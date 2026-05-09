Deși Irlanda rămâne una dintre cele mai costisitoare economii europene atunci când vine vorba despre chirii, utilități sau servicii, experiența directă din supermarketuri produce o surpriză majoră pentru mulți români care ajung pentru prima dată în orașe precum Dublin sau Drogheda. Exact aceasta a fost și concluzia unui turist român care a vizitat Irlanda în ultima săptămână și a comparat prețurile din magazine cu cele din România.

Pentru un turist român ajuns pentru câteva zile în Drogheda, surpriza nu vine doar din nivelul prețurilor, ci din contrastul dintre percepția despre Irlanda și realitatea de la raft. În mod tradițional, Irlanda este asociată cu una dintre cele mai scumpe economii europene, însă comparația directă cu supermarketurile din România arată că inflația din Europa de Est a redus masiv diferențele de cost la produsele de bază.

În marile lanțuri comerciale din Irlanda, competiția dintre Aldi, Lidl și Tesco a dus la o politică de reduceri agresive și la menținerea unor prețuri foarte scăzute pentru produsele de bază. Spre deosebire de România, unde alimentele au înregistrat creșteri accelerate în ultimii doi ani, supermarketurile irlandeze folosesc frecvent promoții permanente pentru a atrage clienții.

Un turist român care intră într-un Aldi din Drogheda observă rapid că multe produse costă identic sau chiar mai puțin decât în supermarketurile din București, Cluj-Napoca sau Iași. Diferențele sunt evidente mai ales la lactate, pâine, conserve și produse congelate.

„Unul dintre lucrurile care m-au surprins cel mai tare în Drogheda a fost faptul că am găsit foarte multe produse românești și că diferențele de preț nu mai sunt deloc atât de mari cum mă așteptam. Sincer, mă gândeam că în Irlanda totul va fi mult mai scump, însă în magazine precum Moldova Stores am văzut produse românești la prețuri foarte apropiate de cele din țară. Chiar i-am cumpărat mamei ciocolata ROM, preferata ei. Noi sunem din România, dar locuim înEgipt și știu cât de mult o va bucura. Am rămas surprinsă inclusiv de prețurile din supermarketurile mari. Multe produse alimentare erau la același preț ca în România, iar unele chiar mai ieftine, mai ales lactatele, pâinea sau anumite dulciuri și produse de bază”, spune Augusta Maria Ilie, turist român care a vizitat Irlanda în această perioadă.

După câteva zile petrecute în supermarketurile din Drogheda și Dublin, impresia generală este că aproximativ 70-80% dintre produsele de consum curent au prețuri similare sau mai mici decât în România. Diferențele cele mai mari apar la lactate, produse de panificație, conserve, dulciuri și haine.

Comparația directă dintre prețurile din Irlanda și România, pe baza ofertelor din mai 2026, arată astfel:

Lapte (1L, 1% grăsime): Irlanda ~1,19€ (5,95 RON) vs. România ~7,50 RON

Ouă (12 bucăți, Free Range): Irlanda ~4,09€ (20,45 RON) vs. România ~19 RON

Pâine feliată (800g): Irlanda ~1,25€ (6,25 RON) vs. România ~8 RON

Unt (227g): Irlanda ~2,19€ (10,95 RON) vs. România ~13,50 RON

Bax fasole Batchelors (3 bucăți): Irlanda ~3€ (15 RON) vs. România ~18 RON

Piept de pui XXL (1kg): Irlanda ~8,99€ (44,95 RON) vs. România ~35 RON

Singura categorie unde România mai păstrează un avantaj clar rămâne carnea proaspătă de pui, însă diferențele se reduc considerabil la produsele procesate și la mezeluri.

În Drogheda, competiția dintre retailerii mari a creat o stabilitate a prețurilor greu de întâlnit în multe orașe din România:

Aldi și Lidl domină segmentul discount prin ofertele „Super 6”, unde fructele și legumele pot coborî sub pragul de 1 euro;

Tesco atrage clienții prin sistemul „Clubcard”, care reduce instant prețurile cu până la 50%;

Penneys (Primark) rămâne una dintre cele mai ieftine destinații pentru haine și încălțăminte.

Locațiile cele mai frecventate din Drogheda sunt Aldi Mell Road, Tesco Extra Drogheda și magazinele din Retail Park, unde promoțiile la lactate, carne și produse congelate sunt actualizate aproape săptămânal.

