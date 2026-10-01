Cât s-au scumpit locuințele în România. Datele Eurostat pentru trimestrul al doilea din 2026

Prețurile locuințelor au continuat să crească în Uniunea Europeană în al doilea trimestru al anului 2026, potrivit datelor publicate de Eurostat, biroul de statistică al Uniunii Europene.

Față de aceeași perioadă a anului 2025, prețurile locuințelor au avansat cu 4,0% în zona euro și cu 4,7% în Uniunea Europeană. Ritmul de creștere a fost, astfel, mai redus decât cel consemnat în primul trimestru din 2026, când prețurile au crescut cu 4,6% în zona euro și cu 5,1% la nivelul UE.

Datele sunt calculate pe baza indicelui prețurilor locuințelor, indicator utilizat pentru monitorizarea evoluției prețurilor de pe piața rezidențială din statele membre.

Raportat la trimestrul precedent, respectiv la primele trei luni ale anului 2026, prețurile locuințelor au crescut cu 1,1% în zona euro și cu 1,2% în Uniunea Europeană în perioada aprilie-iunie.

La nivelul statelor membre pentru care există date disponibile, evoluțiile au fost diferite în trimestrul al doilea din 2026. Trei țări au raportat scăderi ale prețurilor locuințelor față de aceeași perioadă a anului precedent, în timp ce în 23 de state membre prețurile au crescut.

Cele mai mari scăderi anuale au fost înregistrate în Finlanda, unde prețurile locuințelor au coborât cu 2,7%. Luxemburg a raportat o reducere de 2,2%, iar Franța o scădere de 0,8%.

Modificări trimestriale și anuale ale prețurilor locuințelor Schimbare față de trimestrul precedent, % Schimbare față de același trimestru al anului precedent, % 2025 2026 2025 2026 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 Zona euro 1,5 0,4 0,9 1.1 5.2 5.1 4.6 4.0 UE 1.6 0,7 1.1 1.2 5.5 5.4 5.1 4.7 Belgia 2.4 0,5 -0,9 0,1 3.7 3.5 1.9 2.1 Bulgaria 3.8 0,3 6.2 4.5 15.4 12.6 14,8 15,5 Cehia 2.4 2.1 2.0 1.8 10.8 10.3 10.0 8.6 Danemarca 2.1 1.4 2.8 2.8 6.3 7.6 8.2 9.4 Germania 0,7 -0,5 0,1 0,3 3.2 2.6 1.2 0,6 Estonia -0,8 -0,3 3.4 3.5 5.2 5.5 5.9 5.8 Irlanda 2.6 1.9 0,8 0,5 7,5 7.0 6.8 6.0 Grecia : : : : : : : : Spania 2.9 1.8 3.5 3.4 12,8 12.9 12,8 12.1 Franţa 1,5 -0,8 -0,7 -0,8 0,7 0,9 0,0 -0,8 Croaţia 2.9 3.3 3.3 2.7 13.3 15,9 14.3 12.7 Italia 0,5 0,9 0,9 1.7 3.7 4.0 5.1 4.0 Cipru 3.7 0,0 1.6 2.4 4.2 6.0 3.4 7.9 Letonia 4.8 1,5 0,7 3.9 7.9 10,5 10.3 11.4 Lituania 2.9 2.4 3.3 5.0 10.8 10.8 11.9 14.3 Luxemburg -3,6 0,0 0,3 1.1 1.0 -0,1 1.3 -2,2 Ungaria 6.6 3.3 1.4 -1,4 21,7 21.0 14.1 10.2 Malta 1.9 1,5 1.8 1.6 6.0 6.3 6.8 6.9 Olanda 2.2 0,5 1.1 0,5 7.9 6.2 5.3 4.3 Austria 0,6 0,2 0,9 3.3 1.7 3.1 2.8 5.1 Polonia 0,9 1,5 2.3 1,5 4.0 4.3 5.9 6.3 Portugalia 4.1 4.0 3.8 3.6 17,7 18,9 17,8 16,5 România 2.3 1.7 3.2 4.4 6.6 6.7 7,8 12.1 Slovenia 0,6 2.3 2.9 3.0 7.1 7.4 9.3 9.1 Slovacia 4.9 3.1 3.6 1.4 13.4 12,8 14.4 13.6 Finlanda -1,5 -0,7 -0,8 0,3 -2,7 -2,6 -2.0 -2,7 Suedia 0,3 0,5 2.1 1.9 0,3 1.2 2.6 4.8 Islanda 1.0 0,5 -0,2 1.4 3.5 3.3 2.8 2.7 Norvegia -0,5 -0,6 3.7 1.7 5.1 5.7 4.6 4.2 Elveţia 0,8 0,5 1,5 0,7 5.2 3.9 4.7 3.5

La polul opus, Portugalia a consemnat cea mai mare creștere anuală dintre statele membre, de 16,5%. Bulgaria a urmat cu un avans de 15,5%, iar Lituania a înregistrat o majorare de 14,3% față de trimestrul al doilea din 2025.

Comparând rezultatele din trimestrul al doilea cu cele din primele trei luni ale anului, numărul statelor membre în care prețurile locuințelor au crescut a fost mai mare decât cel al statelor care au raportat scăderi. Două țări au consemnat o diminuare a prețurilor, iar 24 au înregistrat creșteri.

Ungaria a raportat cea mai mare scădere față de primul trimestru din 2026, de 1,4%. În Franța, prețurile locuințelor au coborât cu 0,8% comparativ cu trimestrul anterior.

Cele mai importante creșteri trimestriale au fost consemnate în Lituania, unde prețurile au urcat cu 5,0%. Bulgaria a înregistrat o majorare de 4,5%, iar România s-a situat la 4,4%.

Astfel, în trimestrul al doilea din 2026, evoluția prețurilor locuințelor a fost diferită de la un stat membru la altul, atât în raport cu aceeași perioadă din anul anterior, cât și față de trimestrul precedent.

La nivel agregat, datele Eurostat indică o creștere trimestrială de 1,1% pentru zona euro și de 1,2% pentru Uniunea Europeană, în timp ce ritmul anual s-a situat la 4,0%, respectiv 4,7%.