Hidroelectrica caută o companie care să-i asigure conducerea. Miza contractului: peste 8 milioane de lei

Hidroelectrica pregătește o achiziție de 8,36 milioane de lei, fără TVA, pentru servicii de asigurare de răspundere civilă profesională destinate membrilor Consiliului de Supraveghere și Directoratului, inclusiv președinților celor două structuri de conducere. Contractul va fi finanțat integral din fondurile proprii ale companiei și va avea o durată de 12 luni, potrivit anunțului de participare publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).

Procedura lansată de cel mai mare producător de energie electrică din România vizează contractarea unor servicii prin care membrii structurilor de conducere și supraveghere să beneficieze de asigurare de răspundere civilă profesională.

Valoarea estimată a achiziției este de 8,36 milioane de lei, fără TVA, iar banii provin din resursele proprii ale Hidroelectrica.

Polițele sunt destinate membrilor Consiliului de Supraveghere și Directoratului companiei, inclusiv persoanelor care ocupă funcțiile de președinte în cadrul acestor organisme.

Contractul urmează să fie atribuit printr-o procedură de licitație deschisă și va avea o perioadă de valabilitate de 12 luni.

Documentația stabilește și condițiile de experiență pe care trebuie să le îndeplinească firmele interesate să participe la licitație.

Acestea trebuie să dovedească faptul că, în ultimii trei ani, au furnizat și finalizat servicii similare cu o valoare cumulată de cel puțin 5 milioane de lei, fără TVA.

„Au prestat şi dus la bun sfârşit servicii similare, în valoare cumulată de minimum 5 milioane de lei, fără TVA”, se precizează în documentația achiziției.

Hidroelectrica explică și ce tipuri de contracte pot fi luate în calcul pentru îndeplinirea acestei cerințe.

„Prin servicii similare se înţeleg servicii de asigurare de răspundere civilă profesională şi/sau managerială, având ca obiect acoperirea prejudiciilor ori pierderilor financiare rezultate din acte, fapte, erori, omisiuni sau încălcări ale obligaţiilor săvârşite în exercitarea unor funcţii de conducere, administrare ori supraveghere sau a unor activităţi profesionale, de o complexitate comparabilă ori superioară serviciilor care fac obiectul prezentei achiziţii”, se menţionează în document.

Practic, experiența solicitată trebuie să privească polițe care acoperă riscuri asociate exercitării unor funcții de conducere, administrare, supraveghere sau altor activități profesionale comparabile.

Operatorii economici care vor să intre în competiție trebuie să constituie o garanție de participare în valoare de 83.575 de lei.

Pentru compania care va obține contractul este prevăzută și o garanție de bună execuție. Aceasta va reprezenta 5% din valoarea totală a contractului, fără TVA.

Hidroelectrica nu va desemna câștigătorul exclusiv în funcție de preț. Potrivit anunțului, criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este „cel mai bun raport calitate-preţ”.

Firmele interesate au la dispoziție aproximativ o lună pentru pregătirea documentației. Termenul-limită stabilit pentru depunerea ofertelor este 19 octombrie 2026, ora 15:00.

Cheltuiala pentru serviciile de asigurare nu va fi acoperită din fonduri europene sau printr-un program separat de finanțare, ci direct din resursele Hidroelectrica.

Valoarea de 8,36 milioane de lei reprezintă suma estimată pentru întregul contract de asigurare, care se va întinde pe o perioadă de un an.

Achiziția privește răspunderea profesională și managerială și are ca obiect acoperirea unor eventuale prejudicii sau pierderi financiare care pot rezulta din acțiuni, erori, omisiuni ori încălcări ale obligațiilor în exercitarea funcțiilor asigurate.

Procedura de achiziție este lansată într-un an în care Hidroelectrica a raportat o îmbunătățire semnificativă a rezultatelor financiare.

Profitul net înregistrat de companie în primele șase luni din 2026 a ajuns la 2,57 miliarde de lei, ceea ce reprezintă o creștere de 62% comparativ cu perioada corespunzătoare a anului precedent.

Evoluția a venit în contextul majorării producției de energie electrică cu 17%.

Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie electrică din România și operează un portofoliu bazat integral pe surse regenerabile. Compania ocupă, de asemenea, prima poziție pe piața de furnizare a energiei electrice în funcție de cota de piață și furnizează servicii tehnologice necesare funcționării Sistemului Energetic Național.