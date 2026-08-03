Datele a aproape 100.000 de polițiști au ajuns pe dark web. Autoritățile investighează o breșă majoră de securitate

Autoritățile din Marea Britanie investighează o amplă breșă de securitate după ce datele de contact ale aproape 100.000 de polițiști au fost publicate pe dark web. Informațiile ar fi fost obținute în urma compromiterii unei baze de date utilizate de forțele de ordine, incident care face parte dintr-o serie de atacuri informatice îndreptate împotriva unor instituții publice.

Potrivit informațiilor publicate de The Times, atacatorii ar fi reușit să pătrundă în Baza de date juridică națională a poliției, un sistem folosit de forțele de poliție ale Ministerului de Interne din întreaga Mare Britanie.

Datele de contact ale aproape 100.000 de polițiști britanici au fost publicate pe dark web după compromiterea bazei de date. Breșa de securitate, semnalată duminică seara, este considerată de autorități parte a unei campanii cibernetice mai ample.

The Times notează că incidente similare ar fi afectat și alte instituții importante din Marea Britanie, printre care Ministerul Apărării, Ministerul de Interne, Agenția Națională pentru Combaterea Criminalității (NCA) și Crown Prosecution Service (CPS).

Autoritățile britanice suspectează că în spatele atacului s-ar afla gruparea ExfilSquad, despre care se consideră că a vizat în ultima perioadă mai multe instituții occidentale.

Pe lângă datele de contact ale polițiștilor, atacatorii ar fi obținut și informații despre unitățile în care aceștia activează.

Un angajat afectat de incident a avertizat că publicarea acestor informații creează un risc serios pentru el și colegii săi. Persoana a precizat că a lucrat în domeniul criminalității organizate grave.

Potrivit publicației britanice, aceeași grupare ar fi fost implicată și într-un atac cibernetic asupra Ministerului Educației, în urma căruia 607.000 de înregistrări au fost publicate pe dark web.

The Times susține că motivația acestor atacuri pare să fie una financiară, nu una ideologică.

Gruparea ar fi transmis într-un mesaj online că datele publicate nu vor mai putea fi eliminate de pe internet și ar fi solicitat o plată, afirmând că suma cerută este redusă comparativ cu costurile unui posibil litigiu.

O sursă citată de publicația menționată afirmă că cei mai mulți polițiști britanici au utilizat, la un moment dat, baza de date compromisă. Sistemul este folosit de forțele de poliție din Anglia și Țara Galilor, unde activează aproximativ 145.550 de ofițeri cu normă întreagă.

Autoritățile continuă investigațiile pentru stabilirea amplorii exacte a incidentului și pentru identificarea responsabililor din spatele atacului informatic.