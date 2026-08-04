Amazon, Microsoft și Meta au urcat puternic pe bursă. Investitorii au reacționat după rezultatele financiare solide din sectorul inteligenței artificiale

Acțiunile marilor companii tehnologice implicate în dezvoltarea inteligenței artificiale au înregistrat creșteri importante luni, după publicarea rezultatelor financiare ale Microsoft și Amazon de săptămâna trecută. Performanțele celor două companii au întărit încrederea investitorilor în așa-numiții hyperscaleri, giganții care investesc masiv în centre de date și infrastructură pentru inteligența artificială.

Microsoft și Amazon au avansat cu peste 5%, Oracle a crescut cu 6%, Meta a urcat cu peste 7%, iar Alphabet, compania-mamă a Google, a câștigat peste 5%. Creșterea acțiunilor Amazon a împins capitalizarea bursieră a companiei peste pragul de 3.000 de miliarde de dolari pentru prima dată în istoria sa.

Meta a reușit să recupereze toate pierderile suferite după publicarea rezultatelor financiare din al doilea trimestru, care inițial nu impresionaseră investitorii. În schimb, rezultatele Microsoft și Amazon au fost interpretate mult mai favorabil de piață, potrivit informațiilor publicate de Yahoo! Finance.

Microsoft a anunțat venituri record din serviciile de cloud, iar platforma Azure a depășit pentru prima dată pragul de 100 de miliarde de dolari în vânzări anuale.

Veniturile Azure au crescut cu 43% în al patrulea trimestru fiscal, iar conducerea companiei a indicat că ritmul de creștere ar putea accelera și mai mult în primul trimestru al noului exercițiu financiar.

Aceste rezultate au oferit un răgaz investitorilor, care în ultimele luni au pus sub semnul întrebării amploarea cheltuielilor făcute de hyperscaleri pentru centre de date și cipuri dedicate inteligenței artificiale și momentul în care aceste investiții vor genera randamente consistente.

Microsoft a anunțat și modificări privind structura cheltuielilor de capital, prin extinderea duratei de utilizare a centrelor de date și a clădirilor de birouri. Directorul financiar Amy Hood a explicat că viitoarele contracte de închiriere pentru centrele de date vor fi tratate ca leasing operațional, nu ca leasing financiar, ceea ce înseamnă că acestea nu vor mai fi incluse în cheltuielile de capital.

Amazon a transmis în conferința dedicată rezultatelor din al doilea trimestru că atât divizia de inteligență artificială, cât și cea de cipuri au ajuns la un ritm anual al veniturilor de 25 de miliarde de dolari.

Compania a raportat o creștere de 36,7% pentru Amazon Web Services în trimestrul analizat, cel mai rapid ritm de creștere din ultimele 18 trimestre, potrivit directorului general Andy Jassy.

Acțiunile Alphabet au recuperat, de asemenea, pierderile suferite după raportarea rezultatelor financiare de la sfârșitul lunii trecute. Compania a anunțat că își majorează bugetul de cheltuieli de capital pentru acest an la un interval cuprins între 195 și 205 miliarde de dolari, față de estimarea anterioară de 180-190 miliarde de dolari. Analiștii se așteptau la cheltuieli de capital de aproximativ 186,4 miliarde de dolari.

Meta a avut rezultate mixte. Acțiunile companiei au scăzut inițial cu aproximativ 9% după publicarea raportului financiar, deoarece profitul a fost afectat de cheltuieli legate de litigii și plăți compensatorii. În același timp, veniturile din publicitate au depășit estimările pieței.

Totuși, prognoza pentru trimestrul al treilea a fost sub nivelul anticipat de Wall Street, iar Meta a majorat limita inferioară a estimării privind cheltuielile de capital, ceea ce a afectat încrederea investitorilor.

Ședința de tranzacționare de luni a oferit un respiro și pentru Oracle, ale cărei acțiuni au crescut cu 6%. Compania pierduse însă peste 7% de la publicarea rezultatelor financiare de la începutul lunii iunie, când veniturile din cloud au fost sub așteptările analiștilor.

Acțiunile Oracle sunt în continuare în scădere cu aproximativ 30% de la începutul anului și cu peste 40% în ultimele 12 luni, pe fondul preocupărilor privind nivelul investițiilor în inteligența artificială și dependența puternică de OpenAI pentru viitoarele venituri.

În 2025, Oracle a semnat un contract în valoare de 300 de miliarde de dolari pe o perioadă de cinci ani cu OpenAI, prin care va furniza infrastructură pentru inteligența artificială companiei.