Prețuri carburanți vineri, 31 iulie. Cât costă benzina și motorina înainte de weekend. Cele mai mici tarife
SURSA FOTO: Dreamstime - Benzină, motorină
Prețuri carburanți vineri, 31 iulie. Platforma Peco Online a publicat datele actualizate privind prețurile carburanților înregistrate vineri, 31 iulie 2026, atât la nivel național, cât și în principalele orașe ale țării. Informațiile includ cele mai mici prețuri pentru benzină și motorină, precum și valorile minime pentru benzină, motorină și GPL în cele mai populate cinci orașe din România.
Prețuri carburanți vineri, 31 iulie. Cât costă benzina și motorina înainte de weekend
Potrivit platformei, cea mai ieftină benzină standard din țară costă 8,65 lei pe litru și este disponibilă la o stație Petromar din Alexandria, județul Teleorman. Stația este situată pe strada Dunării nr. 201.
În cazul motorinei standard, cel mai mic preț din România este de 9,14 lei pe litru și este afișat la o stație Gazprom.
Peco Online a publicat și valorile minime pentru benzină, motorină și GPL în principalele cinci orașe ale țării, clasificate după numărul de locuitori.
În București, cel mai mic preț pentru benzină este de 9,36 lei pe litru, motorina pornește de la 10,42 lei pe litru, iar GPL-ul costă minimum 4,52 lei pe litru.
În Cluj-Napoca, benzina are un preț minim de 9,26 lei pe litru, motorina de 10,27 lei pe litru, iar GPL-ul de 4,56 lei pe litru.
În Timișoara, cel mai mic preț pentru benzină este de 9,32 lei pe litru, motorina costă minimum 10,33 lei pe litru, iar GPL-ul pornește de la 4,59 lei pe litru.
În Iași, benzina este disponibilă de la 9,36 lei pe litru, motorina de la 10,42 lei pe litru, iar GPL-ul de la 4,59 lei pe litru.
În Constanța, benzina are un preț minim de 9,36 lei pe litru, motorina de 10,42 lei pe litru, iar GPL-ul costă minimum 4,57 lei pe litru.
|Oraș
|Benzină (lei/l)
|Motorină (lei/l)
|GPL (lei/l)
|București
|9,36
|10,42
|4,52
|Cluj-Napoca
|9,26
|10,27
|4,56
|Timișoara
|9,32
|10,33
|4,59
|Iași
|9,36
|10,42
|4,59
|Constanța
|9,36
|10,42
|4,57
Comparativ cu ziua de joi, 30 iulie, prețurile au crescut în toate cele cinci mari orașe analizate
Comparativ cu ziua de joi, 30 iulie, prețurile au crescut în toate cele cinci mari orașe analizate, în timp ce prețurile la GPL au rămas neschimbate.
|Oraș
|Benzină
|Motorină
|GPL
|București
|9,21 → 9,36 (+0,15 lei)
|10,17 → 10,42 (+0,25 lei)
|fără schimbare
|Cluj-Napoca
|9,21 → 9,26 (+0,05 lei)
|10,19 → 10,27 (+0,08 lei)
|fără schimbare
|Timișoara
|9,18 → 9,32 (+0,14 lei)
|10,13 → 10,33 (+0,20 lei)
|fără schimbare
|Iași
|9,21 → 9,36 (+0,15 lei)
|10,17 → 10,42 (+0,25 lei)
|fără schimbare
|Constanța
|9,21 → 9,36 (+0,15 lei)
|10,17 → 10,42 (+0,25 lei)
|fără schimbare
Prețurile afișate au caracter orientativ și pot varia în funcție de stația de alimentare, localitatea în care se află și momentul în care sunt actualizate. Astfel, șoferii trebuie să verifice tarifele înainte de alimentare, în special în perioadele în care prețurile carburanților se modifică frecvent.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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