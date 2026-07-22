Ce a răspuns Sorin Grindeanu când Anca Alexandrescu l-a întrebat dacă o consideră extremistă

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că nu consideră extremiști alegătorii AUR și că respectă opțiunea electorală a acestora, precizând însă că există rezerve legate de anumite poziții exprimate de unii lideri ai formațiunii.

Declarația a fost făcută miercuri seara, în emisiunea moderată de Anca Alexandrescu la Realitatea Plus, în contextul discuțiilor despre o posibilă colaborare între PSD și AUR, dar și despre profilul electoratului formațiunii. Grindeanu a afirmat că nu a criticat alegătorii Alianței pentru Unirea Românilor și că dreptul de a alege reprezintă un element fundamental al democrației.

„Nicio secundă nu m-ați auzit pe mine să spun ceva despre alegătorii AUR. Îi respect, este dreptul lor să voteze, este un lucru care ține de democrație să îți pui încrederea în cineva”, a răspuns Sorin Grindeanu.

Discuția a ajuns și la situația prezentatoarei Anca Alexandrescu, care a precizat că a fost votantă PSD, dar că la alegerile recente a ales să voteze AUR și pe George Simion.

Anca Alexandrescu a explicat că deciziile luate de PSD și PNL înaintea alegerilor din 2024, inclusiv comasarea alegerilor și anularea scrutinului, au determinat-o să voteze AUR și George Simion. Ea l-a întrebat pe Sorin Grindeanu dacă această opțiune electorală o face să fie considerată extremistă.

„La alegerile din 2024, după ce am văzut că s-a întâmplat între PSD și PNL, faptul că au anunțat conducerile de la vremea respectivă că ei vor stăpâni România pentru 11.000 de ani, că au comasat alegerile și toate deciziile care s-au luat atunci, inclusiv anularea alegerilor, pe mine m-a făcut să votez AUR. Și eu am votat AUR și George Simion. Și am votat și la alegerile din mai 2025 tot George Simion. Acum, dumneavoastră, mă cunoașteți foarte bine pe mine. Considerați că sunt extremistă?”, a întrebat Alexandrescu.

Sorin Grindeanu a răspuns că nu o consideră extremistă și a explicat că aceeași poziție o are și față de alegătorii AUR. „Nu, din contră. Eu am spus acest lucru de nenumărate ori. Ar însemna să înjur foștii alegători PSD. Sau să am o părere proastă despre foștii alegători PSD”, a răspuns Grindeanu.

Liderul PSD a subliniat că votul acordat unei formațiuni politice nu reprezintă, în sine, un criteriu pentru catalogarea alegătorilor, menționând că opțiunile electorale trebuie respectate. În aceeași discuție, Sorin Grindeanu a spus că există teme pe care PSD și AUR au puncte comune, indicând patriotismul economic drept una dintre acestea.

Totodată, liderul PSD a precizat că există motive de neîncredere legate de anumite declarații sau poziții ale unor lideri AUR. El a menționat în acest context subiectul sancțiunilor impuse Rusiei și a afirmat că sunt necesare clarificări.

„Există anumite lucruri care țin de lipsă de încredere în anumiți lideri ai AUR. (…) De exemplu, legate de sancțiunile împotriva Rusiei. Sunt lucruri pe care nu doar Uniunea Europeană, ci și Statele Unite, NATO și ceilalți aliați au fost cât se poate de fermi. Cred că este de datoria lor să le clarifice”, a declarat președintele PSD.

Grindeanu a mai respins ideea că relația PSD cu AUR ar fi influențată de presiuni externe și a afirmat că nimeni nu i-a impus partidului o anumită direcție în acest sens.