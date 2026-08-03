Prețuri carburanți luni, 3 august 2026. Cât plătesc șoferii pentru benzină și motorină în marile orașe din România
SURSA FOTO: Dreamstime - Benzinărie
Prețurile carburanților au rămas neschimbate luni, 3 august 2026, după mai multe zile consecutive de scumpiri. Benzina și motorina se vând la aceleași tarife ca duminică în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța. Operatorii nu au operat modificări la pompă la începutul acestei săptămâni. Datele analizate arată o pauză în seria majorărilor din ultimele zile.
Prețurile la carburanți în București și în marile orașe. Benzina standard rămâne la nivelul de duminică
Prețurile carburanților au rămas neschimbate luni, 3 august 2026, iar benzina standard continuă să fie comercializată la aceleași tarife afișate în principalele rețele de distribuție. Potrivit datelor analizate de pe platforma Peco Online, cea mai ieftină benzină standard costă între 9,41 și 9,47 lei/litru, în timp ce motorina standard este comercializată între 10,57 și 10,83 lei/litru.
În București, cel mai redus preț pentru benzina standard este de 9,41 lei/litru și este practicat de stațiile Petrom, fără modificări față de ziua precedentă.
Același tarif, de 9,41 lei/litru, este afișat și de Socar. Lukoil păstrează prețul stabilit sâmbătă și comercializează benzina standard cu 9,44 lei/litru.
Rompetrol menține prețul de 9,47 lei/litru, identic cu cel de duminică. La același nivel se situează și OMV, în timp ce stațiile MOL continuă să afișeze tot 9,47 lei/litru.
Ce preț are benzina standard în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța
Analiza comparativă a tarifelor din principalele orașe arată că cele mai mici prețuri pentru benzina standard se regăsesc în continuare la Timișoara, unde litrul costă 9,38 lei, fără modificări față de ziua precedentă.
În București, Cluj-Napoca, Iași și Constanța, cel mai redus preț pentru benzina standard este de 9,41 lei/litru, același nivel înregistrat și duminică.
Diferențele dintre marile orașe rămân reduse, iar operatorii nu au operat ajustări de preț în prima zi a săptămânii, după seria de majorări succesive din ultimele zile.
Cât costă motorina standard în Capitală și în celelalte mari orașe
Motorina standard își păstrează, la rândul ei, nivelul tarifelor din ziua precedentă. În București, cel mai mic preț este de 10,57 lei/litru și este practicat de stațiile Petrom.
Socar afișează același tarif, de 10,57 lei/litru, iar MOL comercializează motorina standard cu 10,62 lei/litru, fără modificări.
Rompetrol și OMV păstrează prețul de 10,63 lei/litru, în timp ce Lukoil continuă să vândă motorina standard cu 10,83 lei/litru, la același nivel ca duminică.
Raportat la marile orașe, cel mai redus preț pentru motorină este în Cluj-Napoca, unde litrul costă 10,49 lei. La Timișoara, motorina standard este comercializată cu 10,53 lei/litru, iar în București, Iași și Constanța cel mai mic tarif rămâne de 10,57 lei/litru.
Unde se găsesc cele mai mici prețuri la benzină și motorină în România
La nivel național, cea mai ieftină benzină standard se vinde cu 8,74 lei/litru, tarif rămas neschimbat față de sâmbătă. Acest preț este afișat de o stație Petrolium din Iernut, județul Mureș.
În cazul motorinei standard, cel mai mic preț din România este de 9,14 lei/litru și se menține la același nivel din 11 iulie. Tariful este practicat de o stație Gazprom, potrivit datelor Peco Online.
Valorile afișate sunt orientative și pot varia în funcție de stație, de momentul actualizării și de localitate. În perioadele în care operatorii modifică frecvent tarifele, verificarea prețurilor înainte de alimentare rămâne recomandată.
Eurostat: România se află pe locul al doilea în UE la scumpirea carburanților
Cele mai recente date statistice europene indică o evoluție accentuată a prețurilor la combustibili în România. Potrivit Eurostat, prețurile carburanților au crescut semnificativ în martie 2026 comparativ cu aceeași lună din anul precedent.
Conform statisticii europene, România ocupă locul al doilea în Uniunea Europeană în ceea ce privește ritmul acestor scumpiri, ceea ce evidențiază presiunea exercitată asupra costurilor suportate de șoferi în ultimele luni.
Recomandările noastre
Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.