Panica se extinde pe piețe după valul de vânzări din sectorul inteligenței artificiale

Piețele financiare globale au intrat într-o zonă de volatilitate accentuată după o nouă rundă de vânzări masive în sectorul tehnologic, alimentate de temeri legate de evaluările companiilor implicate în dezvoltarea inteligenței artificiale. În Asia, Europa și Statele Unite, indicii bursieri au înregistrat scăderi semnificative, pe fondul ajustărilor rapide ale portofoliilor investitorilor.

Pe fondul acestor mișcări, atenția s-a mutat de la tensiunile geopolitice recente către dinamica pieței de tehnologie, unde corecțiile au fost resimțite în special în segmentul semiconductorilor și al infrastructurii pentru AI.

În Asia, indicele Kospi din Coreea de Sud a coborât cu 10%, marcând una dintre cele mai abrupte scăderi din ultimele luni. Presiunea a fost amplificată de declinul acțiunilor unor companii majore din industria semiconductorilor.

Samsung Electronics Co. și SK Hynix au pierdut peste 12% fiecare, ștergând sume importante din capitalizarea de piață, potrivit Reuters. Corecțiile au alimentat îngrijorări legate de sustenabilitatea investițiilor masive în tehnologiile de inteligență artificială și infrastructura aferentă. Volatilitatea a declanșat și opriri automate ale tranzacțiilor pentru aproximativ 20 de minute, mecanism activat pentru limitarea pierderilor într-o sesiune extrem de agitată.

Scăderile s-au propagat rapid către piețele europene, unde indicele Stoxx 600 a pierdut aproximativ 1%, iar sectorul tehnologic din cadrul acestuia a coborât cu 3%, reflectând presiunea generalizată asupra acțiunilor de creștere.

În Statele Unite, indicele Nasdaq 100, dominat de companii precum Nvidia, Apple, Alphabet și Microsoft, a înregistrat un declin de peste 2%. Potrivit Reuters, indicele este pe cale să piardă peste 1 trilion de dolari din capitalizarea agregată, pe fondul corecțiilor din zona semiconductorilor. Dow Jones și S&P 500 au deschis, de asemenea, în scădere, confirmând extinderea mișcării de corecție la nivelul întregii piețe americane.

În același context, compania SpaceX a înregistrat o scădere semnificativă a valorii de piață, coborând sub pragul de 2 trilioane de dolari. Entitatea, asociată cu Elon Musk, a fost recent în atenția investitorilor după entuziasmul generat de evoluțiile sale pe piață.

Potrivit Reuters, SpaceX a pierdut peste 600 de miliarde de dolari în ultimele trei sesiuni de tranzacționare, pe fondul retragerii capitalului din sectorul tehnologic considerat anterior în expansiune accelerată.

Economiștii atrag atenția că expansiunea rapidă a finanțării pentru inteligența artificială și dezvoltarea centrelor de date ar putea semăna, din anumite perspective, cu episoadele de supraevaluare din perioada bulei dotcom de la finalul anilor ’90.

Într-o postare din martie 2026, publicată de Banca Rezervei Federale din St. Louis, economiștii Miguel Faria-e-Castro și Serdar Ozkan au descris amploarea investițiilor din sectorul AI și au notat diferența dintre așteptări și efectele economice observabile până acum.

„De atunci, miliarde de dolari au fost investite în centre de date, cipuri avansate de computer și infrastructură de inteligență artificială”, au scris autorii, economiștii Miguel Faria-e-Castro și Serdar Ozkan, în postarea pe blog. „Totuși, cifrele reale privind productivitatea par să reflecte un impact mai modest până acum.”

Aceștia au mai arătat că anticipațiile privind creșterea veniturilor și a productivității pot influența comportamentul de consum și investiții al gospodăriilor și companiilor, într-un context în care așteptările pot deveni motor economic pe termen scurt.

Economiștii au subliniat și faptul că un val de optimism în jurul inteligenței artificiale poate genera presiuni asupra prețurilor, în condițiile în care cererea crește mai rapid decât capacitatea de ofertă. „Împreună, aceste forțe produc o creștere inflaționistă a cererii agregate – trăsătura definitorie a fazei inițiale a șocului știrilor”, au scris autorii.