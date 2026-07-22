Bogdan Ivan cere reducerea taxelor la carburanți. Ce măsuri propune pentru scăderea prețurilor la pompă

Bogdan Ivan a anunțat miercuri că a depus în Parlament o inițiativă legislativă prin care propune reducerea TVA la combustibili și diminuarea accizei la motorina standard. Fostul ministru al Energiei susține că pachetul de măsuri ar contribui la scăderea prețurilor la pompă și la diminuarea presiunii asupra consumatorilor și economiei. Proiectul urmează să fie prezentat în sesiunea extraordinară a Parlamentului programată în perioada 27–31 iulie.

Bogdan Ivan susține că proiectul legislativ depus miercuri în Parlament urmărește reducerea costurilor suportate de șoferi și de mediul economic prin diminuarea principalelor taxe aplicate carburanților.

Fostul ministru al Energiei afirmă că inițiativa prevede scăderea cotei de TVA pentru combustibili de la 21% la 19%, reducerea accizei la motorina standard și reintroducerea situației de criză pe piață, măsură care ar permite intervenții suplimentare pentru limitarea creșterii prețurilor.

„TVA redus la combustibili şi acciză redusă la motorină standard. Acum! Soluţia este în iniţiativa legislativă pe care am depus-o astăzi la Parlament. O soluţie susţinută total de Partidul Social Democrat”, a transmis, miercuri seară, Bogdan Ivan.

În opinia fostului ministru, măsurile fiscale propuse ar putea contribui la reducerea prețurilor practicate la pompă și la diminuarea impactului pe care majorările din ultima perioadă îl au asupra populației și companiilor.

În mesajul public transmis, Bogdan Ivan susține că un proiect asemănător, depus anterior de PSD, nu a beneficiat de sprijinul principalului partid de dreapta, iar acest lucru ar fi permis menținerea nivelului actual al taxării carburanților.

Potrivit fostului ministru, consecința este creșterea prețului mediu al motorinei standard după intrarea în vigoare a noilor taxe de la începutul lunii iulie.

„Acum trei săptămâni am depus un proiect similar. Faptul că principalul partid de dreapta s-a opus a făcut ca preţul motorinei standard să crească de la 1 iulie, de la 8.80 lei/litru la 9.50 lei (în medie). Să le spunem oamenilor adevărul. Preţurile mari la combustibili nu ajută nici industria de profil, nici economia şi nici oamenii de rând. «Ajută» în schimb Guvernul care taxează mai mult banii românilor direct la pompă. Preţuri mai mari, venituri mai mari la buget”, a precizat Bogdan Ivan.

Prin aceste declarații, fostul ministru susține că reducerea fiscalității ar avea efecte atât asupra consumatorilor, cât și asupra activității economice, în timp ce actualul nivel al taxelor ar aduce în principal venituri suplimentare la bugetul de stat.

Bogdan Ivan afirmă că intenționează ca proiectul să fie analizat în sesiunea extraordinară a Parlamentului și le solicită parlamentarilor să îl evalueze dincolo de disputele politice.

Pe lângă reducerea TVA și a accizei, proiectul include plafonarea adaosului comercial pe întreg lanțul valoric, precum și condiționarea exportului de motorină de acordul ministerului de resort.

„În următoarea sesiune extraordinară din Parlament vreau ca toţi colegii parlamentari să aibă în faţă iniţiativa pe care am depus-o astăzi: TVA redus la carburanţi de la 21% la 19%, acciză redusă la motorina standard, reinstituirea situaţiei de criză pe piaţă, adaos comercial plafonat pe întreg lanţul valoric şi exportul de motorină realizat numai cu acordul ministerului de resort. Nu folosiţi această iniţiativă pentru răfuieli politice sau ideologice. Am mare încredere că, în absenţa unui ordin de partid, 99% dintre parlamentari ar vota pentru reducerea preţului carburanţilor în această formă”, a adăugat Bogdan Ivan.

Parlamentul este convocat în sesiune extraordinară în perioada 27–31 iulie, pentru adoptarea unor proiecte considerate necesare în procesul de implementare a PNRR. Pe agenda Senatului se află și două proiecte legislative elaborate în urma atacului cibernetic care a vizat Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).