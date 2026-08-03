Prețuri carburanți luni, 3 august 2026. Cât plătesc șoferii pentru benzină și motorină în marile orașe din România

Prețurile carburanților au rămas neschimbate luni, 3 august 2026, după mai multe zile consecutive de scumpiri. Benzina și motorina se vând la aceleași tarife ca duminică în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța. Operatorii nu au operat modificări la pompă la începutul acestei săptămâni. Datele analizate arată o pauză în seria majorărilor din ultimele zile.

Prețurile carburanților au rămas neschimbate luni, 3 august 2026, iar benzina standard continuă să fie comercializată la aceleași tarife afișate în principalele rețele de distribuție. Potrivit datelor analizate de pe platforma Peco Online, cea mai ieftină benzină standard costă între 9,41 și 9,47 lei/litru, în timp ce motorina standard este comercializată între 10,57 și 10,83 lei/litru.

În București, cel mai redus preț pentru benzina standard este de 9,41 lei/litru și este practicat de stațiile Petrom, fără modificări față de ziua precedentă.

Același tarif, de 9,41 lei/litru, este afișat și de Socar. Lukoil păstrează prețul stabilit sâmbătă și comercializează benzina standard cu 9,44 lei/litru.

Rompetrol menține prețul de 9,47 lei/litru, identic cu cel de duminică. La același nivel se situează și OMV, în timp ce stațiile MOL continuă să afișeze tot 9,47 lei/litru.

Analiza comparativă a tarifelor din principalele orașe arată că cele mai mici prețuri pentru benzina standard se regăsesc în continuare la Timișoara, unde litrul costă 9,38 lei, fără modificări față de ziua precedentă.

În București, Cluj-Napoca, Iași și Constanța, cel mai redus preț pentru benzina standard este de 9,41 lei/litru, același nivel înregistrat și duminică.

Diferențele dintre marile orașe rămân reduse, iar operatorii nu au operat ajustări de preț în prima zi a săptămânii, după seria de majorări succesive din ultimele zile.

Motorina standard își păstrează, la rândul ei, nivelul tarifelor din ziua precedentă. În București, cel mai mic preț este de 10,57 lei/litru și este practicat de stațiile Petrom.

Socar afișează același tarif, de 10,57 lei/litru, iar MOL comercializează motorina standard cu 10,62 lei/litru, fără modificări.

Rompetrol și OMV păstrează prețul de 10,63 lei/litru, în timp ce Lukoil continuă să vândă motorina standard cu 10,83 lei/litru, la același nivel ca duminică.

Raportat la marile orașe, cel mai redus preț pentru motorină este în Cluj-Napoca, unde litrul costă 10,49 lei. La Timișoara, motorina standard este comercializată cu 10,53 lei/litru, iar în București, Iași și Constanța cel mai mic tarif rămâne de 10,57 lei/litru.

La nivel național, cea mai ieftină benzină standard se vinde cu 8,74 lei/litru, tarif rămas neschimbat față de sâmbătă. Acest preț este afișat de o stație Petrolium din Iernut, județul Mureș.

În cazul motorinei standard, cel mai mic preț din România este de 9,14 lei/litru și se menține la același nivel din 11 iulie. Tariful este practicat de o stație Gazprom, potrivit datelor Peco Online.

Valorile afișate sunt orientative și pot varia în funcție de stație, de momentul actualizării și de localitate. În perioadele în care operatorii modifică frecvent tarifele, verificarea prețurilor înainte de alimentare rămâne recomandată.

Cele mai recente date statistice europene indică o evoluție accentuată a prețurilor la combustibili în România. Potrivit Eurostat, prețurile carburanților au crescut semnificativ în martie 2026 comparativ cu aceeași lună din anul precedent.

Conform statisticii europene, România ocupă locul al doilea în Uniunea Europeană în ceea ce privește ritmul acestor scumpiri, ceea ce evidențiază presiunea exercitată asupra costurilor suportate de șoferi în ultimele luni.