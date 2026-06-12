Trotinetele electrice închiriate vor fi interzise. Devine obligatoriu din 2027. Unde se aplică interdicția

Guvernul regional de la Bruxelles a decis să interzică trotinetele electrice în regim de închiriere începând cu anul 2027, din cauza numărului tot mai mare de accidente și a problemelor din spațiul public.

Guvernul regional de la Bruxelles a anunțat că va interzice utilizarea trotinetelor electrice în regim de închiriere începând cu anul 2027. Decizia are ca obiectiv principal îmbunătățirea siguranței rutiere și reducerea problemelor generate în spațiul public de acest tip de serviciu.

Șeful executivului regional, Boris Dilliers, a explicat poziția autorităților într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, afirmând că „prea multe accidente, prea multe perturbări, prea multe abuzuri” au determinat Bruxelles-ul să „întoarcă pagina trotinetelor electrice închiriate”.

„Prea multe accidente, prea multe perturbări, prea multe abuzuri. Bruxelles-ul întoarce pagina trotinetelor electrice închiriate”, a scris Dilliers.

În prezent, serviciile de închiriere sunt operate în capitala belgiană de companiile Bolt și Dott. Licențele celor doi operatori vor expira la sfârșitul anului 2026 și nu vor mai putea fi prelungite. Ca urmare, trotinetele electrice disponibile în sistem de sharing vor dispărea complet de pe străzile orașului. Autoritățile au precizat însă că serviciile de închiriere de biciclete vor continua să funcționeze în mod normal.

Bruxelles-ul și-a justificat decizia prin creșterea semnificativă a numărului de accidente în care sunt implicate trotinetele electrice. Potrivit datelor oficiale, în 2025, un număr de 666 de persoane au fost rănite în astfel de incidente, cu 26% mai mult decât în anul precedent. Pe lângă problemele de siguranță, autoritățile au semnalat și dificultățile cauzate de parcarea neregulamentară a trotinetelor, care blochează frecvent circulația pietonilor și a vehiculelor. Oficialii au atras atenția asupra folosirii trotinetelor închiriate în activități infracționale, inclusiv de către rețele implicate în traficul de droguri.

Toate cele 666 de victime raportate oficial în Bruxelles în anul 2025 au suferit vătămări corporale, fiind încadrate în categoria răniților ușor sau grav. Potrivit autorităților regionale, cele mai frecvente leziuni au fost traumatismele severe la nivelul capului și al feței, aspect care a contribuit la îngrijorările privind siguranța utilizării trotinetelor electrice.

Cu toate acestea, în Regiunea Bruxelles-Capitală nu a fost înregistrat niciun deces în accidente care au implicat trotinete electrice pe parcursul anului 2025. În aceeași perioadă, numărul total al victimelor mortale din accidente rutiere, inclusiv pietoni, șoferi și motocicliști, s-a dublat în capitala belgiană, crescând de la 10 la 20 de cazuri. La nivel național, Belgia a raportat 13 decese asociate utilizării trotinetelor electrice, toate acestea fiind înregistrate în regiunile Flandra și Valonia.

Datele detaliate pe luni sunt păstrate în bazele de date interne ale poliției, însă Institutul Vias a publicat statistici agregate pe trimestre. În primul trimestru al anului 2025, Bruxelles-ul a înregistrat un vârf semnificativ al accidentelor cu victime, fiind raportate 127 de accidente corporale. Cifra reprezintă o creștere de 44% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. În următoarele șase luni, între aprilie și septembrie 2025, numărul accidentelor s-a menținut la un nivel ridicat.