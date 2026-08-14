Banii care dispar din pensii: ce se întâmplă cu sumele reținute pentru CASS și de ce nu pot fi recuperate

Pensionarii care au venituri din pensii de peste 3.000 de lei și intenționează să solicite restituirea sumelor reținute pentru Contribuția de Asigurări Sociale de Sănătate (CASS) sunt sfătuiți să nu depună astfel de cereri. Casele teritoriale de pensii precizează că legislația în vigoare nu prevede, în acest moment, posibilitatea recuperării acestor bani.

Regula privind plata CASS pentru anumite venituri din pensii se aplică de la 1 august 2025, după modificările aduse Codului Fiscal prin Legea nr. 141/2025. Contribuția este datorată de pensionarii ale căror venituri din pensii depășesc pragul de 3.000 de lei.

Cota CASS este de 10%, însă aceasta nu se calculează asupra întregii pensii. Contribuția se aplică doar pentru partea care depășește plafonul stabilit de 3.000 de lei. Astfel, în cazul unei pensii de 4.000 de lei, baza de calcul este diferența de 1.000 de lei, ceea ce înseamnă o contribuție de 100 de lei pe lună.

Casa Județeană de Pensii Alba a transmis, prin „Ghidul pensionarului”, precizări pentru persoanele care doresc să recupereze sumele deja reținute. Instituția arată că, la acest moment, nu există un act normativ sau o decizie a instanțelor care să permită oprirea reținerii CASS ori restituirea sumelor achitate în acest mod.

În aceste condiții, pensionarii nu pot obține restituirea contribuțiilor prin depunerea unei solicitări la casele de pensii. Cererile pot fi transmise direct la ghișeele instituțiilor sau prin poștă, însă acestea nu produc efectul urmărit, deoarece nu există un temei legal pentru restituirea sumelor.

Reprezentanții caselor teritoriale de pensii recomandă evitarea acestor demersuri. Potrivit precizărilor transmise pensionarilor, angajații instituțiilor trebuie să acorde prioritate cererilor pentru care există o bază legală și care pot fi soluționate potrivit procedurilor aplicabile.

Reținerea CASS se realizează automat, la sursă, de către Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Pensionarii nu trebuie să depună o solicitare pentru calcularea sau reținerea contribuției, aceasta fiind stabilită în funcție de cuantumul pensiei și de partea care depășește plafonul de 3.000 de lei.

Măsura are un caracter temporar, potrivit prevederilor menționate de casele de pensii. CASS se aplică pentru veniturile din pensii care depășesc pragul stabilit în perioada 1 august 2025 – 31 decembrie 2027.

Dacă legislația nu va fi modificată între timp, contribuția pentru partea de pensie care depășește 3.000 de lei ar urma să nu mai fie reținută începând cu 1 ianuarie 2028. Până atunci, calcularea și reținerea contribuției se realizează automat, potrivit regulilor fiscale în vigoare.

Pentru pensionarii cu venituri care depășesc plafonul, cuantumul reținerii diferă în funcție de valoarea pensiei. Elementul de referință rămâne diferența dintre pensia încasată și suma de 3.000 de lei, asupra căreia se aplică procentul de 10%.

Datele furnizate de Casa Națională de Pensii Publice arată că, în primăvara acestui an, în România erau înregistrați peste 4,6 milioane de pensionari. Pensia medie la nivel național se situa în jurul valorii de 2.784 de lei.

În același timp, totalul drepturilor de pensie achitate lunar la nivel național depășea 13 miliarde de lei. Numărul pensionarilor și valoarea medie a pensiei includ toate categoriile de beneficiari înregistrate în evidențele sistemului public de pensii, în timp ce contribuția CASS vizează doar veniturile care depășesc plafonul prevăzut de lege.