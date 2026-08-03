Reforma care poate aduce bani în plus la pensie. Și românii din Germania pot beneficia de bonusul anual

Guvernul federal pregătește o modificare importantă a sistemului de pensii din Germania, care ar putea aduce un sprijin financiar suplimentar pentru milioane de persoane începând din 2027. Inițiativa vine pe fondul presiunii tot mai mari exercitate asupra sistemului public de pensii, iar autoritățile urmăresc să stimuleze economisirea pe termen lung și să limiteze efectele îmbătrânirii populației.

Planul are în vedere acordarea unui bonus anual consistent, însă măsura nu se va aplica tuturor contribuabililor. Sprijinul financiar este destinat unei categorii clar definite de persoane și face parte dintr-un pachet mai amplu de reforme dedicate sistemului de asigurare pentru bătrânețe, potrivit celor relatate de ziarulromanesc.de.

Sustenabilitatea sistemului public de pensii reprezintă de mai mulți ani una dintre cele mai importante provocări pentru autoritățile germane. Evoluția demografică a țării influențează direct echilibrul financiar al acestuia, pe măsură ce numărul persoanelor care ajung la vârsta pensionării continuă să crească.

În același timp, tot mai puțini tineri intră pe piața muncii și contribuie la fondul public de pensii, pe fondul natalității reduse. Diferența dintre numărul contribuabililor și cel al beneficiarilor de pensii se adâncește constant, ceea ce pune o presiune semnificativă asupra sistemului bazat pe contribuțiile angajaților activi. Pentru a răspunde acestor provocări, autoritățile analizează mai multe măsuri care să asigure stabilitatea financiară a sistemului pe termen lung și să ofere perspective mai bune generațiilor viitoare.

Pe fondul creșterii cheltuielilor cu pensiile, Guvernul german pregătește o reformă care urmărește atât consolidarea veniturilor sistemului, cât și administrarea mai eficientă a resurselor disponibile.

Una dintre modificările programate pentru 2027 vizează sistemul pensiilor private destinat persoanelor care desfășoară activități independente.

Aproximativ 3,6 milioane de liber-profesioniști și antreprenori ar urma să beneficieze de sprijin financiar din partea statului dacă vor contribui la un contract de economisire pentru pensie care respectă condițiile de finanțare prevăzute de noul sistem.

Bonusul destinat pensiei va include mai multe forme de subvenție, iar alocația de bază poate ajunge la 540 de euro pe an pentru persoanele eligibile.

Proiectul de reformă prevede și acordarea unor bonusuri suplimentare familiilor cu copii, ceea ce înseamnă că valoarea totală a sprijinului financiar poate depăși alocația de bază în cazul acestei categorii.

Totodată, tinerii care își încep activitatea ca persoane independente ar putea beneficia de un bonus suplimentar, măsură gândită pentru a încuraja economisirea încă din primii ani ai carierei.

Reforma include și introducerea unui nou cont de economisire destinat pensiei, care va permite realizarea unor investiții cu un potențial de randament mai ridicat comparativ cu produsele clasice, relatează KA Insider. Autoritățile germane atrag însă atenția că astfel de investiții implică și riscuri, iar valoarea activelor poate varia în funcție de evoluția piețelor financiare.