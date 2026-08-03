Amazon a depășit o capitalizare de 3.000 de miliarde de dolari. Este a cincea companie din istorie care atinge acest prag

Amazon a depășit pentru prima dată în istorie o capitalizare bursieră de 3.000 de miliarde de dolari, după o creștere puternică a acțiunilor în urma rezultatelor financiare din trimestrul al doilea. Compania devine astfel a cincea din lume care atinge acest prag, alături de Nvidia, Alphabet, Microsoft și Apple.

Acțiunile Amazon au urcat luni cu până la 5,3% la începutul ședinței de tranzacționare, suficient pentru ca valoarea de piață a companiei să depășească pentru prima dată 3.000 de miliarde de dolari.

Ascensiunea vine după publicarea rezultatelor financiare aferente trimestrului al doilea, care au arătat o accelerare a veniturilor generate de Amazon Web Services (AWS), divizia de cloud computing a companiei.

Odată cu această performanță, Amazon intră într-un grup foarte restrâns de companii care au atins o capitalizare bursieră de peste 3.000 de miliarde de dolari. Din acest club mai fac parte Nvidia, Alphabet, Microsoft și Apple, transmite Bloomberg.

În ultimele luni, acțiunile Amazon au fost afectate de îngrijorările investitorilor privind cheltuielile foarte mari pentru dezvoltarea inteligenței artificiale.

Între maximul atins pe 6 mai și minimul înregistrat luna trecută, titlurile companiei au pierdut aproape 18%.

Situația s-a schimbat însă după publicarea rezultatelor financiare. Amazon a raportat că veniturile diviziei Amazon Web Services au înregistrat cea mai puternică creștere din 2021.

Reacția pieței a fost imediată. Acțiunile au urcat cu peste 15% într-o singură zi, cea mai mare creștere zilnică din ultimii peste 14 ani, ceea ce a adăugat aproape 400 de miliarde de dolari la valoarea de piață a companiei.

Evoluția recentă a readus Amazon pe primul loc în rândul companiilor din grupul „Magnificent Seven” în ceea ce privește performanța bursieră din acest an.

În timp ce indicele care urmărește evoluția celor șapte mari companii din tehnologie a avansat cu doar 2,1%, indicele S&P 500 a câștigat aproximativ 10%.

Chiar dacă acțiunile s-au apreciat puternic în ultimele zile, evaluarea Amazon rămâne sub media istorică. Compania este tranzacționată la aproximativ 25 de ori câștigurile estimate pentru următoarele 12 luni, un nivel cu circa 44% mai redus decât media ultimului deceniu.

Compania a avut nevoie de puțin peste doi ani pentru a trece de la o capitalizare bursieră de 2.000 de miliarde de dolari, prag atins în iunie 2024, la 3.000 de miliarde de dolari.

Ritmul este semnificativ mai rapid decât cel din perioada anterioară. Amazon a avut nevoie de peste șase ani pentru a trece de la o valoare de piață de 1.000 de miliarde de dolari, atinsă la sfârșitul lui 2018, la 2.000 de miliarde de dolari.

În același timp, analiștii de pe Wall Street rămân optimiști în privința evoluției companiei. Potrivit datelor Bloomberg, prețul-țintă mediu stabilit de analiști indică un potențial suplimentar de creștere de aproximativ 14% pentru acțiunile Amazon în următoarele 12 luni.