UE pregătește 45 de miliarde de euro pentru Ucraina. Ce s-a stabilit pentru 2026 și 2027

Uniunea Europeană și Ucraina au identificat modalitățile prin care vor fi acoperite necesitățile bugetare și de apărare ale Kievului în 2026. În același timp, părțile au convenit să accelereze demersurile pentru alocarea a 45 de miliarde de euro în 2027, în cadrul Ukraine Support Loan, potrivit informațiilor transmise de Comisia Europeană. Împrumutul european are o valoare totală de 90 de miliarde de euro și acoperă perioada 2026-2027.

Comisia Europeană și autoritățile de la Kiev au stabilit mijloacele prin care urmează să fie acoperite nevoile bugetare și cele din domeniul apărării pentru acest an. Totodată, au fost reconfirmați pașii necesari pentru ca fondurile să poată fi puse la dispoziția Ucrainei la timp.

„Astăzi, prin eforturi comune coordonate, am identificat mijloacele pentru a acoperi necesarul bugetar și de apărare al Ucrainei pentru anul 2026. De asemenea, am reconfirmat pașii necesari pentru a asigura eliberarea în timp util a acestor fonduri. Pentru anul 2027, am convenit să avansăm rapid cu alocarea a 45 de miliarde de euro în cadrul Împrumutului de Sprijin pentru Ucraina (Ukraine Support Loan), sub rezerva condițiilor stabilite. De asemenea, vom începe demersurile pentru identificarea necesarului bugetar și de apărare suplimentar.”, transmite Comisie Europeană.

Programul Ukraine Support Loan prevede în total până la 90 de miliarde de euro pentru perioada 2026-2027. Din această sumă, aproximativ 30 de miliarde de euro sunt destinate sprijinului bugetar, iar 60 de miliarde de euro finanțării din domeniul apărării. Pentru 2026 au fost puse la dispoziție până la 45 de miliarde de euro.

O altă decizie vizează coordonarea mai strânsă între părțile implicate în susținerea financiară a Ucrainei. Acestea au convenit ca partenerii să își respecte angajamentele asumate și să își intensifice contribuțiile.

„Toate părțile au fost de acord că și ceilalți parteneri ar trebui să își îndeplinească angajamentele financiare și să își intensifice eforturile, în contextul provocărilor semnificative cu care se confruntă Ucraina. Astăzi, am convenit, de asemenea, să ne întâlnim lunar pentru a ne coordona eforturile comune.”, mai transmite Comisia.

Mecanismul european a fost creat pentru finanțarea necesităților Ucrainei în 2026 și 2027 și are două componente principale: susținerea funcționării statului și a serviciilor publice, respectiv finanțarea capacităților de apărare. Toate plățile sunt condiționate de cerințele și mecanismele de monitorizare stabilite la nivel european.

Comisia a început deja plățile din acest program în cursul anului. La 18 septembrie, instituția europeană anunța, de exemplu, o nouă tranșă de 3,3 miliarde de euro pentru achiziții în domeniul apărării, ridicând la aproape 15 miliarde de euro suma plătită până atunci în 2026 prin componentele de sprijin ale împrumutului.