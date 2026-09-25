Ce se întâmplă cu leul, creditele și banii românilor. Radu Georgescu: Nimeni nu știe

Economistul Radu Georgescu a prezentat, într-o analiză publicată vineri pe rețelele de socializare, principalele evenimente economice pe care le consideră relevante pentru ultima săptămână. Printre temele abordate se află evoluția cursului leu-euro, nivelul dobânzilor la titlurile de stat românești, scăderea indicelui BET și situația titlurilor de stat americane.

Prima temă menționată de economist este evoluția cursului de schimb. Potrivit lui Radu Georgescu, cursul leu-euro a ajuns la un nivel record, în condițiile în care România se confruntă cu deficite importante. „Cursul leu-euro este cea mai mare anomalie din economia României.”

Economistul face legătura între evoluția cursului de schimb și deficitul de cont curent al României. El susține că țara are cel mai mare deficit de cont curent din Europa și unul dintre cele mai ridicate raportat la produsul intern brut.

Radu Georgescu explică efectele deficitului de cont curent prin ieșirile de bani din țară și atrage atenția asupra nivelului ridicat al inflației. În opinia exprimată de economist, deprecierea leului în raport cu bunurile și serviciile ar trebui să se reflecte și în evoluția cursului de schimb.

„Adica ies cei multi bani din tara, De asemenea, România are cea mai mare inflație din Europa. Adică leul se devalorizează cel mai rapid față de bunuri și servicii. Cursul ar trebui sa creasca in fiecare zi Totuși, paradoxal, cursul este relativ constant.”

În analiza sa, economistul susține că stabilitatea relativă a cursului de schimb este legată de deficitul bugetar și de modul în care acesta a contribuit la acoperirea deficitului de cont curent în ultimul deceniu.

„Această anomalie se bazează pe altă anomalie. Această anomalie se numește deficit bugetar. Deficitul de Cont Curent a fost finanțat (acoperit) de deficitul bugetar în ultimii 10 ani.”

Radu Georgescu afirmă că acest mecanism poate continua doar până la un anumit moment și precizează că evoluția viitoare a cursului de schimb nu poate fi anticipată cu certitudine.

„Această anomalie merge… până într-o zi. Când nu mai merge. Sunt oameni care ma intreaba cat fi cursul leu-euro peste 1 an. Nimeni nu știe. Poate să fie 5,4 lei. Sau 10 lei”

O a doua evoluție indicată de economist se referă la dobânda plătită de Guvernul României pentru titlurile de stat cu maturitatea de 10 ani. Potrivit lui Radu Georgescu, la data de 25 septembrie, această cotație a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani.

„Azi, 25 septembrie, cotația dobânzii plătite de Guvernul României la titlurile de stat pe 10 ani este la maximul ultimilor 3 ani”

Economistul susține că această evoluție se poate reflecta în perioada următoare asupra costurilor creditelor în lei. El menționează că efectele nu se limitează la persoanele care au împrumuturi, ci pot ajunge și la fondurile de pensii și la sistemul bancar.

„Pe românește: în următoarea perioadă (ani) vor crește dobânzile la creditele in lei”

Radu Georgescu invocă, în acest context, expunerea fondurilor de pensii și a sistemului bancar pe titlurile de stat emise de Guvernul României. Potrivit cifrelor prezentate de economist, o parte importantă a activelor acestor instituții este reprezentată de astfel de titluri.

„Pe lângă cei care au credite, sunt afectate și fondurile de pensii și sistemul bancar, deoarece 90% din titlurile de stat emise de Guvernul României în ultimii 10 ani se vând acum în pierdere. Fondurile de pensii au 60% din active în titluri de stat emise de Guvernul României. Sistemul bancar are 30% din active. Scăderea indicelui BET. Un alt punct menționat de economist este evoluția Bursei de Valori București. Radu Georgescu afirmă că indicele BET a înregistrat o scădere de 20% în ultima lună. „3. În ultima lună, indicele BET de la bursa din București a scăzut cu 20%. Ups. La bursă, ce crește spectaculos, scade și mai spectaculos.”

Analiza trece apoi la evoluția pieței titlurilor de stat din Statele Unite. Economistul notează că titlurile de stat americane cu maturitatea de 10 ani au ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii 25 de ani.

Radu Georgescu menționează și relația dintre dobânda de referință stabilită de Rezerva Federală a Statelor Unite și randamentele titlurilor de stat americane. Potrivit explicației sale, evoluția consemnată a fost diferită de cea care ar fi fost așteptată în mod obișnuit.

„4. Titlurile de stat ale Americii pe 10 ani au ajuns la cea mai mare cotație din ultimii 25 de ani. Creșterea dobânzii de referință a băncii centrale din America (FED) a avut efect invers. În mod normal, ar fi trebuit să scadă dobânda la titlurile pe 10 ani. Surpriză: acestea au crescut.”

În același context, economistul face referire la declarațiile Vanguard, unul dintre cele mai mari fonduri din lume, despre schimbarea condițiilor de finanțare și perioada banilor ieftini. „Săptămâna aceasta, cei de la Vanguard, unul dintre cele mai mari fonduri din lume, au spus că s-a terminat vremea banilor ieftini”

La finalul analizei, Radu Georgescu leagă evoluțiile economice prezentate de importanța înțelegerii mecanismelor care influențează economia și viața de zi cu zi.

„Concluzii: