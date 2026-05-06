Plățile cu cardul cresc cheltuielile! Cercetătorii de la University of Adelaide, într-un studiu publicat în „Journal of Retailing”, au explicat că acest lucru nu depinde de bugetul oamenilor, ci de felul în care percep banii. Ei au arătat că, atunci când nu văd efectiv banii în mână, oamenii au mai puțin control și sunt mai tentați să cheltuie.

Rezultatele, bazate pe date din 17 țări și peste 11.000 de participanți, au confirmat că plățile fără numerar duc, în general, la cheltuieli mai mari decât plata cu bani cash. Autorul principal al cercetării, Lachlan Schomburgk, a spus că există dovezi clare în acest sens.

S-a observat că diferența apare mai ales la cumpărături legate de statut social, cum ar fi bijuterii sau haine scumpe. În aceste cazuri, emoțiile influențează decizia de cumpărare, iar metoda de plată poate crește suma cheltuită. În schimb, cercetătorii au arătat că la bacșișuri sau donații nu s-au găsit diferențe importante între plata cu cardul și cea cash, contrar așteptărilor inițiale. Ei au explicat că atunci când oamenii plătesc cu bani cash, văd bancnotele, le numără și devin mai conștienți de cât cheltuie. La plățile digitale, acest contact direct dispare, ceea ce face mai ușoară pierderea controlului asupra banilor.

Autorul studiului a mai afirmat că, în contextul scumpirilor, banii cash pot ajuta oamenii să își limiteze cumpărăturile impulsive. Din acest motiv, s-a sugerat că folosirea numerarului poate funcționa ca o formă de autocontrol.

Cercetătorii au atras atenția că, pe măsură ce se trece tot mai mult la o economie fără bani fizici, inclusiv prin plăți în rate sau criptomonede, modul în care plătim va influența tot mai mult felul în care cheltuim. Ei au subliniat că înțelegerea acestui lucru poate ajuta oamenii să ia decizii financiare mai bune.

„Am găsit dovezi clare pentru existența unui efect pozitiv al plăților fără numerar, adică oamenii cheltuie mai mult atunci când folosesc aceste metode comparativ cu numerarul. Contrar așteptărilor noastre, am constatat că plățile fără numerar nu duc neapărat la bacșișuri sau donații mai mari comparativ cu numerarul. Când folosesc numerar, oamenii numără fizic bancnotele și monedele, iar actul de a cheltui devine mai evident. Dacă nu dai nimic concret din mână, este mult mai ușor să pierzi controlul asupra sumelor cheltuite. Pentru a evita să cheltuiască mai mult decât își propun, recomandăm consumatorilor să folosească numerar atunci când pot, pentru că funcționează ca o metodă de autocontrol. Această tranziție scoate în evidență un aspect adesea ignorat: modul în care metoda de plată influențează comportamentul de consum. Înțelegerea acestui lucru ne poate ajuta să luăm decizii mai informate”, a explicat Schomburgk.

Cercetările făcute în străinătate sunt susținute și de specialiștii români în educație financiară. Aceștia spun că unul dintre motivele principale pentru care oamenii rămân fără bani la final de lună este faptul că nu văd concret cum cheltuie, mai ales când folosesc cardul sau plățile digitale.

Expertul în educație financiară Adrian Asoltanie explică pentru „Adevărul” faptul că mulți oameni au impresia că „li se duc banii printre degete”, iar una dintre cauze este tocmai modul de plată. El spune că atunci când plătești cu cardul, nu simți efectiv că dai bani și de aceea nu îți dai seama cât cheltuiești.

Pentru a susține această idee, el amintește un experiment de la Massachusetts Institute of Technology (MIT). În acel studiu, studenții au mers la cumpărături, unii plătind cash, alții cu cardul, în timp ce cercetătorii le-au urmărit reacțiile fizice și activitatea creierului.

S-a observat că la cei care plăteau cu bani cash se activa o zonă a creierului asociată cu senzația de „durere” sau disconfort. În schimb, la cei care plăteau cu cardul nu apărea aceeași reacție. Concluzia a fost că plata cu cardul este mai „neutră” pentru creier, iar oamenii nu simt la fel de puternic că pierd bani, ceea ce îi face să cheltuie mai ușor fără să își dea seama.

Un alt aspect important, potrivit expertului, este că plățile automate pot deveni o problemă. Abonamente mici, uitate sau nefolosite, pot continua ani de zile și pot aduna sume mari în timp, fără ca oamenii să își dea seama.

El mai explică și că atunci când toate veniturile sunt ținute într-un singur cont și de acolo se plătesc toate cheltuielile, apare o impresie falsă că există mai mulți bani decât în realitate. În acest caz, oamenii pot avea senzația că sunt mai „bogați” decât sunt de fapt, pentru că nu își separă cheltuielile pe categorii.

Din acest motiv, lipsa unui buget clar și folosirea aproape exclusivă a cardului pot duce la senzația că banii dispar rapid și greu de controlat.

