Tripadvisor a dezvăluit cele mai bune tururi gastronomice din Europa. Unde pot fi trăite experiențe culinare de neuitat?

O vacanță poate însemna mai mult decât peisaje spectaculoase și obiective celebre. Pentru călătorii care descoperă lumea prin gusturi și arome, Tripadvisor a alcătuit un clasament al experiențelor culinare care merită încercate. De la străduțele din Reykjavik până la podgoriile Toscanei, destinațiile surprind prin mâncăruri, băuturi și povești locale.

În fruntea clasamentului bazat pe recenzii se află un tur gastronomic pietonal în Reykjavik, unde călătorii pot gusta de toate, de la hot-dogi islandezi până la înghețată.

Având în vedere omniprezența rețelelor de socializare, mulți dintre noi am călătorit „cu ochii”, căutând cele mai fotogenice locuri în timpul vacanțelor. Alții și-au planificat călătoriile „cu urechile”, întrucât turismul pentru concerte începe să rivalizeze cu turismul sportiv. Preferi să călătorești „cu stomacul”? Atunci ar trebui să arunci o privire peste acest nou clasament al celor mai bune tururi gastronomice și de degustare a băuturilor din întreaga lume.

Parte a premiilor „Travellers’ Choice” 2026 acordate de TripAdvisor, clasamentele recent dezvăluite se bazează pe recenzii și evaluări colectate în ultimele 12 luni.

„Mâncarea se află în centrul modului în care experimentăm o destinație, iar aceste premii recunosc restaurantele și experiențele culinare pe care călătorii le consideră printre cele mai bune. De la cursuri de gătit alături de localnici până la tururi gastronomice și restaurante incredibile, acestea sunt genul de experiențe care pot deveni punctul culminant al unei călătorii – sau chiar motivul pentru a porni la drum.”, a declarat Laurel Greatrix, director de comunicare în cadrul Tripadvisor Group.

În fruntea listei cu tururi gastronomice din Europa – și a clasamentului general – se află turul gastronomic pietonal din Reykjavik, care oferă degustări de preparate precum hot-dogi islandezi, brânzeturi și înghețată.

Pe parcursul a trei ore, participanții vizitează șase locații locale – de la rulote cu mâncare până la restaurante de lux – explorând o bucătărie mai puțin cunoscută.

În ceea ce privește vinurile și berea, un tur de degustare a vinurilor din Toscana, cu plecare din Florența, s-a clasat pe locul al doilea în clasamentul general. Acest tur de o jumătate de zi include vizite la diverse podgorii, degustări de vin, ulei de măsline, brânză și mezeluri, precum și un prânz sau o cină tradițională toscană.

Experiențele europene au dominat ambele liste; printre opțiunile de top se numără un tur gastronomic și de degustare a vinurilor în Lisabona, un tur gastronomic pietonal cu specific grecesc în Atena și un tur al puburilor istorice din Praga.

În clasamentul celor mai bune tururi gastronomice din întreaga lume se află Reykjavik Food Walk – O aventură culinară locală în Islanda – Reykjavik, Islanda.

Pe următoarele poziții se regăsesc Tur gastronomic și de degustare de vinuri „Undiscovered Lisbon” (Lisabona mai puțin cunoscută) – Lisabona, Portugalia, Tur gastronomic și cultural în Amsterdam, cu 10 degustări – Amsterdam, Țările de Jos, și Din Split: Tur cu vizită la cascadele Krka și degustare de mâncare și vin – Split, Croația.

Clasamentul continuă cu Tur gastronomic „Twilight Trastevere” în Roma – Roma, Italia, Tur de street food în Osaka: 15 degustări și 3 băuturi alături de un localnic – Osaka, Japonia, și Din Barcelona: Excursie de o jumătate de zi la Montserrat, cu tapas și vin – Barcelona, Spania.

În top se mai află Tur gastronomic pietonal în Atena – Atena, Grecia, Tur gastronomic complet „Devour Paris” – Paris, Franța, și Tur gastronomic complet cu specific peruan în Lima – Lima, Peru.

În clasamentul celor mai apreciate tururi dedicate vinului și berii se află Tur viticol: Paarl, Franschhoek și Stellenbosch (inclusiv 3 crame) – Cape Town, Africa de Sud.

Pe următoarele locuri se regăsesc Safari viticol în grup restrâns: Tur cu degustare de vinuri din Toscana (cu plecare din Florența) – Florența, Italia, Excursie în grup restrâns în Valea Douro: 2 crame, prânz și croazieră pe râu – Porto/Lisabona și Tur viticol în Valea Maipo, cu vizitarea a 4 podgorii (cu plecare din Santiago) – Santiago, Chile.

Clasamentul continuă cu Tur al pub-urilor istorice din Praga, cu băuturi incluse – Praga, Cehia, Tur și degustare de vinuri la „Mykonian Land” – Mykonos, Grecia, și Excursie de o zi la Siena, San Gimignano și în regiunea viticolă Chianti (cu plecare din Florența) – Florența, Italia.

Printre cele mai apreciate experiențe se mai numără Tur în Toledo și experiență la podgorie cu degustare de vinuri (cu plecare din Madrid) – Madrid, Spania, „Santorini Wine Stories”: Tur la apus cu degustare și cină – Santorini, Grecia, și Tur pietonal ghidat al pub-urilor istorice regale din Londra – Londra, Regatul Unit.

Premiile „Travellers’ Choice” oferite de Tripadvisor au inclus, de asemenea, un clasament al celor mai bune restaurante din lume pe diverse categorii, precum restaurante de lux („fine dining”), locuri mai puțin cunoscute („hidden gems”) și preparate pe bază de plante.

Compania a introdus și o categorie intitulată „viral right now” (în tendințe), care include localuri foarte populare în prezent, precum Dishoom din Londra, Banh Mi Huynh Hoa din Ho Chi Minh City și Cremeria Santo Stefano din Bologna.