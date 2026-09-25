Semnal important pentru români: unde ar putea ajunge euro în următoarele șase luni

Indicatorul de încredere a înregistrat o scădere în luna august, pe fondul deteriorării așteptărilor privind evoluția economiei României, afirmă Adrian Codirlașu, președintele Asociației CFA România.

Indicatorul de încredere în economia României a înregistrat o scădere în luna august, pe fondul deteriorării așteptărilor privind evoluția economiei, potrivit declarațiilor lui Adrian Codirlașu, președintele Asociației CFA România.

„Indicatorul de încredere a scăzut în luna august, în contextul înrăutățirii anticipațiilor de evoluție a economiei românești. Consistent cu înrăutățirea încrederii în economie s-au înrăutățit și anticipațiile de evoluție a cursului de schimb și a ratelor de dobândă. De asemenea, participanții anticipează continuarea situației de stagflație (inflație ridicată combinată cu stagnare economică)”, a declarat Adrian Codirlașu, într-un comunicat transmis joi pentru Agerpres.

Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociației CFA România a coborât cu 4,8 puncte în august, până la 39,5 puncte. Componenta referitoare la condițiile curente a rămas la același nivel, în timp ce indicatorul anticipațiilor s-a redus cu 7,2 puncte, ajungând la 40,8 puncte.

Pentru următoarele 12 luni, până în septembrie 2027, participanții la sondaj estimează o rată a inflației de 6,09%. Valoarea este ușor mai mică decât cea indicată în exercițiul precedent. În același timp, 84% dintre respondenți se așteaptă ca rata inflației să scadă în următoarele 12 luni comparativ cu nivelul actual.

În privința cursului EUR/RON, majoritatea participanților la sondaj estimează o depreciere a monedei naționale în următoarele 12 luni. Procentul celor care au această anticipație ajunge la 90%.

Pentru un orizont de șase luni, valoarea medie anticipată pentru cursul euro este de 5,3122 lei. Pentru următoarele 12 luni, participanții la sondaj estimează un curs mediu de 5,3628 lei pentru un euro.

Estimările privind evoluția monedei naționale vin în același timp cu perspective prudente referitoare la creșterea economică și la situația finanțelor publice. Sondajul CFA România indică o creștere economică de numai 0,1% pentru anul 2026. În ceea ce privește deficitul bugetar, anticipația medie pentru anul 2026 este de 5,8% din PIB, potrivit răspunsurilor oferite de participanții la sondaj.

Sondajul indică și estimări referitoare la piața rezidențială din marile orașe. Astfel, 47% dintre participanți consideră că prețurile locuințelor vor stagna în următoarele 12 luni.

„Deficitul bugetului de stat prognozat pentru anul 2026 a scăzut față de exercițiul anterior cu 0,2 puncte procentuale și a înregistrat o valoare medie a anticipațiilor de 5,8% din PIB. Anticipațiile de creștere economică pentru anul 2026 au rămas în jurul lui 0% (0,1%), fiind înregistrate și opinii de recesiune. Datoria publică calculată ca procent în PIB este anticipată să se majoreze la 63% în următoarele 12 luni”, menționează CFA România.

Pentru restul participanților, anticipațiile sunt împărțite în mod egal între o posibilă scădere și o posibilă creștere a prețurilor. Fiecare dintre aceste două variante a fost indicată de câte 26% dintre respondenți.

În privința nivelului actual al prețurilor proprietăților rezidențiale, 63% dintre participanți consideră că acestea sunt supraevaluate, în timp ce 32% apreciază că sunt corect evaluate.

Referitor la evoluția prețurilor proprietăților rezidențiale în orașe, 47% dintre participanți anticipează o stagnare în următoarele 12 luni, iar restul este împărțit în mod egal (câte 26%) între scădere și creștere. De asemenea, 63% dintre participanți consideră că prețurile actuale sunt supraevaluate, iar 32% că sunt corect evaluate.

În contextul războiului din Iran, a fost introdusă și o întrebare referitoare la anticipațiile privind evoluția prețului petrolului Brent în următoarele 12 luni. Conform răspunsurilor, participanții anticipează un preț (media anticipațiilor) de 87 de dolari/baril.

Sondajul realizat de CFA România a inclus și o întrebare referitoare la evoluția prețului petrolului Brent în următoarele 12 luni, în contextul războiului din Iran. Potrivit răspunsurilor centralizate, participanții estimează, în medie, un preț de 87 de dolari pentru un baril de petrol Brent în următoarele 12 luni.

Asociația CFA România este organizația profesioniștilor în investiții din România, deținători ai titlului Chartered Financial Analyst, calificare administrată de CFA Institute (USA). În prezent, Asociația are peste 265 de membri, deținători ai titlului de CFA