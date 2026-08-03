Un nou rival pentru Uber și Bolt intră în România. Compania folosește un tarif negociabil între pasager și șofer

Piața serviciilor de transport alternativ din România va avea un nou jucător. Compania americană inDrive, prezentă în zeci de țări și evaluată la peste 1,2 miliarde de dolari, și-a înființat oficial o sucursală în România și pregătește intrarea pe piața locală.

Compania americană inDrive, cunoscută pentru modelul său diferit de stabilire a tarifelor, a făcut primul pas oficial pentru lansarea serviciilor în România.

Potrivit informațiilor publicate în Monitorul Oficial, compania europeană care administrează aplicația, Suol Innovations, înregistrată în Cipru, și-a deschis o sucursală în România.

Intrarea pe piața locală aduce un nou concurent important pentru Uber și Bolt, platformele care domină în prezent segmentul transportului alternativ.

inDrive, cunoscută anterior sub denumirea InDriver, a fost fondată în 2012 de antreprenorul Arsen Tomsky și a fost lansată oficial în anul următor.

Compania are sediul în Mountain View, California, iar extinderea internațională a început în decembrie 2014, odată cu lansarea serviciului în Astana, Kazahstan.

În 2021, inDrive a intrat în categoria companiilor evaluate la peste un miliard de dolari, după o rundă de finanțare de 150 de milioane de dolari. Investiția, condusă de Insight Partners, General Catalyst și Bond Capital, a ridicat valoarea companiei la 1,23 miliarde de dolari.

În prezent, aplicația este disponibilă în 1.065 de orașe din 48 de țări și are peste 400 de milioane de utilizatori. Totodată, pentru al patrulea an consecutiv, inDrive s-a clasat pe locul al doilea în topul celor mai descărcate aplicații de ride-hailing la nivel mondial și pe locul al patrulea în categoria Travel.

Spre deosebire de Uber și Bolt, unde tariful este calculat automat de aplicație, inDrive folosește un sistem de negociere între pasager și șofer.

Utilizatorul introduce punctul de plecare, destinația și suma pe care este dispus să o plătească pentru cursă. Șoferul poate accepta oferta sau poate propune un alt tarif.

După alegerea cursei, pasagerul poate consulta informații despre șofer și autovehicul, ratingul acestuia, datele de contact, timpul estimat până la sosire și poziția mașinii în timp real.

Plata se face direct către șofer, fie în numerar, fie prin metode electronice, iar platforma percepe un comision cuprins între 10% și 12,99% din valoarea cursei.

Pe lângă transportul de persoane, inDrive pune la dispoziția utilizatorilor și alte servicii, în funcție de țara în care operează.

Printre acestea se numără livrările, transportul de mărfuri și alte servicii urbane. De asemenea, aplicația permite adăugarea mai multor opriri în timpul unei curse, solicitarea unui scaun pentru copii și selectarea unor opțiuni suplimentare adaptate nevoilor pasagerilor.