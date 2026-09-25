Germania, ultima în clasamentul condițiilor fiscale pentru cetățenii globali. Două țări europene au intrat în top 10 mondial

Două țări europene au intrat în top 10 mondial al celor mai favorabile sisteme fiscale pentru persoanele care se mută în străinătate, în timp ce Germania ocupă ultima poziție din clasament. Un nou raport realizat de Global Citizen Solutions arată însă că un nivel redus al taxelor nu este singurul factor care face o țară atractivă pentru persoanele care își mută domiciliul peste graniță.

Clasamentul Global Citizen Solutions compară 48 de jurisdicții în funcție de 11 indicatori grupați în trei categorii: povara fiscală, structura fiscală și migrația pentru investiții, aceasta din urmă analizând posibilitățile de obținere a dreptului de ședere sau a cetățeniei, conform Euronews.

Cele trei categorii sunt utilizate pentru calcularea unui punctaj general. Un scor mai ridicat indică condiții mai favorabile pentru persoanele mobile la nivel internațional. Optimizarea fiscală reprezintă organizarea legală a finanțelor astfel încât suma datorată sub formă de taxe să fie redusă

Malta și Cipru sunt cele două țări europene care au intrat în top 10 mondial. Cele două jurisdicții au obținut punctaje ridicate deoarece oferă un tratament fiscal favorabil anumitor persoane care se mută acolo, în special în ceea ce privește veniturile obținute în străinătate.

Performanța lor nu se bazează pur și simplu pe aplicarea unor cote reduse de impozitare.

Malta și Cipru au obținut fiecare câte 82 de puncte din 100 pentru povara fiscală și câte 63 de puncte pentru structura fiscală. Malta a primit 83 de puncte pentru migrația pentru investiții, față de 78 de puncte pentru Cipru.

În clasamentul general, Malta ocupă locul șase, cu un scor de 74,4 puncte, iar Cipru se află pe locul 10, cu 73,4 puncte.

Potrivit Global Citizen Solutions, cele două țări și-au obținut pozițiile prin regimuri fiscale preferențiale, nu prin cote generale de impozitare reduse.

Monaco, cu 68,6 puncte, Georgia, cu 68,3 puncte, și Bulgaria, cu 62,8 puncte, completează primele cinci poziții europene.

După aceste jurisdicții, toate scorurile europene coboară sub 60 de puncte, iar pozițiile în clasamentul mondial sunt în afara primelor 20.

Germania s-a clasat pe ultima poziție dintre toate cele 48 de jurisdicții analizate, cu un scor general de 28,7 puncte.

Cea mai slabă performanță a Germaniei este înregistrată la structura fiscală, unde primește doar 17 puncte din 100. Acest indicator analizează inclusiv modul în care sunt tratate veniturile obținute în străinătate și persoanele care părăsesc țara.

Raportul indică drept factori care contribuie la scorul redus al Germaniei impozitarea veniturilor mondiale ale rezidenților, impozitul pe moștenire și existența unui impozit la ieșirea din țară.

În clasamentul european, Germania este urmată de jos de Danemarca, cu 30,4 puncte, Spania, cu 36,9 puncte, Franța, cu 37,7 puncte, și Norvegia, cu 38,4 puncte.

Următorul cel mai scăzut scor european este cel al Regatului Unit, de 50,9 puncte. În clasament, un punctaj mai ridicat indică condiții fiscale mai favorabile pentru persoanele care se mută în străinătate.

Dintre cele mai mari cinci economii europene, Italia are cel mai ridicat scor, de 56,9 puncte. Italia ocupă locul nouă în Europa și poziția 26 la nivel mondial.

Jurisdicție Scor general Povara fiscală Structura fiscală Migrația fiscală Malta 74,4 82 63 83 Cipru 73,4 82 63 78 Monaco 68,6 93 56 35 Georgia 68,3 77 57 75 Bulgaria 62,8 92 29 74 Elveția 58,2 75 48 39 Portugalia 57,8 54 54 78 Turcia 57,8 76 29 88 Italia 56,9 53 53 80 Andorra 56,0 89 26 50 Grecia 55,5 52 52 76 Ungaria 54,9 76 25 80 Suedia 54,1 55 53 n/a Irlanda 53,1 46 61 n/a Estonia 51,8 77 27 49 Țările de Jos 51,2 47 56 n/a Regatul Unit 50,9 46 56 n/a Norvegia 38,4 46 30 n/a Franța 37,7 26 50 n/a Spania 36,9 25 49 n/a Danemarca 30,4 30 30 n/a Germania 28,7 40 17 n/a

Sursa clasamentului este Global Citizen Solutions, iar valorile mai mari indică o situație mai favorabilă pentru persoanele mobile la nivel internațional.

