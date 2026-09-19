Rețelele sociale pot alimenta dependența de alcool și jocuri de noroc (studiu)

O reclamă aparent banală poate deveni o problemă serioasă pentru o persoană care încearcă să scape de o dependență. Un studiu realizat în Australia scoate la iveală cum funcționează acest mecanism în mediul online și de ce cercetătorii sunt îngrijorați de felul în care sunt folosite datele utilizatorilor vulnerabili.

Rețelele de socializare pot alimenta dependența persoanelor vulnerabile, prin reclame la alcool și jocuri de noroc afișate în mod repetat. Un studiu realizat în Australia arată că utilizatorii care încearcă să își țină sub control dependența pot fi vizați de marketingul companiilor care promovează astfel de produse.

Cercetarea a fost realizată la Universitatea din Queensland și evidențiază faptul că reclamele la jocuri de noroc și alcool pot fi promovate de multe ori într-o perioadă scurtă, persoanele vizate fiind inclusiv cele dependente de alcool sau jocuri de noroc. Studiul arată astfel că persoanele vulnerabile pot fi „vânate” de marketingul de pe rețelele sociale.

Dr. Giselle Newton, cercetătoarea principală a raportului, a declarat, potrivit The Guardian, că cercetarea reprezintă doar vârful aisbergului în ceea ce privește modul în care companiile din industria alcoolului și a jocurilor de noroc colectează și folosesc datele oamenilor pentru a-i viza cu produse despre care cercetătoarea spune că sunt dăunătoare și creează dependență.

„Acest raport este doar vârful aisbergului în ceea ce privește ceea ce știm despre modul în care companiile de alcool și jocuri de noroc colectează și folosesc datele oamenilor pentru a-i viza cu produsele lor dăunătoare și addictive,” a declarat dr..

Cercetătoarea a mai explicat că persoanele care încearcă să își țină sub control dependența de alcool sau să renunțe la jocurile de noroc nu își doresc să fie vizate de reclame care promovează aceste produse. Participanții au relatat că le este dificil să evite astfel de reclame promovate de rețelele sociale, precum Facebook.

Cercetarea, finanțată de VicHealth și Fundația pentru Cercetare și Educație în domeniul Alcoolului (Fare), a inclus 10 persoane care au avut experiențe legate de dependența de alcool și de jocurile de noroc.

Studiul a constatat că cele 10 persoane au fost „etichetate” de Facebook în postări care aveau legătură cu produsele alcoolice sau cu firmele care dețin platforme de jocuri de noroc. Totodată, cercetătorii au identificat 201 companii producătoare de alcool și 63 de companii care activează în domeniul jocurilor de noroc care au oferit, la rândul lor, date către Facebook despre acei utilizatori. Acest lucru a permis o promovare mai mare a reclamelor către persoanele respective.

Advertiserii fac schimb de informații cu platformele sociale precum Facebook despre utilizatorii lor, inclusiv atunci când o persoană accesează un site web sau folosește o aplicație. Datele pot fi utilizate ulterior pentru direcționarea publicității.

Raportul arată că participanții știau că istoricul lor de navigare putea fi folosit pentru a le afișa reclame online. Cu toate acestea, ei au fost deosebit de alarmați să afle că respectivele companii le-au oferit datele către Facebook pentru a fi vizați direct, potrivit concluziilor prezentate de dr. Giselle Newton.

Unii dintre participanții la cercetare au considerat că ar trebui să existe opțiuni prin care utilizatorii să poată renunța la reclamele online la alcool sau la jocuri de noroc.

În Australia există un adevărat curent împotriva promovării platformelor de jocuri de noroc în mediul online. Guvernul federal este presat să își prezinte răspunsul, așteptat de mult timp, la un raport al fostului deputat laburist Peta Murphy. Raportul lui Peta Murphy a recomandat o interdicție totală a reclamelor online pentru platformele care promovează jocurile de noroc.