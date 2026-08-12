Anunț pentru pensionarii care plătesc CASS. Ce trebuie să știe înainte să ceară banii înapoi

Pensionarii care au pensii mai mari de 3.000 de lei nu trebuie să depună cereri pentru restituirea CASS reținute începând cu 1 august 2025. Casa Județeană de Pensii Alba precizează că, în prezent, nu există un temei legal pentru returnarea acestor sume. Contribuția de sănătate este de 10% și se aplică exclusiv părții din pensie care depășește plafonul de 3.000 de lei.

Pensiile mai mari de 3.000 de lei sunt vizate de prevederile fiscale introduse prin Legea nr. 141/2025, iar Casa Județeană de Pensii Alba a transmis precizări privind posibilitatea restituirii contribuției de asigurări sociale de sănătate. Clarificările instituției vizează pensionarii cărora CASS le este reținută începând cu data de 1 august 2025.

Potrivit informațiilor oficiale, pensionarii aflați în această situație nu trebuie să depună cereri pentru recuperarea sumelor reținute. În acest moment, nu există un temei legal în baza căruia contribuția de asigurări sociale de sănătate deja încasată să poată fi restituită.

Contribuția de asigurări sociale de sănătate este stabilită la 10%, însă procentul nu se aplică asupra întregii pensii. Potrivit prevederilor fiscale introduse prin Legea nr. 141/2025, CASS este calculată exclusiv asupra sumei care depășește plafonul de 3.000 de lei.

Casa Județeană de Pensii Alba precizează că, în actualul cadru legal, nu există posibilitatea restituirii sumelor reținute cu titlu de contribuție de asigurări sociale de sănătate. Instituția explică astfel de ce pensionarii nu trebuie să înainteze cereri pentru recuperarea banilor.

La acest moment, nu există un act normativ aplicabil care să prevadă încetarea reținerii CASS și returnarea sumelor deja încasate. Totodată, potrivit precizărilor instituției, nu există nici o decizie jurisdicțională aplicabilă prin care să fie dispuse asemenea măsuri.

În aceste condiții, o solicitare individuală transmisă Casei de Pensii nu poate conduce la restituirea CASS. Pentru ca banii să poată fi returnați, este necesară existența unui temei legal care să permită o astfel de măsură.

Casa Județeană de Pensii Alba atrage atenția că depunerea unor cereri de restituire în actualele condiții nu poate produce efectele juridice urmărite. Precizarea urmărește și evitarea unor demersuri pentru care instituția nu poate dispune măsuri concrete în baza legislației existente.

Instituția explică explicit motivul pentru care pensionarii sunt îndrumați să nu înainteze astfel de solicitări în această perioadă.

„Pentru evitarea unor demersuri care nu pot produce efecte juridice și pentru a permite soluționarea cu operativitate a solicitărilor pentru care instituția poate dispune măsuri concrete”, pensionarii sunt îndrumați să urmărească informațiile comunicate prin canalele oficiale ale Casei Județene de Pensii Alba.

Casa Județeană de Pensii Alba recomandă pensionarilor interesați de situația CASS să urmărească informațiile transmise prin canalele oficiale ale instituției. Recomandarea este făcută în contextul în care, în prezent, nu există baza legală necesară pentru restituirea contribuției reținute.

Precizările instituției vizează strict situația existentă la acest moment, în care reținerea CASS se face potrivit prevederilor fiscale introduse prin Legea nr. 141/2025, iar restituirea sumelor deja încasate nu este prevăzută de un act normativ sau de o decizie jurisdicțională aplicabilă.