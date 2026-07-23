Prețuri carburanți joi, 23 iulie. Unde se găsește cea mai ieftină benzină și motorină

Prețuri carburanți joi, 23 iulie. Platforma Peco Online a publicat noile date privind prețurile carburanților valabile pentru joi, 23 iulie 2026. Potrivit informațiilor publicate, cea mai ieftină benzină standard din România poate fi cumpărată la prețul de 8,65 lei pe litru, iar cea mai ieftină motorină standard costă 9,14 lei pe litru.

Conform datelor publicate de Peco Online, cel mai mic preț pentru benzina standard este practicat de stația Petromar din municipiul Alexandria, județul Teleorman. Stația este situată pe strada Dunării, nr. 201(370)-270, iar un litru de benzină standard costă 8,65 lei.

În ceea ce privește motorina standard, platforma indică un preț minim de 9,14 lei pe litru, practicat de o stație Gazprom. În informațiile publicate nu este precizată localitatea în care se află aceasta.

Indicator 22 iulie 23 iulie Evoluție Cea mai ieftină benzină din România 8,59 lei/l 8,65 lei/l +0,06 lei/l Cea mai ieftină motorină din România 9,14 lei/l 9,14 lei/l Fără modificări

Platforma a prezentat și cele mai mici prețuri la benzină, motorină și GPL din principalele cinci orașe ale României, clasificate după numărul de locuitori.

În București, cel mai mic preț al benzinei standard este de 8,84 lei pe litru, în timp ce motorina standard poate fi cumpărată de la 9,64 lei pe litru. GPL-ul are un preț minim de 4,52 lei pe litru.

În Cluj-Napoca, benzina standard pornește de la 8,87 lei pe litru, motorina standard de la 9,64 lei pe litru, iar GPL-ul de la 4,53 lei pe litru.

În Timișoara, șoferii pot găsi benzină standard la un preț minim de 8,84 lei pe litru. Motorina standard costă cel puțin 9,64 lei pe litru, iar GPL-ul poate fi alimentat de la 4,56 lei pe litru.

În Iași, cel mai mic preț pentru benzina standard este de 8,87 lei pe litru, motorina standard se vinde de la 9,64 lei pe litru, iar GPL-ul poate fi cumpărat la prețul minim de 4,56 lei pe litru.

În Constanța, benzina standard este disponibilă de la 8,87 lei pe litru, motorina standard de la 9,64 lei pe litru, iar GPL-ul de la 4,54 lei pe litru.

Valorile prezentate au caracter orientativ și pot varia în funcție de stația de alimentare, zona geografică și momentul actualizării. De aceea, este recomandat ca șoferii să verifice prețurile înainte de alimentare, în special în perioadele în care tarifele la carburanți se modifică frecvent.