Curs valutar vineri, 25 septembrie. Cât valorează euro, dolarul și lira sterlină înainte de weekend. BNR a publicat noile valori

Curs valutar vineri, 25 septembrie. Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar pentru ziua de vineri, 25 septembrie 2026. Lista include principalele valute internaționale, precum și prețul gramului de aur și valoarea DST.

Euro a fost cotat la 5,2718 lei, iar dolarul american a ajuns la 4,6289 lei. Lira sterlină a fost cotată la 6,1282 lei, în timp ce francul elvețian a avut un curs de 5,5798 lei.

Dolarul australian a fost cotat la 3,2526 lei, iar dolarul canadian la 3,2724 lei. Coroana cehă a avut un curs de 0,2164 lei, în timp ce coroana daneză a fost cotată la 0,7052 lei.

Lira egipteană a fost cotată la 0,0894 lei. Pentru 100 de forinți maghiari, cursul BNR a fost de 1,4455 lei, iar pentru 100 de yeni japonezi, valoarea a fost de 2,9284 lei.

Leul moldovenesc a fost cotat la 0,2609 lei, coroana norvegiană la 0,4861 lei, iar zlotul polonez la 1,2049 lei. Rubla rusească a avut un curs de 0,0548 lei, în timp ce coroana suedeză a fost cotată la 0,4672 lei.

Lira turcească a fost cotată la 0,0945 lei, iar randul sud-african la 0,2834 lei. Realul brazilian a avut un curs de 0,8920 lei, iar renminbi-ul chinezesc a fost cotat la 0,6895 lei.

Rupia indiană a fost cotată la 0,0483 lei. Pentru 100 de woni sud-coreeni, BNR a stabilit un curs de 0,3415 lei, iar peso-ul mexican a fost cotat la 0,2619 lei.

Dolarul neo-zeelandez a fost cotat la 2,6221 lei, iar dinarul sârbesc a avut un curs de 0,0449 lei. Hryvna ucraineană a fost cotată la 0,1032 lei.

Dirhamul Emiratelor Arabe a avut un curs de 1,2602 lei, bahtul thailandez a fost cotat la 0,1387 lei, iar dolarul din Hong Kong la 0,5902 lei. Shekelul israelian a fost cotat la 1,5247 lei.

Pentru 100 de rupii indoneziene, cursul BNR a fost de 0,0259 lei, în timp ce pesoul filipinez a fost cotat la 0,0740 lei. Pentru 100 de coroane islandeze, valoarea stabilită de BNR a fost de 3,8480 lei.

Ringgitul malaysian a fost cotat la 1,1362 lei, iar dolarul singaporez a avut un curs de 3,6219 lei. Cursul pentru gramul de aur a fost stabilit la 638,7919 lei. În același timp, DST a fost cotat la 6,2941 lei.

Moneda Simbol Curs BNR Dolarul australian AUD 3,2526 lei Dolarul canadian CAD 3,2724 lei Francul elvețian CHF 5,5798 lei Coroana cehă CZK 0,2164 lei Coroana daneză DKK 0,7052 lei Lira egipteană EGP 0,0894 lei Euro EUR 5,2718 lei Lira sterlină GBP 6,1282 lei 100 forinți maghiari HUF 1,4455 lei 100 yeni japonezi JPY 2,9284 lei Leul moldovenesc MDL 0,2609 lei Coroana norvegiană NOK 0,4861 lei Zlotul polonez PLN 1,2049 lei Rubla rusească RUB 0,0548 lei Coroana suedeză SEK 0,4672 lei Lira turcească TRY 0,0945 lei Dolarul american USD 4,6289 lei Randul sud-african ZAR 0,2834 lei Realul brazilian BRL 0,8920 lei Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6895 lei Rupia indiană INR 0,0483 lei 100 woni sud-coreeni KRW 0,3415 lei Peso-ul mexican MXN 0,2619 lei Dolarul neo-zeelandez NZD 2,6221 lei Dinarul sârbesc RSD 0,0449 lei Hryvna ucraineană UAH 0,1032 lei Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,2602 lei Bahtul thailandez THB 0,1387 lei Dolarul din Hong Kong HKD 0,5902 lei Shekelul israelian ILS 1,5247 lei 100 rupii indoneziene IDR 0,0259 lei Pesoul filipinez PHP 0,0740 lei 100 coroane islandeze ISK 3,8480 lei Ringgitul malaysian MYR 1,1362 lei Dolarul singaporez SGD 3,6219 lei Gramul de aur XAU 638,7919 lei DST XDR 6,2941 lei

În cazul ROBID, rata pentru O/N a fost de 5,62%, pentru T/N de 5,61%, iar pentru N1 de 5,62%. Pentru 1W, rata a fost de 5,63%, pentru 1M de 5,65%, pentru 3M de 5,67%, pentru 6M de 5,73%, iar pentru 12M de 5,91%.

Pentru ROBOR, rata O/N a fost de 5,90%, T/N de 5,91%, iar N1 de 5,92%. Pentru 1W, rata a fost de 5,97%, pentru 1M de 6,03%, pentru 3M de 6,09%, pentru 6M de 6,09%, iar pentru 12M de 6,09%.

Pe 24 septembrie 2026, ROBID a fost de 5,57% pentru O/N, 5,61% pentru T/N, 5,62% pentru N1, 5,58% pentru 1W, 5,62% pentru 1M, 5,65% pentru 3M, 5,72% pentru 6M și 5,86% pentru 12M.

În aceeași zi, ROBOR a fost de 5,90% pentru O/N, 5,91% pentru T/N, 5,87% pentru N1, 5,93% pentru 1W, 6,01% pentru 1M, 6,07% pentru 3M, 6,07% pentru 6M și 6,07% pentru 12M.

Toate valorile sunt exprimate în procente pe an (% p.a.) și sunt aferente orei 11.