În plus, specialistul avertizează că folosirea cardului de credit poate face cumpărăturile și mai costisitoare. El spune că uneori produsele ajung să fie cu 30–40% mai scumpe, deoarece plata în rate ascunde costul real. De exemplu, oamenii evită să plătească dintr-o dată sume mari, dar acceptă mai ușor rate lunare mici pe termen lung.

El dă și un exemplu din experiența sa, spunând că a întâlnit părinți care au cumpărat un scaun de mașină pentru copil pe care au plătit o sumă mare în rate. Aceștia au recunoscut că nu ar fi dat banii dacă ar fi plătit cash, dar plata în timp a făcut achiziția să pară mai ușoară, chiar dacă au continuat să plătească produsul mult timp după ce copilul nu îl mai folosea.

În concluzie, specialiștii spun că modul în care plătim influențează puternic felul în care cheltuim și că lipsa controlului vizual asupra banilor poate duce ușor la pierderea evidenței cheltuielilor.

„Când vine vorba de gestionarea banilor, un sentiment prezent la foarte mulți oameni este senzația că ți se scurg banii printre degete. Cea mai frecventă cauză a faptului că ți se scurg banii printre degete este de multe ori metoda de plată. În momentul în care o persoană folosește preponderent cardul, asta înseamnă de cele mai multe ori că nu simte efectiv cum plătește și cât plătește. Ce s-a observat la cei care plăteau cu cash este faptul că se activa o zonă din creier care este responsabilă de gestionarea durerii, în timp ce la cei care plăteau cu cardul nu exista niciun fel de reacție sau de sentiment. Și asta vine să confirme exact acest fapt că o persoană când plătește cu cardul nu simte că plătește și consecința acestei lipse de efect este faptul că nu își dă seama cum i se duc banii. Sunt oameni care odată ce au automatizat o astfel de plată pot ajunge să plătească ani de zile pentru un serviciu sau pentru un produs pe care nu îl mai folosesc sau de care nu mai beneficiază de foarte mult timp. Prin simplu fapt că a rămas o plată automată și se trag din cont de acolo câte un pic, câte un pic… 20 de lei, 30 de lei, 7 euro, 5 euro, 3 euro…fiind plăți recurente, în timp pot să se adune sume foarte consistente. De cele mai multe ori apare un efect de falsă prosperitate, adică ți se pare că ai mulți bani în cont, începi să faci plăți fără să-ți dai seama cu această convingere – că sunt mulți bani. Dar, de fapt, din banii respectivi o parte sunt cumpărăturile de supermarket, o altă parte constă în chirie sau rată, o alta – grădinița sau after school-ul copilului, altă parte – avansul pentru o tabără, iar alta – alocată pentru haine. Atâta timp cât o persoană e dezorganizată financiar, nu și-a făcut niciun buget și face preponderent plăți doar cu cardul, asta se va vedea în mod evident în această senzație că ți se scurg banii printre degete, că nu rămân sau că nu-i controlezi suficient de mult. Am întâlnit oameni, de exemplu, care au dat pe un scăunel de mașină pentru copilul lor 8.000 de lei și i-am întrebat: dacă ar fi fost să plătiți efectiv cu banul cash, ați fi dat atâția bani pe un scăunel de copii? Au zis în mod evident nu, dacă aș fi plătit cash mi s-ar fi părut extrem de scump, dar faptul că îl plătesc în 3 ani de zile face achiziția mult mai rezonabilă. Paradoxul este că acest cuplu va plăti acel scăunel de bebeluș, acea scoică de bebeluș, mult timp după ce copilul lor va avea nevoie de un alt scaun. Pleacă copilul la grădiniță și ei în continuare vor plăti la acea scoică de bebeluș”, a puncta Asoltanie.

Pentru a recăpăta controlul asupra banilor, specialiștii recomandă împărțirea bugetului în categorii clare. Acestea includ, pe de o parte, cheltuieli esențiale, cum ar fi mâncarea, sănătatea, locuința, utilitățile, ratele și transportul, iar pe de altă parte cheltuieli opționale, precum vacanțele, mesele la restaurant, hainele sau gadgeturile. Această împărțire funcționează mai bine atunci când este folosită cu bani cash, deoarece ajută la un control mai bun al cheltuielilor.

Adrian Asoltanie spune că, în familia sa, folosesc un sistem cu plicuri. La începutul lunii, scot o parte din bani în numerar și îi împart în plicuri separate pentru fiecare categorie de cheltuieli. El explică faptul că banii cash au avantajul de a impune limite clare, deoarece vezi concret cât mai ai de cheltuit. Potrivit lui, atunci când oamenii văd cum un plic se golește treptat sau chiar rămâne fără bani, primesc un semnal imediat că trebuie să se oprească din cheltuit. Acest „feedback instant” îi ajută să își controleze mai bine bugetul și să evite depășirea limitelor stabilite la începutul lunii.