În textul raportului, Turcia este menționată cu un scor de 56,9 în contextul intervalului de punctaje europene, în timp ce tabelul clasamentului indică un scor compozit de 57,8.

Imaginea se schimbă atunci când cele trei componente ale clasamentului sunt analizate separat. Indicatorul privind povara fiscală include impozitul pe venitul personal, impozitul pe câștigurile de capital provenite din titluri cotate, impozitul pe avere și impozitul pe moștenire.

Monaco are cel mai ridicat punctaj european la acest capitol, cu 93 de puncte. Bulgaria urmează cu 92 de puncte, iar Andorra cu 89 de puncte.

Malta și Cipru ocupă următoarele poziții, ambele cu câte 82 de puncte.

La polul opus se află Spania, cu 25 de puncte, Franța, cu 26, și Danemarca, cu 30, acestea având cele mai scăzute scoruri europene la capitolul povară fiscală.

Germania, deși ocupă ultimul loc în clasamentul general, are 40 de puncte la acest indicator.

Structura fiscală analizează modul în care o țară taxează veniturile obținute în străinătate și persoanele care părăsesc țara.

Malta și Cipru au împărțit primul loc european la acest capitol, cu câte 63 de puncte.

Germania are cel mai scăzut punctaj, de doar 17 puncte. Este urmată de Ungaria, cu 25 de puncte, Andorra, cu 26, Estonia, cu 27, și Bulgaria, cu 29 de puncte. Turcia are, de asemenea, 29 de puncte la acest indicator, însă este clasificată separat în raport.

Clasamentul arată astfel că o țară poate avea un punctaj bun la un anumit indicator și, în același timp, să aibă o poziție slabă în clasamentul general.

Potrivit concluziei centrale a raportului, nivelul unei cote de impozitare și structura sistemului fiscal al unei jurisdicții sunt în mare măsură independente una de cealaltă.

Povara fiscală și structura fiscală reprezintă împreună 85% din indice, cele două componente având aceeași pondere.

Emiratele Arabe Unite ocupă primul loc în clasamentul mondial, cu un scor general de 82,7 puncte. Țara nu are impozit pe venitul personal, are o taxă pe consum de 5% și nu aplică un impozit la ieșirea din țară.

Antigua și Barbuda ocupă locul al doilea, cu 82,2 puncte, urmată de Paraguay, cu 77,2 puncte, Hong Kong, cu 76,9 puncte, și Bahamas, cu 76,2 puncte.

La celălalt capăt al clasamentului se află Statele Unite, care au un scor de 33,5 puncte și ocupă locul 46. Doar Danemarca și Germania au scoruri mai mici.

Japonia ocupă locul 45, cu 36,4 puncte.

Raportul compară rezultatele clasamentului fiscal cu clasamentele privind calitatea vieții din Global Passport Index 2026.

Datele arată că țările care au rezultate bune la calitatea vieții pot avea rezultate mai slabe atunci când sunt analizate din perspectiva optimizării fiscale.

Suedia ocupă locul al doilea la nivel mondial pentru calitatea vieții, dar se află pe poziția 32 în clasamentul optimizării fiscale.

Germania ocupă locul trei pentru calitatea vieții și locul 48 pentru optimizare fiscală. Danemarca se află pe locul patru la calitatea vieții și pe locul 47 la optimizare fiscală, iar Norvegia ocupă locul cinci la calitatea vieții și locul 40 la optimizare fiscală.

Raportul identifică însă șapte excepții care se află atât în jumătatea superioară a clasamentului pentru optimizare fiscală, cât și în primele 50 de țări pentru calitatea vieții. Este vorba despre Malta, Cipru, Portugalia, Elveția, Uruguay, Costa Rica și Mauritius.

Portugalia ocupă locul 23 pentru fiscalitate și locul 11 pentru calitatea vieții. Malta se află pe locul șase pentru fiscalitate și pe locul 28 pentru calitatea vieții.

Niciuna dintre cele șapte țări nu are o cotă de impozit pe venit egală cu zero.

În schimb, potrivit raportului, aceste țări oferă un tratament favorabil veniturilor obținute în străinătate prin scutiri, regimuri fiscale speciale sau reguli prin care respectivele venituri sunt impozitate doar atunci când sunt aduse în țară.

Prin aceste mecanisme, țările pot atrage persoane care se mută dintr-o țară în alta, menținând în același timp venituri fiscale pentru finanțarea serviciilor publice.

Cele 48 de jurisdicții incluse în clasament au fost selectate în funcție de relevanța lor pentru relocare și planificare fiscală, nu în funcție de dimensiunea economiilor lor, potrivit sursei menționate.