Curs valutar marți, 22 septembrie. Cât valorează euro, dolarul și principalele monede. BNR a anunțat noile valori

Curs valutar marți, 22 septembrie. Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar pentru ziua de marți, 22 septembrie. Lista cuprinde principalele monede internaționale, precum și prețul gramului de aur și valoarea DST.

Euro este cotat de BNR la 5,2647 lei. Dolarul american are un curs de 4,5934 lei, în timp ce lira sterlină ajunge la 6,1371 lei.

Francul elvețian este cotat la 5,6085 lei, iar dolarul canadian are o valoare de 3,2733 lei. Dolarul australian este cotat la 3,2671 lei.

Potrivit cursului publicat de BNR pentru marți, 22 septembrie, coroana cehă este cotată la 0,2163 lei, iar coroana daneză la 0,7042 lei.

Lira egipteană are un curs de 0,0889 lei. Pentru 100 de forinți maghiari, BNR a stabilit o valoare de 1,4563 lei, în timp ce 100 de yeni japonezi sunt cotați la 2,9244 lei.

Leul moldovenesc are un curs de 0,2613 lei. Coroana norvegiană este cotată la 0,4867 lei, iar zlotul polonez la 1,2109 lei.

Rubla rusească are o valoare de 0,0548 lei, coroana suedeză este cotată la 0,4677 lei, iar lira turcească ajunge la 0,0941 lei.

Realul brazilian este cotat de BNR la 0,8984 lei. Renminbi-ul chinezesc are o valoare de 0,6856 lei, iar rupia indiană este cotată la 0,0480 lei. Pentru 100 de woni sud-coreeni, cursul este de 0,3386 lei. Peso-ul mexican este cotat la 0,2663 lei, iar dolarul neo-zeelandez la 2,6374 lei. Dinarul sârbesc are o valoare de 0,0448 lei, iar hryvna ucraineană este cotată la 0,1025 lei.

Dirhamul Emiratelor Arabe Unite are un curs de 1,2507 lei, în timp ce bahtul thailandez este cotat la 0,1384 lei. Dolarul din Hong Kong are o valoare de 0,5856 lei, iar shekelul israelian este cotat la 1,5228 lei.

Pentru 100 de rupii indoneziene, BNR a stabilit un curs de 0,0257 lei. Pesoul filipinez este cotat la 0,0734 lei, iar pentru 100 de coroane islandeze valoarea este de 3,8040 lei. Ringgitul malaysian este cotat la 1,1269 lei, iar dolarul singaporez are un curs de 3,6021 lei.

BNR a publicat și valoarea gramului de aur, care este de 638,3962 lei pentru ziua de marți, 22 septembrie. DST, abrevierea pentru drepturi speciale de tragere, are un curs de 6,2669 lei.

Monedă Simbol Curs BNR Dolar australian AUD 3,2671 lei Dolar canadian CAD 3,2733 lei Franc elvețian CHF 5,6085 lei Coroană cehă CZK 0,2163 lei Coroană daneză DKK 0,7042 lei Liră egipteană EGP 0,0889 lei Euro EUR 5,2647 lei Liră sterlină GBP 6,1371 lei 100 forinți maghiari HUF 1,4563 lei 100 yeni japonezi JPY 2,9244 lei Leu moldovenesc MDL 0,2613 lei Coroană norvegiană NOK 0,4867 lei Zlot polonez PLN 1,2109 lei Rublă rusească RUB 0,0548 lei Coroană suedeză SEK 0,4677 lei Liră turcească TRY 0,0941 lei Dolar american USD 4,5934 lei Rand sud-african ZAR 0,2827 lei Real brazilian BRL 0,8984 lei Renminbi chinezesc CNY 0,6856 lei Rupie indiană INR 0,0480 lei 100 woni sud-coreeni KRW 0,3386 lei Peso mexican MXN 0,2663 lei Dolar neo-zeelandez NZD 2,6374 lei Dinar sârbesc RSD 0,0448 lei Hryvna ucraineană UAH 0,1025 lei Dirham Emiratele Arabe Unite AED 1,2507 lei Baht thailandez THB 0,1384 lei Dolar Hong Kong HKD 0,5856 lei Shekel israelian ILS 1,5228 lei 100 rupii indoneziene IDR 0,0257 lei Peso filipinez PHP 0,0734 lei 100 coroane islandeze ISK 3,8040 lei Ringgit malaysian MYR 1,1269 lei Dolar singaporez SGD 3,6021 lei Gramul de aur XAU 638,3962 lei DST XDR 6,2669 lei

La data de 22 septembrie 2026, ratele dobânzilor ROBID și ROBOR, publicate la ora 11:00, se situează la următoarele niveluri.

Pentru ROBID, rata overnight (O/N) este de 5,35%, rata tomorrow/next (T/N) este de 5,35%, iar pentru o săptămână (1W) ajunge la 5,42%. Pentru o lună (1M), ROBID este de 5,45%, pentru trei luni (3M) de 5,54%, pentru șase luni (6M) de 5,59%, iar pentru 12 luni (12M) de 5,64%.

În cazul ROBOR, rata overnight (O/N) este de 5,63%, cea pentru tomorrow/next (T/N) este de 5,63%, iar rata pentru o săptămână (1W) se situează la 5,71%. Pentru o lună (1M), ROBOR este de 5,74%, pentru trei luni (3M) de 5,84%, pentru șase luni (6M) de 5,93%, iar pentru 12 luni (12M) de 5,98%.

Comparativ cu valorile publicate în 21 septembrie 2026, ROBID a rămas neschimbat pentru toate perioadele, cu excepția maturității de șase luni, unde valoarea a scăzut de la 5,64% la 5,59%. În cazul ROBOR, rata pentru overnight a scăzut de la 5,64% la 5,63%, în timp ce celelalte valori au rămas neschimbate.