Surpriza din datele CNPP: cine ocupă primul loc la pensiile de serviciu și cât primește

Numărul beneficiarilor de pensii de serviciu a ajuns la 11.970 de persoane în luna iunie 2026, potrivit datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Valoarea este aceeași cu cea înregistrată în luna precedentă.

Dintre persoanele care au primit pensii de serviciu, 7.921 aveau și o componentă de pensie plătită din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat (BASS), aferentă perioadei de contribuție. Datele CNPP evidențiază diferențe importante între categoriile de beneficiari, atât în privința numărului de persoane, cât și a nivelului pensiilor medii.

Cea mai numeroasă categorie de beneficiari este formată din procurori și judecători, în baza Legii 303/2022 privind statutul acestora. În iunie 2026, 5.849 de persoane primeau pensii de serviciu potrivit acestei legi, dintre care 2.538 aveau pensie din BASS.

Pentru această categorie a fost înregistrată și cea mai mare pensie medie de serviciu, de 25.613 lei. Din această sumă, 7.585 de lei reprezenta partea provenită din BASS, iar 22.483 de lei era suma suportată de la bugetul de stat.

Potrivit datelor CNPP, 777 de persoane beneficiau de pensie de serviciu conform Legii nr. 216/2015 privind membrii Corpului diplomatic și consular al României. Dintre acestea, 684 primeau și pensie din BASS. Pensia medie pentru această categorie era de 7.015 lei, din care 3.084 lei reprezenta partea plătită de la bugetul de stat.

Pentru beneficiarii Legii 215/2015, care modifică și completează Legea 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, numărul persoanelor cu pensie de serviciu era de 863. Dintre acestea, 651 aveau componentă contributivă plătită prin BASS. Pensia medie ajungea la 6.282 de lei, iar 3.546 de lei proveneau de la bugetul de stat.

În cazul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România, pensiile de serviciu acordate în baza Legii 83/2015 erau primite de 1.320 de persoane. Toți beneficiarii aveau pensie din BASS, iar pensia medie era de 13.119 lei. Din această valoare, 8.070 lei erau suportați din bugetul de stat.

Pensii de serviciu pentru beneficiarii de la Curtea de Conturi au fost acordate unui număr de 700 de persoane. Toți acești pensionari aveau pensie din BASS, iar pensia medie era de 10.748 de lei. Partea suportată din bugetul de stat pentru această categorie era de 2.698 de lei.

De asemenea, 2.461 de pensionari beneficiau de pensii de serviciu potrivit Legii 130/2015, care completează Legea 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor.

Dintre aceștia, 2.028 de persoane aveau pensie din BASS. Pensia medie pentru această categorie era de 7.341 de lei, iar suma suportată de la bugetul de stat era de 4.491 de lei.

Datele publicate de Casa Națională de Pensii Publice prezintă situația beneficiarilor de pensii de serviciu și a componentelor contributive aferente pentru luna iunie 2026.