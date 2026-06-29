Schimbare în Codul Rutier. Ar putea fi implementată o nouă obligație pentru toți utilizatorii de trotinete electrice

Legislația rutieră ar putea aduce o nouă obligație pentru utilizatorii trotinetelor electrice. O propunere legislativă înregistrată recent în Parlament prevede modificarea Codului Rutier astfel încât purtarea căștii de protecție să devină obligatorie pentru toți conducătorii de trotinete electrice care circulă pe drumurile publice, indiferent de vârstă.

În prezent, legislația impune purtarea căștii doar pentru conducătorii de biciclete și trotinete electrice care nu au împlinit vârsta de 16 ani. Dacă proiectul va fi adoptat, regula se va aplica tuturor utilizatorilor de trotinete electrice, inclusiv adulților.

Totuși, măsura nu intră în vigoare automat. Proiectul trebuie să parcurgă întregul proces legislativ, respectiv să fie adoptat de Parlament, promulgat de președintele României și publicat în Monitorul Oficial.

Inițiativa legislativă vizează completarea articolului 70 din Codul Rutier, prin introducerea unei obligații generale privind purtarea căștii de protecție.

Potrivit proiectului, textul legii ar urma să prevadă:

„Pentru conducătorii de trotinete electrice, purtarea căştii de protecţie, omologată şi fixată corespunzător, este obligatorie indiferent de vârstă, atunci când se deplasează pe drumurile publice.”

Astfel, dacă modificarea va deveni lege, fiecare persoană care conduce o trotinetă electrică pe drumurile publice va trebui să poarte o cască omologată, fixată corespunzător, indiferent dacă este minor sau adult.

Reglementările aflate acum în vigoare sunt mai permisive.

În prezent, obligația de a purta cască de protecție revine doar conducătorilor de biciclete și trotinetelor electrice care au vârsta sub 16 ani. Persoanele adulte pot circula fără cască, deși autoritățile recomandă folosirea acestui echipament de protecție.

Dacă proiectul legislativ va fi aprobat, diferența dintre minori și adulți va dispărea, iar regula va deveni una generală pentru toți utilizatorii trotinetelor electrice.

În expunerea de motive, inițiatorii susțin că modificarea este justificată de extinderea rapidă a utilizării trotinetelor electrice și de creșterea numărului de accidente în care acestea sunt implicate.

„Necesitatea reglementării rezultă din utilizarea tot mai frecventă a trotinetelor electrice ca mijloc de deplasare urbană de către persoane de toate vârstele, precum şi din creşterea semnificativă a numărului accidentelor în care sunt implicate aceste vehicule şi a gravităţii consecinţelor generate.”

Potrivit acestora, utilizatorii trotinetelor electrice sunt printre cei mai vulnerabili participanți la trafic, deoarece nu beneficiază de protecția oferită de caroseria unui autovehicul.

„Utilizatorii trotinetelor electrice se află într-o poziţie de vulnerabilitate ridicată în trafic, fiind expuşi direct efectelor unei căzături sau coliziuni. Pierderea echilibrului, denivelările carosabilului, viteza de deplasare, traficul aglomerat ori impactul cu alte vehicule pot conduce la accidente grave chiar şi în condiţiile unor deplasări pe distanţe scurte sau la viteze reduse”, după cum subliniază inițiatorii propunerii.

Argumentele vin în contextul în care utilizarea trotinetelor electrice a crescut semnificativ în ultimii ani, în special în marile orașe, acestea fiind folosite atât pentru deplasările zilnice, cât și prin intermediul serviciilor de închiriere.

Specialiștii în siguranță rutieră atrag atenția că cele mai grave leziuni produse în accidentele cu trotinete electrice sunt cele la nivelul capului.

Chiar și la viteze relativ reduse, o cădere provocată de o denivelare, de o frânare bruscă sau de impactul cu un alt vehicul poate produce traumatisme severe. Din acest motiv, în mai multe state europene există deja obligația purtării căștii sau se discută introducerea unor reguli similare.

Inițiatorii proiectului consideră că extinderea obligației asupra tuturor utilizatorilor ar contribui la reducerea numărului de răni grave și a deceselor rezultate în urma accidentelor.

Deocamdată, propunerea se află la începutul procedurii legislative.

Pentru ca obligația privind purtarea căștii să devină aplicabilă, proiectul trebuie să fie adoptat de Parlament, promulgat prin decret prezidențial și publicat în Monitorul Oficial.

Până la finalizarea acestor etape, actualele prevederi din Codul Rutier rămân în vigoare, iar obligația de a purta cască continuă să se aplice doar conducătorilor de biciclete și trotinete electrice cu vârsta sub 16 ani.