Pentru un turist român aflat în vizită, diferența nu este dată doar de prețurile afișate, ci și de faptul că promoțiile sunt constante și aplicate la scară largă.

Un detaliu remarcat rapid de turiștii români care vizitează supermarketurile din Irlanda este sistemul agresiv de reduceri aplicat produselor apropiate de termenul de expirare. În multe magazine Aldi, Lidl sau Tesco din Drogheda, rafturile dedicate produselor reduse devin printre cele mai căutate zone ale supermarketului în a doua parte a zilei.

Spre deosebire de România, unde astfel de reduceri sunt aplicate limitat și pentru puține categorii de produse, retailerii irlandezi reduc masiv prețurile pentru carne, deserturi, mâncare gătită sau produse refrigerate. În unele cazuri, discounturile depășesc 70% din prețul inițial.

În magazinele Tesco din Drogheda, caserolele cu mâncare gata preparată și deserturile premium pot ajunge seara la prețuri de doar câțiva eurocenți. Același sistem este utilizat și de Aldi sau Lidl pentru carne, produse de panificație și lactate.

„Ca supermarketuri, familia noastră frecventează Tesco, Aldi și Lidl. Când dorim produse de brand sau o gamă mai diversificată, alegem Tesco. Deși prețurile sunt ceva mai mari, folosim cardul de fidelitate Clubcard, care oferă reduceri instant de până la 50%. Uneori, când ajungem la casa de marcat, observăm că totalul scade chiar și cu 30% datorită acestor oferte. Totuși, pentru cumpărăturile zilnice, baza noastră rămâne la Aldi și Lidl. Au un raport preț-calitate excelent și oferte imbatabile, cum este celebra «Super 6», unde prețurile la fructe și legume coboară sub 1 euro. Cât despre magazinele est-europene, le vizităm ori de câte ori avem nevoie de ingrediente specifice sau când ne este dor de gustul de acasă”, ne spune Niall Viksnins, viitor student irlandez din Drogheda.

Pentru mulți turiști români, acest model comercial explică de ce cumpărăturile zilnice din Irlanda pot deveni considerabil mai ieftine decât în România, chiar și într-o economie considerată printre cele mai scumpe din Uniunea Europeană.

Un alt aspect remarcat rapid de turiștii români care ajung în Irlanda este dezvoltarea impresionantă a magazinelor est-europene. În Dublin și Drogheda, acestea au devenit puncte comerciale importante și atrag inclusiv vizitatori români care caută produse familiare la prețuri accesibile.

Magazine precum Polonez, Moldova Stores sau Alimentara Napoca nu mai funcționează ca simple băcănii de cartier. Volumele mari de import au redus considerabil costurile logistice, iar multe produse românești au ajuns la diferențe de preț surprinzător de mici față de cele din țară.

În Drogheda, Moldova Stores de pe 14 West Street este una dintre locațiile unde turiștii români descoperă că produsele tradiționale nu mai au prețurile exagerate din trecut. Ofertele din mai 2026 arată astfel:

Mici Marcel Formati (900g): 5,17€ (27,20 RON)

Mici Pofticioșii Caroli (950g): 8€ (40 RON)

Mici Extra Cris-Tim (900g): 5,70€ (28,50 RON)

Muștar dulce La Minut (290g): 1,30€ (6,50 RON)

Salam bănățean (350g): 7,69€ (40,41 RON)

Diferențele sunt și mai mici în cazul produselor de consum rapid. Un pachet de pufuleți poate fi cumpărat cu aproximativ 0,60 euro(3 RON), iar Eugenia costă în jur de 0,50 euro (2,5 RON), prețuri apropiate de cele practicate în magazinele de proximitate din România.

Pentru mulți turiști români, surpriza vine din faptul că Irlanda nu mai oferă imaginea unei piețe prohibitive pentru produsele importate din estul Europei, așa cum se întâmpla în urmă cu mai bine de un deceniu.

Diferențele dintre cele două țări devin și mai evidente atunci când prețurile sunt analizate în raport cu veniturile. În Irlanda, salariul minim rămâne de aproape patru ori mai mare decât în România, iar acest aspect schimbă complet percepția despre costul vieții.

În prezent, salariul minim în Irlanda este de 12,70 euro pe oră, în timp ce în România salariul minim net este estimat la aproximativ 18,50 lei pe oră.

Această diferență explică de ce produsele considerate scumpe în România ajung să reprezinte o cheltuială marginală pentru consumatorii din Irlanda.

Diferențele sunt vizibile și în cazul coșului alimentar săptămânal:

Indicator Irlanda România Salariu minim lunar ~1.950€ ~475€ Coș alimentar săptămânal ~50€ ~200 RON Ponderea coșului în salariu ~2,5% ~8,5%

Diferențele nu sunt însă în favoarea Irlandei în toate categoriile, în special când vine vorba despre chirii, restaurante sau servicii, unde costurile rămân considerabil mai ridicate decât în România

O componentă esențială a costului vieții în Irlanda este transportul public, iar aici diferența față de România este influențată puternic de digitalizare, reducerile pentru tineri și sistemul integrat de tarifare.

Pentru un turist român ajuns câteva zile în Dublin sau Drogheda, mobilitatea devine rapid unul dintre cele mai apreciate avantaje ale infrastructurii irlandeze.

„Dacă mergi în vizită doar pentru câteva zile, cea mai eficientă variantă este Leap Visitor Card. Cu aproximativ 25 de euro, ai transport nelimitat timp de 3 zile pe orice rută, fie că vorbim de orice tren (DART sau Commuter), tramvai (Luas) sau orice autobuz (Dublin Bus). Este soluția ideală pentru a călători relaxat din Dublin, de exemplu, spre orașe apropiate precum Drogheda, fără să mai porți grija banilor pe card sau a tarifelor diferite între operatori”, spune Augusta Maria Ilie, turist român care a ajuns în Irlanda zilele trecute.

Experiența este confirmată și de Niall Viksnins, un tânăr irlandez care urmează să facă zilnic naveta între Drogheda și Dublin pentru cursurile universitare. Acesta explică faptul că sistemul Leap Card a devenit aproape indispensabil pentru studenți și pentru cei care depind de transportul public în zona metropolitană a Dublinului.

„Foarte multă lume consideră acum că un Leap Card este mult mai util decât o mașină proprie. Carburanții sunt scumpi, parcările în Dublin costă enorm, iar la toate acestea se adaugă taxele de autostradă sau costurile de întreținere ale unei mașini. Cu Leap Card ai libertate totală de mișcare și cheltuiești mult mai puțin decât dacă ai merge zilnic cu mașina”, explică Niall Viksnins.

Studentul spune că avantajele devin evidente mai ales pentru tineri și pentru cei care călătoresc frecvent între orașe.

„În interiorul orașului Drogheda, o călătorie poate costa aproximativ 1 euro, însă cu Leap Card ajungi să plătești chiar și 50 de cenți. Pentru mine, când voi merge zilnic la cursuri în Dublin, diferența este uriașă pentru că sistemul reduce automat costurile la trenuri și autobuze”, afirmă Niall.

Sistemul TFI Leap Card funcționează ca un portofel electronic integrat pentru transportul public din Irlanda și este valabil pe autobuzele Dublin Bus și Bus Éireann, pe tramvaiele Luas, dar și pe trenurile DART și Commuter Rail. Utilizatorii încarcă o sumă de bani pe card, iar sistemul calculează automat cel mai mic tarif posibil atunci când cardul este scanat la intrare și la ieșire.

Una dintre funcțiile considerate esențiale de utilizatori este sistemul de „capping”, prin care cardul încetează să mai taxeze după atingerea unui plafon zilnic sau săptămânal. Practic, după ce utilizatorul depășește o anumită sumă într-o zi, restul călătoriilor devin gratuite.

În plus, Leap Card oferă reduceri automate de aproximativ 30% față de plata cash, iar pentru tineri și studenți discounturile pot ajunge la 50% din tariful standard. În Dublin și zonele limitrofe funcționează inclusiv sistemul „90-Minute Fare”, care permite schimbarea autobuzelor, tramvaielor și trenurilor timp de 90 de minute fără cost suplimentar.

Pentru mulți turiști români, diferența față de sistemele de transport din România devine evidentă încă din primele zile petrecute în Irlanda. Cardul poate fi cumpărat din majoritatea magazinelor de proximitate precum Centra, Spar sau Londis și poate fi încărcat instant prin aplicația Leap Top-Up, direct de pe telefonul mobil.