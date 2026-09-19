Planurile lui Călin Georgescu. Traian Băsescu dezvăluie scenariul pentru prezidențiale și rolul lui George Simion

Fostul președinte Traian Băsescu consideră că Călin Georgescu se pregătește pentru o nouă candidatură la alegerile prezidențiale și susține că, într-un asemenea scenariu, George Simion nu ar intra în cursa pentru Cotroceni. Într-un interviu acordat emisiunii „În fața ta”, de la Digi24, Băsescu a prezentat propriul scenariu privind o posibilă formulă Georgescu-Simion și a comentat inclusiv ascensiunea AUR în sondajele de opinie. Declarațiile reprezintă evaluările și estimările politice ale fostului șef al statului, nu anunțuri de candidatură din partea celor doi politicieni.

Traian Băsescu a fost întrebat despre activitatea politică desfășurată în ultima perioadă de Călin Georgescu și despre obiectivul pentru care acesta s-ar pregăti.

Fostul președinte a răspuns că se așteaptă la o nouă candidatură a lui Georgescu pentru funcția supremă în stat. În scenariul prezentat de Băsescu, George Simion ar urma să îl susțină și să își îndrepte atenția către conducerea Guvernului.

„Categoric va candida la prezidențiale. Nu cred că Simion va candida. Dacă va fi Călin Georgescu în cursă, Simion îl va sprijini și se va orienta către funcția de premier. Dacă acest tandem, încă nedeclarat, se va menține, cred că aceasta va fi soluția politică. În același timp, dacă discutăm cinstit, eu nu sunt convins că Georgescu ar fi câștigat prezidențialele dacă se mergea înainte. Este posibil ca Lasconi să fi fost președinta României, pentru că toți oamenii politici ar fi trecut la un proces de clarificare a identității lui Călin Georgescu și nu cred că ar fi câștigat alegerile prezidențiale, chiar dacă își spune el însuși ‘președinte ales’. Nu cred că le-ar fi câștigat. Însă toată lumea vede AUR ca fiind viitorul partid care se apropie acum de 40-50%, iar eu cred că nu va obține mai mult de 35%.”

Declarația lui Băsescu privind o eventuală candidatură este o anticipare politică. În iulie, George Simion declara public că îl vede pe Georgescu drept candidat la Președinție, nu la funcția de premier, dar îl descria totodată drept „competitor politic”.

Afirmațiile fostului președinte vin în condițiile în care AUR ocupă prima poziție în cel mai recent Barometru Informat.ro – INSCOP Research privind intenția de vot la alegerile parlamentare.

Cercetarea a fost realizată între 1 și 7 septembrie 2026 pe un eșantion de 1.100 de persoane, prin interviuri telefonice. Marja maximă de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

Dintre respondenții care au indicat o opțiune pentru un partid, 39,7% au ales AUR. PSD este cotat cu 18,7%, PNL cu 16,3%, iar USR cu 9%.

Băsescu consideră însă că scorul formațiunii conduse de George Simion ar putea fi mai redus în cazul unui scrutin efectiv.

„Va obține maximum 35%, dacă nu chiar undeva în jur de 30%”, a afirmat fostul președinte.

Estimarea îi aparține lui Traian Băsescu și diferă de fotografia de moment oferită de sondajul INSCOP, care măsoară intențiile declarate de vot, nu rezultatul unui scrutin viitor.

Fostul șef al statului a discutat și despre implicațiile pe care, în opinia sa, le-ar avea instalarea unei guvernări conduse de forțe politice pe care le caracterizează drept suveraniste.

Băsescu și-a construit argumentul în jurul necesarului de finanțare al României și al dependenței statului de piețele financiare pentru acoperirea deficitului și refinanțarea datoriilor ajunse la scadență.

„Eu vă întreb următorul lucru: România trebuie să împrumute anul acesta, doar anul acesta, 60 de miliarde de euro, ca să finanțeze deficitul și să rostogolească datoriile făcute de guvernările PSD, PNL, UDMR. Oamenii aceștia care ar veni la putere în România au înjurat în permanență Bruxelles-ul, nu? Pentru ei, Bruxelles-ul este tot ce înseamnă Occident. Cum vor face rost de bani sau de unde vor face rost de bani, în condițiile în care creditorii României sunt în Occident, nu în Rusia? Cum va face această guvernare rost de 60 de miliarde de euro doar anul acesta? De la cine? Nu va face rost. Va scrie pe țară „faliment”.”

Traian Băsescu și-a continuat argumentația susținând că dificultățile de finanțare s-ar putea transmite către capacitatea statului de a-și acoperi cheltuielile curente.

Tot în acest context, fostul președinte a revenit asupra scorului electoral pe care îl anticipează pentru AUR și a susținut că o parte a electoratului nu se manifestă încă în sondaje.

„De aceea vă spun că românii se vor trezi, nu vor da mai mult de 35%. De fapt, cred că, în sondaje, încă nu se manifestă românii. Dar, dacă am avea un astfel de guvern la București, de extremă dreaptă, un guvern naționalist, cum îi spunem, România n-ar fi finanțată. Punct. Și atunci ce s-ar întâmpla? Criză, faliment.”

Băsescu a enumerat apoi domeniile despre care consideră că ar putea fi afectate într-un asemenea scenariu.