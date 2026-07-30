Prețuri carburanți joi, 30 iulie. Benzina și motorina s-au scumpit din nou. Noile tarife din benzinării 

Prețuri carburanți joi, 30 iulie. Platforma Peco Online a publicat joi, 30 iulie, cele mai recente date privind prețurile la carburanți din România. Informațiile includ atât cele mai mici tarife înregistrate la nivel național pentru benzină și motorină, cât și prețurile minime din principalele cinci orașe ale țării, în funcție de numărul de locuitori.

Conform datelor publicate de Peco Online, cea mai ieftină benzină din România costă 8,65 lei pe litru și este disponibilă la stația Petromar din Alexandria, județul Teleorman. Stația este situată pe strada Dunării, nr. 201(370)-270.

În ceea ce privește motorina, cel mai mic preț afișat la nivel național este de 9,14 lei pe litru și este înregistrat la o stație Gazprom.

Datele centralizate de platformă arată și cele mai mici prețuri la benzină, motorină și GPL în principalele orașe din România. În București, benzina standard poate fi cumpărată cu 9,21 lei pe litru, motorina cu 10,17 lei pe litru, iar GPL-ul cu 4,52 lei pe litru.

La Cluj-Napoca, benzina are un preț minim de 9,21 lei pe litru, motorina costă 10,19 lei pe litru, iar GPL-ul 4,56 lei pe litru.

Timișoara înregistrează cele mai reduse prețuri dintre marile orașe analizate pentru benzină și motorină, respectiv 9,18 lei pe litru pentru benzină și 10,13 lei pe litru pentru motorină. GPL-ul este disponibil la un preț minim de 4,59 lei pe litru.

În Iași, benzina costă 9,21 lei pe litru, motorina 10,17 lei pe litru, iar GPL-ul 4,59 lei pe litru.

La Constanța, prețurile minime sunt de 9,21 lei pe litru pentru benzină, 10,17 lei pe litru pentru motorină și 4,57 lei pe litru pentru GPL.

Oraș Benzină (lei/l) Motorină (lei/l) GPL (lei/l) București 9,21 10,17 4,52 Cluj-Napoca 9,21 10,19 4,56 Timișoara 9,18 10,13 4,59 Iași 9,21 10,17 4,59 Constanța 9,21 10,17 4,57

Prețurile afișate au caracter orientativ și pot varia în funcție de stația de alimentare, regiunea în care se află aceasta și momentul actualizării informațiilor. În acest context, șoferii trebuie să verifice tarifele înainte de alimentare, mai ales în perioadele în care prețurile carburanților se modifică frecvent.