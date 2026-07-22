Prețurile petrolului ating cel mai ridicat nivel din ultima lună și jumătate. Conflictul din Orientul Mijlociu alimentează scumpirile

Prețurile petrolului au urcat miercuri la cele mai ridicate niveluri din ultimele aproape șase săptămâni, pe fondul escaladării tensiunilor militare din Orientul Mijlociu. Investitorii reacționează la intensificarea confruntării dintre Statele Unite și Iran, dar și la amenințările lansate de rebelii Houthi asupra unor rute maritime esențiale pentru transportul țițeiului. Evoluția cotațiilor reflectă îngrijorările privind posibile întreruperi ale aprovizionării la nivel global, potrivit Reuters.

Prețurile petrolului au înregistrat miercuri un avans de peste 2%, atingând cele mai ridicate valori din ultimele aproape șase săptămâni, în contextul deteriorării situației de securitate din Orientul Mijlociu și al intensificării riscurilor pentru transportul maritim al țițeiului.

Cotația petrolului Brent a crescut cu 2,88%, până la 93,63 dolari pe baril, acesta fiind cel mai ridicat nivel consemnat din 11 iunie. În același timp, petrolul american WTI s-a apreciat cu 2,48%, ajungând la 86,43 dolari pe baril.

Evoluția pieței este alimentată de temerile că extinderea conflictului militar din regiune ar putea afecta fluxurile de aprovizionare cu petrol. Investitorii urmăresc cu atenție situația din principalele puncte de tranzit maritim, considerate vitale pentru comerțul internațional cu țiței.

În acest context, armata americană a anunțat că a desfășurat a unsprezecea noapte consecutivă de atacuri asupra Iranului, la scurt timp după ce armata Kuweitului a transmis că a interceptat drone iraniene.

Totodată, președintele Donald Trump a avertizat că Statele Unite vor lovi „un pod sau o centrală electrică” de fiecare dată când Iranul va ataca o navă în Strâmtoarea Ormuz.

Pe lângă tensiunile din Strâmtoarea Ormuz, piețele urmăresc cu îngrijorare și evoluțiile din zona Strâmtorii Bab el-Mandeb, aflată la intrarea sudică în Marea Roșie. Rebelii Houthi, susținuți de Iran, au amenințat că vor ataca navele care transportă petrol saudit și au anunțat o blocadă navală împotriva Arabiei Saudite.

Misiunea navală europeană Aspides a avertizat miercuri că navele care au legături cu Israelul, Statele Unite sau Arabia Saudită se confruntă cu un risc ridicat de atac și le-a recomandat operatorilor să evite traversarea Mării Roșii și a Golfului Aden.

Situația este urmărită atent și de participanții din piață, care consideră că riscurile pentru cele două coridoare maritime strategice sunt în creștere.

„Piaţa petrolului se confruntă acum cu îngrijorări privind două puncte-cheie de tranzit. Pe lângă Strâmtoarea Ormuz, şi Bab el-Mandeb riscă să devină un nou focar de tensiune, iar traderii urmăresc cu atenţie traficul maritim din Marea Roşie”, a declarat Tim Waterer, analist-șef la KCM Trade.

Importanța rutei prin Bab el-Mandeb a crescut în ultimele săptămâni, după ce traficul prin Strâmtoarea Ormuz s-a redus din nou semnificativ în urma prăbușirii armistițiului dintre Statele Unite și Iran.

Marți, trei petroliere încărcate cu petrol saudit destinat Chinei și Indiei au renunțat la traseul inițial din Marea Roșie și s-au îndreptat către Canalul Suez, evitând coasta Yemenului. Alte patru petroliere și-au modificat ruta în cursul zilei de miercuri.

Analiștii apreciază că aceste devieri determină prelungirea timpului de transport și majorarea costurilor logistice, ceea ce pune presiune suplimentară asupra pieței fizice a petrolului și asupra exporturilor Arabiei Saudite.

Ca reacție la amenințările Houthi, rafinăriile asiatice caută deja soluții pentru transportul petrolului încărcat în portul saudit Yanbu prin Canalul Suez și în jurul Africii, evitând zonele considerate cu risc ridicat.

Tensiunile din piață sunt reflectate și de evoluția contractelor futures pentru petrolul Brent. Diferența dintre prețul livrărilor imediate și cel al contractelor cu scadență la trei luni a ajuns la 8,80 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel înregistrat din 22 mai, semnalând așteptările investitorilor privind o ofertă mai redusă pe termen scurt.

În paralel, Administrația pentru Informații în Domeniul Energiei (EIA) din Statele Unite a raportat că stocurile comerciale de petrol au crescut săptămâna trecută cu 2 milioane de barili, până la 411,7 milioane de barili.

Majorarea a fost determinată de reducerea activității rafinăriilor, diminuarea exporturilor și creșterea importurilor. Totodată, datele au depășit estimările analiștilor, care anticipau o scădere a stocurilor cu aproximativ 1,1 milioane de barili.