Guvernul prelungește termenul pentru codurile CAEN. Firmele au timp până în primăvara anului 2027

Firmele primesc un nou termen pentru actualizarea codurilor CAEN, după ce schimbarea clasificării a pus presiune pe antreprenori și pe instituțiile care gestionează procedurile. Guvernul a decis joi, 1 octombrie 2026, prelungirea perioadei de tranziție, oferind companiilor mai mult timp pentru a-și pune actele în ordine.

Guvernul a adoptat joi, 1 octombrie 2026, o hotărâre prin care firmele își pot actualiza codurile CAEN până la 25 martie 2027, a anunțat ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău.

El a precizat că, împreună cu Secretariatul General al Guvernului, a inițiat modificarea Hotărârii de Guvern care stabilește perioada de tranziție la CAEN Rev. 3, astfel încât actualizarea codurilor să poată fi făcută până la 25 martie 2027.

Potrivit lui Darău, prelungirea perioadei de tranziție este necesară deoarece datele arată că firmele au nevoie de mai mult timp pentru această procedură. Doar 37,24% dintre profesioniștii care trebuie să facă actualizarea și-au preschimbat efectiv obiectul de activitate conform CAEN Rev. 3 până la 25 septembrie, potrivit datelor Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Ministrul a explicat că, în timp ce pentru unele firme actualizarea este simplă, pentru altele procesul este mai complicat, în special în domenii precum comerțul, construcțiile, transporturile și IT-ul. Unele coduri s-au împărțit în mai multe categorii, există situații neclare, iar în anumite cazuri trebuie actualizate și autorizațiile.

Potrivit lui Darău, măsura urmărește să evite situațiile în care o procedură administrativă ajunge să blocheze activitatea unei firme.

Astfel, până la 25 martie 2027, codurile CAEN Rev. 2 și CAEN Rev. 3 vor putea fi utilizate în paralel. Oficialul român a încurajat însă firmele să facă actualizarea cât mai repede, pentru ca datele economice să poată fi colectate și integrate mai bine în raportările către EUROSTAT și pentru ca politicile publice să se bazeze pe informații corecte.

Darău a mai arătat că prelungirea perioadei de tranziție are și rolul de a evita aglomerația, presiunea inutilă și situațiile în care o formalitate administrativă afectează activitatea de zi cu zi a companiilor. Firmele au astfel la dispoziție încă șase luni pentru a finaliza tranziția la noua clasificare.

Cu o zi în urmă, confederația patronală IMM România a solicitat prelungirea cu cel puțin șase luni a termenului pentru actualizarea codurilor CAEN, care a expirat la 25 septembrie 2026. Solicitarea a venit în condițiile în care doar una din trei societăți a finalizat formalitățile necesare pentru trecerea la noua clasificare.

IMM România a atras atenția și asupra riscurilor la care sunt expuși antreprenorii după expirarea termenului pentru trecerea la versiunea CAEN Rev. 3.

Unul dintre riscuri este suprasolicitarea activității Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), ca urmare a numărului mare de cereri depuse într-un interval scurt. Un alt risc îl reprezintă blocarea activității unor întreprinderi care trebuie să își coreleze obiectul de activitate din registrul comerțului cu autorizații, avize, licențe sau alte documente necesare funcționării, care, în aceste condiții, nu mai sunt eliberate.