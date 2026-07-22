România, în fața unei crize majore a carburanților. Adrian Negrescu avertizează: Riscăm să avem penurie

Piața carburanților din România ar putea intra într-o perioadă de tensiuni majore, pe fondul întreruperii livrărilor de țiței prin sistemul Consorțiului Conductei Caspice (CPC), principala rută de export pentru petrolul din Kazahstan. Analistul economic Adrian Negrescu avertizează că dependența ridicată a României de petrolul kazah poate genera probleme de aprovizionare și scumpiri la pompă dacă situația se prelungește.

Potrivit analizei prezentate de Adrian Negrescu, România își acoperă cea mai mare parte a necesarului de țiței din import, iar Kazahstanul reprezintă principalul furnizor.

Conform datelor invocate de acesta pentru anul 2025, aproximativ 77% din necesarul de țiței al României provine din importuri, iar circa 63% dintre acestea sunt asigurate de Kazahstan. Calculat la nivelul întregului consum, rezultă că aproape jumătate din petrolul procesat în rafinăriile românești este de origine kazahă.

În acest context, orice blocaj al exporturilor sau al transportului prin infrastructura CPC poate afecta lanțul de aprovizionare al rafinăriilor și, implicit, piața internă a carburanților.

Adrian Negrescu susține că oprirea livrărilor prin terminalul de la Novorossiisk reprezintă un risc major pentru România.

„România riscă o criză majoră pe piața carburanților după ce Kazahstan, de unde vin 63% din importuri, a întrerupt livrările de țiței. Piața românească a combustibililor intră într-o perioadă de criză fără precedent, după ce, începând de ieri, livrările de țiței prin sistemul Consorțiului Conductei Caspice către terminalul de la Novorossiisk au fost întrerupte. Efectele le vom simți direct la pompă. Ceea ce anticipam încă de acum câteva luni, că dacă kazahii opresc livrările riscăm să avem penurie de carburanți, riscă să devină realitate!”

Consorțiul Conductei Caspice reprezintă principala rută prin care petrolul extras în vestul Kazahstanului ajunge pe piețele internaționale.

Conducta, cu o lungime de aproximativ 1.500 de kilometri, leagă câmpurile petroliere din apropierea Mării Caspice de terminalul maritim din apropierea portului rusesc Novorossiisk, unde țițeiul este încărcat pe petroliere.

Potrivit datelor prezentate de analist, aproximativ 80% din exporturile de petrol ale Kazahstanului tranzitează această infrastructură. Numai în 2024, prin CPC au fost transportate aproximativ 63 de milioane de tone de petrol, dintre care 55 de milioane de tone au provenit din Kazahstan.

Negrescu arată că, potrivit informațiilor citate de Bloomberg, oprirea fluxului de petrol nu ar fi fost o decizie voluntară a autorităților kazahe, ci consecința atacurilor repetate asupra petrolierelor din zona Mării Negre.

Deși conducta traversează teritoriul Rusiei, petrolul transportat este certificat ca fiind de origine kazahă și nu intră sub incidența sancțiunilor occidentale impuse Moscovei, motiv pentru care state europene, inclusiv România, au continuat să îl importe.

Analiza subliniază că cele două mari rafinării din România folosesc, în proporții diferite, petrol provenit din Kazahstan.

Petromidia, controlată de compania petrolieră națională a Kazahstanului, este alimentată aproape integral cu țiței kazah recepționat prin portul Midia. În același timp, Petrobrazi, rafinăria OMV Petrom, utilizează și ea petrol kazah, completând necesarul cu importuri din alte surse care sosesc prin Portul Constanța.

În aceste condiții, o întrerupere de durată a livrărilor poate avea efecte atât asupra disponibilității benzinei și motorinei, cât și asupra prețurilor de la pompă.

Adrian Negrescu afirmă că avertiza de mai multe luni asupra unui astfel de scenariu și consideră că România trebuie să își diversifice cât mai rapid sursele de aprovizionare.

„Avertizam asupra acestui scenariu încă de acum câteva luni, când politicienii ne spuneau să stăm liniștiți, că noi avem surse sigure de aprovizionare. Iată că realitatea bate filmul declarațiilor super-optimiste ale fostului ministru al Energiei, Bogdan Ivan.

Spuneam, atunci, că fără să ne diversificăm sursele de aprovizionare și să ne securizăm relația cu Kazahstan, este posibil să fim victimele de serviciu pe scena intereselor majore din piața petrolului.

Avertizam, atunci, câ kazahii sunt tot mai tentați să își schimbe strategia de export, având în vedere prețurile tot mai mari oferite de țările asiatice, în special de China.”

În opinia analistului, autoritățile ar trebui să trateze problema aprovizionării cu carburanți ca pe o prioritate națională și să ia măsuri rapide pentru identificarea unor surse alternative de petrol și motorină.

Negrescu avertizează că, în lipsa unor soluții, România ar putea ajunge inclusiv la restricții privind consumul de carburanți.