Stenograme din dosarul lui Călin Georgescu. Detaliul neașteptat din discuția despre George Simion

Noi stenograme din dosarul instrumentat de DIICOT și în care este vizat Călin Georgescu redau discuții purtate de fostul candidat la alegerile prezidențiale cu omul de afaceri Ionel Rusen. Convorbirile abordează teme politice, situația dosarelor în care Georgescu era cercetat, posibilitatea plecării în Italia și obținerea unui eventual azil politic.

Într-un pasaj al conversației, Călin Georgescu vorbește despre ceea ce numește „misiunea” sa și îl menționează direct pe liderul AUR, George Simion. Potrivit stenogramei, Georgescu susținea că obiectivul său era să „deconspire” întregul sistem politic.

Discuția dintre cei doi ajunge astfel la modul în care fostul candidat își descria propriul rol în raport cu scena politică și cu partidele. Georgescu afirmă că formațiunile politice s-ar fi „devoalat”, în timp ce el ar fi rămas cu sprijinul populației.

„Deci acuma pot să-ți spun, că nu puteam să-ți zic. Misiunea mea a fost să-i deconspir tot. Tot sistemul! Inclusiv pe Simion la final”, afirmă Georgescu, potrivit stenogramei DIICOT.

În continuarea discuției, Georgescu susține că și-ar fi păstrat sprijinul populației, în timp ce partidele politice s-ar fi expus prin propriile acțiuni. El formulează această idee în termeni direcți în conversația cu Ionel Rusen.

„Eu am preluat tot. Eu am poporul în spate și toți s-au devoalat. Toți! Toate partidele politice”, se arată în stenograme.

În aceeași convorbire este abordată și posibilitatea unei plecări în Italia. Georgescu îi vorbește lui Rusen despre varianta ca omul de afaceri să plece din România și să revină ulterior, în funcție de evoluția situației politice. „Te întorci, când voi fi eu președinte”. Convorbirea ar fi avut loc pe 27 mai 2025, în perioada campaniei pentru alegerile prezidențiale, potrivit informațiilor prezentate de G4Media.

O altă parte a discuției se referă la situația juridică a lui Ionel Rusen și la dosarele în care acesta era vizat. Omul de afaceri spune că fusese contactat în legătură cu cazul lui Răzvan Leu și susține că anchetatorii nu ar putea face anumite demersuri fără existența unei comisii rogatorii între România și Marea Britanie.

Rusen vorbește și despre acuzațiile potrivit cărora ar fi primit bani pentru finanțarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu. Omul de afaceri respinge aceste acuzații și afirmă că nu ar fi primit bani de la nimeni.

În partea finală a acestei secvențe a conversației, Călin Georgescu revine la posibilitatea solicitării unui „azil politic”. Varianta este discutată inclusiv în legătură cu Ionel Rusen.

Din documentele citate reiese că Rusen l-ar fi contactat pe Georgescu pentru a stabili locul și momentul unei întâlniri. Întâlnirea ar fi avut loc ulterior în Băneasa, într-o parcare în care, potrivit relatării lui Rusen, cei doi se mai întâlniseră.

Discuțiile dintre cei doi se extind și asupra unei eventuale mutări în Italia, precum și asupra identificării unei proprietăți în care Călin Georgescu și familia sa ar fi putut locui.

Ionel Rusen îi spune lui Georgescu că a identificat un imobil care ar corespunde cerințelor discutate anterior, însă îl avertizează că proprietatea are un preț ridicat. Valoarea menționată în conversație este de aproximativ 1,2 milioane de euro.

În discuția despre sursele de finanțare, Georgescu afirmă că ar urma să primească sprijin din partea unor „niște străini”. Rusen îi oferă mai multe informații despre proprietate, inclusiv despre suprafața terenului, dependințe și elemente referitoare la securitate.

Georgescu se interesează și dacă există un spațiu separat în care ar putea locui o altă persoană împreună cu soția sa. Rusen spune că se poate ocupa de negocieri și de documentele necesare până la finalizarea achiziției.

Georgescu este de acord și precizează că dorește ca o persoană numită „Marian” să verifice atât imobilul, cât și zona în care acesta este amplasat. Informații despre o posibilă mutare în Italia și despre o proprietate evaluată la aproximativ 1,2 milioane de euro apar și în alte relatări referitoare la stenogramele din dosar.

Planul referitor la proprietatea din Italia este discutat în aceeași conversație în legătură cu situația juridică a lui Călin Georgescu. Fostul candidat vorbește despre măsura controlului judiciar și despre ceea ce intenționa să facă după ridicarea acesteia.

„Planul este așa. Mai îmi trebuie să scap de controlul judiciar”, a spus Georgescu, potrivit stenogramei DIICOT.

Ulterior, conversația revine la posibilitatea solicitării azilului politic. Georgescu îi cere lui Rusen să afle care este procedura, iar omul de afaceri afirmă că ar putea lua legătura cu o persoană cunoscută în Italia, descrisă drept „un prieten foarte bun”.

Georgescu precizează că soluția ar trebui să îi includă și pe „băieții” săi. Rusen răspunde că demersul ar urma să fie făcut pentru „toată echipa”. Discuțiile consemnate în stenograme includ și referiri la aplicația Signal și la modul în care anumite informații urmau să fie transmise.

Potrivit documentelor din dosar, Georgescu discută despre posibilitatea de a primi prin Signal numărul de telefon al unei persoane care urma să îi indice anumite locații din Italia. Mesajul respectiv urma să fie șters ulterior.

Episodul este menționat de anchetatori printre elementele pe care le consideră relevante pentru dosar. Convorbirea surprinde astfel și discuții despre modalitatea de transmitere a unor date referitoare la posibile locații din Italia.

O altă temă abordată de Georgescu și Rusen privește dosarele în care fostul candidat la Președinție era cercetat. Georgescu susține că situația s-ar fi calmat și afirmă că „totul e aplatizat” și că „nu se mai atacă pe niciun front”. În cazul sesizării formulate de Răzvan-Liviu Leu, Georgescu spune că dosarul ar fi „în adormire”.

Ionel Rusen susține, la rândul său, că anchetatorii ar avea nevoie de un răspuns din Marea Britanie. El consideră că obținerea acestuia ar fi dificilă și îl descrie drept „cheia” dosarului.

Georgescu afirmă că ar fi primit „feedback” și susține că „nu au nicio probă”. Rusen este de acord cu această afirmație și spune că, în opinia sa, dosarul ar trebui închis.

Cei doi discută și despre alte trei dosare. Rusen afirmă că „n-au nicio probă”, în timp ce Georgescu le descrie drept „și mai ridicole”. Spre finalul conversației, Georgescu și Rusen revin la situația controlului judiciar. Rusen consideră importantă ridicarea măsurii, iar Georgescu afirmă că aceasta îl „ține agățat”.