Dedeman majorează salariile angajaților din Grecia. Produsele românești vor avea prioritate în cele 17 magazine

Dedeman începe reorganizarea operațiunilor din Grecia după preluarea Praktiker Hellas, iar primele schimbări îi vizează inclusiv pe cei aproximativ 1.200 de angajați. Compania românească a majorat salariile, face noi angajări și pregătește o strategie prin care produsele românești vor primi prioritate pe rafturi.

Praktiker Hellas a fost cumpărat de frații Adrian și Dragoș Pavăl în iulie 2025, iar rețeaua a intrat într-un proces de reorganizare sub noul nume Dedeman Hellas.

La momentul tranzacției, compania avea aproape 1.200 de angajați în cele 17 magazine din Grecia. Dedeman nu se limitează însă la păstrarea actualei echipe și caută în prezent aproximativ 100 de noi angajați.

Schimbările au venit și la nivelul veniturilor. Potrivit informațiilor publicate pe platformele care monitorizează piața muncii din Grecia, un vânzător Dedeman Hellas poate ajunge la un salariu net de aproximativ 1.050 de euro pe lună.

În cazul unui director de magazin, venitul poate ajunge la aproximativ 1.700 de euro net. Pentru poziția de consultant de vânzări, compania oferă în prezent un salariu lunar de 1.291 de euro, la care se adaugă tichete de masă în valoare de 132 de euro.

Noile condiții nu se limitează la nivelul salariilor. Potrivit Sindicatului angajaților Praktiker Hellas, compania s-a angajat să acorde o majorare salarială de 10% o dată la trei ani.

Salariile de bază minime vor fi menținute peste nivelul stabilit de stat, iar pauzele angajaților vor fi extinse de la 20 la 30 de minute.

Pachetul oferit de Dedeman Hellas include și asigurare medicală privată, transport gratuit până la locul de muncă și reduceri de 10% pentru produsele comercializate în magazine.

Angajații pot beneficia și de bonusuri anuale de performanță, precum și de programe de calificare și perfecționare. Noile condiții prevăd facilități și pentru persoanele cu dizabilități și angajații care lucrează cu normă redusă.

Președintele Dedeman, Dragoș Pavăl, a explicat că strategia companiei nu presupune schimbări bruște, ci dezvoltarea structurii deja existente.

„Nu am venit să facem schimbări abrupte, ci să dezvoltăm fundamentul solid care există deja. Credem că împreună putem forma un model de afaceri puternic și durabil, care va oferi valoare atemporală angajaților și clienților”, spune Dragoș Pavăl, potrivit Profit.

Reorganizarea fostei rețele Praktiker Hellas aduce și o schimbare importantă în strategia comercială.

Produsele românești urmează să beneficieze de prioritate pe rafturile celor 17 magazine Dedeman Hellas. Compania își extinde astfel prezența în Grecia folosind inclusiv produse provenite din România.

Măsura poate crea o nouă piață de desfacere pentru furnizorii români care lucrează cu retailerul, în condițiile în care Dedeman preia o rețea deja dezvoltată pe piața elenă.

Achiziția Praktiker Hellas a fost realizată în iulie 2025 și a reprezentat intrarea fraților Adrian și Dragoș Pavăl pe piața de bricolaj din Grecia.

Valoarea tranzacției a fost estimată la aproximativ 120-130 de milioane de euro.

Prin această achiziție, Dedeman a preluat una dintre rețelele importante de bricolaj de pe piața elenă, formată din 17 magazine și aproximativ 1.200 de angajați.