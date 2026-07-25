Carburanți 25 iulie 2026. Benzina și motorina s-au scumpit din nou. Noile prețuri din benzinării

Șoferii plătesc mai mult pentru fiecare alimentare începând de sâmbătă, 25 iulie 2026. Principalele rețele de benzinării au operat noi majorări atât la benzină, cât și la motorină, iar în unele cazuri creșterile au ajuns până la 20 de bani pe litru față de ziua precedentă. Chiar și după aceste scumpiri, există diferențe importante între stații, iar alegerea locului de alimentare poate însemna economii de câțiva lei la un plin.

După actualizarea prețurilor de sâmbătă, benzina standard se vinde în Capitală cu prețuri cuprinse între 8,99 și 9,08 lei/litru, în timp ce motorina standard poate fi cumpărată cu sume între 9,84 și 9,97 lei/litru, potrivit datelor centralizate de Peco Online.

Comparativ cu ziua de vineri, toate marile lanțuri de distribuție au modificat tarifele la unul sau la ambele tipuri de carburant, ceea ce a dus la o nouă creștere a costurilor suportate de șoferi.

Cel mai mic tarif pentru benzina standard din București este de 8,99 lei/litru, disponibil în stațiile Socar. Deși compania a majorat prețul cu 15 bani/litru, de la 8,84 lei, aceasta continuă să ofere cel mai redus tarif din Capitală.

Petrom a aplicat aceeași creștere, astfel că benzina standard costă acum 9,02 lei/litru.

La Lukoil, litrul de benzină standard a ajuns la 9,03 lei, după o majorare de 6 bani.

OMV a crescut prețul cu 15 bani, până la 9,08 lei/litru, iar MOL a urcat tariful cu 10 bani, atingând același nivel de 9,08 lei/litru. Rompetrol a rămas la 9,08 lei/litru, fără modificări față de ziua precedentă.

În comparație cu alte mari orașe, Bucureștiul și Timișoara rămân cele mai avantajoase pentru alimentarea cu benzină standard, unde cel mai mic preț este de 8,99 lei/litru. În Cluj-Napoca, Iași și Constanța, cel mai redus tarif pornește de la 9,02 lei/litru.

Și motorina standard a înregistrat noi majorări.

Cel mai mic preț din București este de 9,84 lei/litru, practicat atât de Petrom, cât și de Socar.

Petrom a scumpit motorina cu 20 bani/litru, de la 9,64 lei la 9,84 lei, în timp ce Socar a aplicat o majorare de 5 bani/litru, de la 9,79 lei la 9,84 lei.

La MOL, litrul de motorină standard costă acum 9,90 lei, după o creștere de 10 bani. OMV a operat una dintre cele mai mari scumpiri ale zilei, de 20 bani/litru, ajungând tot la 9,90 lei/litru.

Lukoil a majorat prețul cu 11 bani, până la 9,91 lei/litru, iar Rompetrol afișează cel mai ridicat tarif dintre rețelele analizate, 9,97 lei/litru, după o creștere de 7 bani.

În marile orașe ale țării, Timișoara are în continuare cel mai mic preț la motorina standard, de 9,79 lei/litru. În București, Cluj-Napoca, Iași și Constanța, cel mai redus tarif este de 9,84 lei/litru.

La nivel național, cea mai ieftină benzină standard poate fi cumpărată cu 8,65 lei/litru de la o stație Petromar din Alexandria, județul Teleorman.

În cazul motorinei standard, cel mai mic preț din țară este de 9,14 lei/litru, afișat de o stație Gazprom.

Diferențele dintre județe și chiar dintre benzinăriile aceluiași oraș rămân semnificative, astfel că șoferii pot economisi câțiva lei la fiecare alimentare dacă verifică prețurile înainte de a ajunge la pompă.

Totuși, tarifele afișate pe platformele de monitorizare sunt actualizate în momente diferite ale zilei, ceea ce înseamnă că pot exista mici diferențe față de prețurile existente la pompă în momentul alimentării.