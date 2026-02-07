România este structurată în mai multe regiuni viticole cu identitate distinctă, influențată de climă, sol și tradiții locale. Podișul Transilvaniei s-a impus prin vinuri albe fine, cu prospețime și echilibru, produse în zone cunoscute precum Târnave și Lechința.

Dealurile Moldovei, cea mai amplă regiune viticolă a țării, sunt recunoscute pentru vinurile albe aromate și pentru vinurile dulci naturale, care au consacrat podgorii precum Cotnari, Huși sau Odobești, scrie EVZ.ro.

Muntenia și Oltenia sunt asociate în special cu vinurile roșii, produse în areale renumite precum Dealu Mare și Drăgășani, unde condițiile naturale favorizează vinuri intense, cu structură și potențial de maturare. Banatul și Crișana oferă un echilibru între soiurile internaționale și tradiția locală, în timp ce Dobrogea și Terasele Dunării se remarcă prin vinuri expresive, modelate de climatul mai cald și de influențele maritime.

Drumurile vinului reprezintă una dintre cele mai dinamice forme de turism tematic din România. Aceste trasee traversează zone viticole importante și leagă crame, sate tradiționale, obiective culturale și peisaje spectaculoase.

În perioada 2025–2026, multe dintre aceste rute sunt mai bine semnalizate și adaptate pentru vizitatori, iar cramele au investit în infrastructură turistică, ghizi specializați și spații de degustare.

Zonele viticole din Muntenia și Prahova se numără printre cele mai frecventate, datorită accesului facil și densității mari de crame. În Transilvania și Banat, turismul viticol crește constant, punând accent pe tururi în vie, explicații detaliate ale procesului de vinificație și degustări tematice.

Cramele românești sunt tot mai orientate către experiențe complete pentru vizitatori. Pe lângă degustările clasice, acestea oferă cine tematice, degustări verticale, evenimente private și pachete personalizate pentru grupuri sau companii. Vizitele includ, de regulă, plimbări prin vie, prezentarea etapelor de producție și discuții despre terroir și soiuri.

Identitatea vinului românesc este strâns legată de soiurile autohtone, precum Feteasca Neagră, Feteasca Regală, Feteasca Albă sau Grasa de Cotnari, care oferă profiluri diferite față de vinurile internaționale. În același timp, soiurile consacrate la nivel global, cultivate local, ating standarde ridicate de calitate, beneficiind de condiții naturale favorabile și de tehnologii moderne.

Festivalurile de vin și competițiile internaționale joacă un rol tot mai important în promovarea vinului românesc. Aceste evenimente reunesc producători, somelieri și public larg, contribuind la educarea consumatorilor și la creșterea vizibilității cramelor românești.

În paralel, sustenabilitatea devine o direcție-cheie pentru industrie. Tot mai multe crame adoptă practici prietenoase cu mediul, agricultură responsabilă și comunicare transparentă, răspunzând cerințelor unui public informat și atent la impactul producției asupra mediului.

Drumurile vinului din România spun povestea unei industrii aflate într-o transformare accelerată, care îmbină moștenirea istorică cu inovația și deschiderea către turism.

Prin crame moderne, trasee viticole tot mai bine puse la punct și un calendar bogat de evenimente, România își afirmă tot mai clar identitatea viticolă și invită la descoperire, degustare și experiențe care merg dincolo de simplul pahar de vin.