un hiperscalator major” în domenii precum conectivitatea, lansările de rachete și infrastructura pentru inteligență artificială.

Perspectivele prezentate de analiști reflectă așteptări diferite privind evoluția companiei, în timp ce piața continuă să evalueze ritmul de dezvoltare și valoarea viitoare a SpaceX.