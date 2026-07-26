Preț carburanți, 26 iulie. S-a schimbat din nou prețul la pompă. Cât costă un litru de benzină și motorină

CaȘoferii care alimentează duminică, 26 iulie 2026, vor observa noi diferențe de preț în benzinării. Dacă în cazul benzinei standard modificările sunt minime, motorina standard a înregistrat scumpiri în aproape toate marile rețele de distribuție din România. În București, un litru de benzină standard poate fi cumpărat cu prețuri cuprinse între 8,99 și 9,08 lei, în timp ce motorina standard costă între 9,88 și 9,97 lei.

Cea mai avantajoasă ofertă pentru benzina standard este în continuare în stațiile Socar, unde litrul costă 8,99 lei, același tarif practicat și în ziua precedentă, , potrivit datelor centralizate de Peco Online.

Petrom menține prețul la 9,02 lei/litru, fără modificări. Singura companie care a ajustat tariful este Lukoil, unde benzina standard s-a scumpit cu 3 bani și a ajuns la 9,06 lei/litru.

La OMV, MOL și Rompetrol nu au fost operate schimbări, toate cele trei rețele păstrând prețul de 9,08 lei/litru.

Comparând marile orașe ale țării, Bucureștiul și Timișoara oferă în continuare cele mai mici prețuri la benzina standard, de la 8,99 lei/litru. În Cluj-Napoca, Iași și Constanța, cel mai redus tarif pornește de la 9,02 lei/litru.

La motorină, modificările sunt mult mai vizibile. Cel mai mic preț din București este de 9,88 lei/litru și poate fi găsit în stațiile Petrom și Socar. Ambele companii au majorat tariful cu 4 bani față de ziua anterioară.

OMV a crescut prețul motorinei standard cu 4 bani, până la 9,94 lei/litru.

MOL a aplicat cea mai mare majorare dintre marile rețele, de 7 bani pe litru, astfel că motorina standard a ajuns la 9,97 lei/litru. Același preț este practicat și de Rompetrol, care nu și-a modificat tarifele.

Și Lukoil a operat o scumpire, de 6 bani pe litru, astfel încât motorina standard se vinde acum tot cu 9,97 lei/litru.

În ceea ce privește marile centre urbane, Timișoara rămâne orașul cu cea mai ieftină motorină standard, la 9,84 lei/litru. În București, Cluj-Napoca, Iași și Constanța, prețurile pornesc de la 9,88 lei/litru.

La nivel național, cel mai mic preț pentru benzina standard este afișat de o stație Petromar din Alexandria, județul Teleorman, unde litrul costă 8,65 lei.

În cazul motorinei standard, cea mai ieftină ofertă este de 9,14 lei/litru și este disponibilă la o stație Gazprom.

Prețurile afișate pe platformele de monitorizare sunt actualizate în momente diferite ale zilei, astfel că este posibil să existe mici diferențe între valorile publicate online și cele afișate la pompă. Din acest motiv, șoferii sunt sfătuiți să verifice tarifele înainte de alimentare.