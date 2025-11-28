În cazul nostru, cele mai mari costuri vin din achiziția materiei prime: ingredientele naturale de calitate, care reprezintă aproximativ 40–45% din costul total. Urmează ambalajele premium, care pot ajunge la 25–30%, mai ales pentru că folosim sticlă, ceramică sau hârtie sustenabilă. Logistica și operaționalul însumează în jur de 15%, iar marketingul și comunicarea, între 10–15%, în funcție de perioadă. Pentru un brand artizanal, mic și orientat spre calitate, proporțiile sunt diferite față de producția industrială accentul cade mereu pe ingrediente și ambalaje sustenabile, de calitate.

Am ales să absorbim o parte din costuri, mai ales în perioadele în care creșterile au fost bruște. În paralel, am optimizat procese interne, am renegociat contracte cu furnizorii și am investit în echipamente mai eficiente. În loc să reducem calitatea, am preferat să fim mai disciplinați operațional. Pentru noi, consistența produsului final e mai importantă decât fluctuațiile pe termen scurt.

Crește costurile, fără îndoială. Să produci o mierea pură, neprocesată, să achiziționezi ingrediente naturale, și pe cât se poate, de la producători locali, toate acestea implică costuri mai mari decât dacă am folosi zahăr, tot felul de agenți de conservare sau îngroșare și materie primă din surse “questionable”. Dar tocmai asta diferențiază produsul nostru și justifică poziționarea premium. Profitabilitatea crește pe termen lung pentru că un client care apreciază genul acesta de produs, revine și comandă din nou. E o investiție în încredere, nu doar în ingrediente.

Cererea pentru miere și pentru produsele noastre de gifting este puternic sezonieră. Toamna și iarna sunt perioadele cele mai active, odată cu sezonul rece și cu sezonul cadourilor. Primăvara și vara, interesul se mută spre sortimente mai ușoare, florale, sau spre produse dedicate relaxării și ritualurilor de bine.

Pentru a echilibra aceste variații, lucrăm adesea cu colecții și lansări sezoniere, astfel încât fluxul de producție și atenția consumatorilor să rămână constante.

În plus, odată cu finalizarea cursului de somelier de miere în Italia (Alexandra), începem să ne extindem și spre zona de experiențe: degustări de miere, workshopuri și evenimente educative. Este o direcție firească pentru noi, pentru că oamenii sunt tot mai deschiși să descopere mierea ca produs gastronomic, nu doar ca aliment.

Totodată, noul nostru spațiu de producție și sediu din comuna Sic, județul Cluj, o zonă cu un potențial turistic, ne va permite să dezvoltăm și o componentă de agroturism. Astfel, sezonabilitatea nu va fi un factor limitativ neapărat, ci o oportunitate de diversificare.

În etapa în care suntem acum, reinvestim aproape integral veniturile generate de brand. Avem avantajul că ambii lucrăm încă în joburile noastre de zi cu zi, ceea ce ne permite ca tot ceea ce produce Roi Honey Goods să meargă direct în dezvoltare.

Prioritatea absolută în acest moment este noul spațiu de producție, pe care îl construim de la zero astfel încât să răspundă nevoilor unui atelier modern și eficient. O parte importantă din reinvestire merge și în echipamente care ne ajută să lucrăm mai precis, mai rapid și mai constant, fără să pierdem însă partea “artizanală” care ne definește.

În paralel, începem să direcționăm bugete tot mai clare și către marketing și comunicare.Pe scurt:momentan, tot ceea ce generăm se întoarce înapoi în brand, în infrastructură și în capacitatea noastră de a face lucrurile mai bine, mai coerent și mai sustenabil.

Ne-am dezvoltat preponderent prin capital propriu și cu ajutor din partea familiei. Finanțarea externă este o opțiune, dar doar în măsura în care nu compromite ritmul nostru firesc de creștere sau independența deciziilor creative. Pentru noi, controlul asupra calității e mai important decât scalarea rapidă.

Îmbinăm trei criterii: costurile reale de producție, analiza pieței și valoarea percepută de client. Costurile ne dau limita de jos, piața ne arată încadrarea, iar percepția consumatorului ne permite să creăm un preț corect pentru un produs premium, artizanal. Niciodată nu plecăm de la ideea „cel mai ieftin”, nici “cel mai scump” ci de la „cel mai corect pentru calitatea oferită”.

Da, ambalajele sustenabile sunt mai scumpe. Dar sunt și parte din identitatea brandului. Justificăm aceste costuri prin transparență: explicăm de ce alegem sticlă, hârtie reciclată, ceramică reutilizabilă și ce impact are fiecare alegere asupra mediului. Consumatorii apreciază această coerență între produs și poveste.

Volatilitatea prețurilor la materii prime, schimbările climatice care afectează producția de miere și fluctuațiile cererii sezoniere sunt principalele riscuri. Le gestionăm prin diversificarea sortimentelor și dezvoltarea de produse care nu depind exclusiv de sezon sau de un singur tip de resursă.

Semnificativ. Consumatorii sunt tot mai atenți la calitate, origine și impact. Acest “shift” nu este doar o modă, ci o schimbare de mentalitate. Pentru un brand ca noi, construit deja pe “natural”, trasabilitate și sustenabilitate, acest trend nu doar susține creșterea, ci o accelerează.